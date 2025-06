Donald Trump a Elon Musk – ešte donedávna si potľapkávali plecia v Oválnej pracovni. Dnes? Verejná vojna, kde nejde len o egá, ale o miliardy. Americký prezident vo štvrtok ostro zaútočil na šéfa Tesly a SpaceX, nazval ho „bláznom“ a verejne sa pohráva s myšlienkou odobrať Muskovi štátne dotácie a kontrakty.

„Najjednoduchší spôsob, ako ušetriť miliardy z rozpočtu, je zrušiť všetky Elonove vládne dotácie a zákazky. Vždy ma prekvapovalo, že to Biden neurobil!“ napísal D. Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. E. Musk okamžite reagoval na sieti X: „Tak do toho.“ A neskôr pridal, že SpaceX začne s okamžitým vyraďovaním kozmických lodí Dragon. Tieto vesmírne prostriedky sú kľúčový pilier NASA a amerického vesmírneho programu.

SpaceX lode Dragon (najmä Crew Dragon) prepravujú astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v rámci kontraktu s NASA. Ak by E Musk reálne „vyradil“ túto flotilu, spôsobil by chaos v americkom vesmírnom programe – NASA momentálne nemá okamžitú náhradu s porovnateľnou kapacitou a bezpečnosťou.

Koniec aliancie miliardára a prezidenta

Ide o dramatický zvrat vo vzťahu, ktorý sa ešte minulý týždeň oslavoval. E. Musk vtedy v Bielom dome končil ako šéf Trumpovej agentúry pre vládnu efektívnosť (DOGE). O týždeň neskôr mu ten istý prezident verejne podáva výpoveď a spochybňuje jeho mentálnu stabilitu.

Frustrovaný Musk to nenechal len tak. Vyhlásil, že bez neho by Trump prehral voľby, demokrati by ovládli Snemovňu reprezentantov a Senát by bol 51:49 v prospech liberálov. Trumpa označil za nevďačníka a neskôr dokonca naznačil, že prezident by mal byť odvolaný a nahradený viceprezidentom JD Vanceom.

Aby toho nebolo málo, obvinil Trumpovu administratívu, že zadržiava dokumenty týkajúce sa Jeffreyho Epsteina, pretože „Trump je v Epsteinových spisoch“.

Burzový výbuch a krvavá Tesla