Globálny obchod čelí vážnemu otrasu. Donald Trump odštartoval colný režim, ktorý posúva americké dovozné clá na najvyššiu úroveň za celé storočie. Tým otvára novú kapitolu v globálnych obchodných vzťahoch.
Trumpove clá prichádzajú po týždni diplomatickej paniky. Hlavné mestá po celom svete sa v posledných dňoch snažili o výnimky, no väčšinou neúspešne. Švajčiarska prezidentka Karin Keller-Sutterová odletela z Washingtonu len deň pred spustením režimu — bez zmeny. Rovnako nepochodil ani Taiwan, významný exportér polovodičov.
Európske firmy Trumpove clá nezlomili. Ukazujú väčšiu odolnosť, než sa očakávalo
Nové clá, označované ako „recipročné“, sa vzťahujú takmer na všetky krajiny vrátane tých, ktoré nedávno uzavreli s USA obchodné dohody, ako je Japonsko či Európska únia. Obchodné pravidlá budované desiatky rokov D. Trump prepísal vlastným spôsobom.
„Je to zásadná zmena. Máme nové oficiálne clá, ktoré narúšajú existujúci poriadok,“ povedal právnik v oblasti medzinárodného obchodu z kancelárie Sidley Austin vo Washingtone Ted Murphy podľa Financial Times. „Toto je začiatok nového obchodného poriadku a koniec toho starého.“
Osobitný režim zatiaľ platí len pre Čínu, s ktorou prímerie vyprší 12. augusta, a Mexiko, ktoré si vyjednalo 90-dňovú výnimku. Kanada už nové clá pocítila.
Európa čelí obchodnej vojne na dvoch frontoch. Väčšia hrozba prichádza odinakiaľ než z USA
Trump zároveň avizoval ďalšie colné hrozby — najmä v oblastiach farmácie, polovodičov a spotrebnej elektroniky. Chystá sa uvaliť 100-percentné clo na dovoz čipov, hoci zatiaľ neoznámil dátum. Zároveň nevylúčil výnimky pre firmy, ktoré investujú v USA. Oznámenie urobil v Oválnej pracovni po boku generálneho riaditeľa Apple Tima Cooka, ktorý vtedy predstavil nový investičný zámer v hodnote 100 miliárd dolárov, informoval Bloomberg. TSMC už buduje továreň pri Phoenixe a dodáva čipy napríklad pre Nvidia. Samsung zas dodá čipy pre Apple z amerického závodu v Texase.
Zdvojnásobenie ciel na indický dovoz má trestať nákupy ruskej ropy – z 25 na 50 percent. Zámerom je podľa BBC znížiť príjmy Moskvy z predaja energií a donútiť Kremeľ k prímeriu. Nové sadzby vstúpia do platnosti 27. augusta, čo dáva Indii 20 dní na diplomatický manéver.
Tento krok vyvolal ostrú reakciu Dillí, ktoré opatrenia označilo za „neférové, neodôvodnené a neprimerané“. India tvrdí, že jej nákupy ropy sú výsledkom trhových podmienok a nevyhnutné pre energetickú bezpečnosť 1,4 miliardy ľudí.
Trump chce dostať Putina na kolená tlakom na Indiu. Prezlečená ruská ropa tečie až do Európy
Švajčiarsko, ktoré patrí medzi najvyspelejšie exportné ekonomiky sveta (v oblasti farmácie, drahých kovov a hodiniek), očakávalo, že sa mu podarí vyjednať minimálnu sadzbu 10 percent. Napokon čelí tarife vo výške 39 percent, najviac spomedzi vyspelých štátov.
D. Trump sa spolieha na to, že „vďaka obchodným dohodám je Amerika opäť bohatá“. Biely dom tvrdí, že vyššie clá už v minulosti priniesli viac než 100 miliárd dolárov do federálneho rozpočtu a nespôsobili ani recesiu, ani prudkú infláciu, ako sa mnohí obávali.
Podľa nezávislej analytickej firmy Pantheon Macroeconomics Spojené štáty v júli vybrali na clách a spotrebných daniach približne 30 miliárd dolárov — výrazne viac ako mesačný priemer osem miliárd v roku 2024.
- Ako sa mení tarifná mapa?
Pôvodne platila minimálna sadzba 10 percent pre väčšinu krajín. Odteraz sa clá líšia podľa krajiny pôvodu:
• Brazília: 50 percent
• Laos, Mjanmarsko: 40 percent
• Švajčiarsko: 39 percent
• Irak, Srbsko: 35 percent
• India: 25 percent (plus ďalších 25 percent od 27. augusta kvôli ruským ropným importom)
Spolu 21 krajín čelí clám nad 15 percent, vrátane kľúčových ázijských exportérov:
• Vietnam a Taiwan: 20 percent
• Thajsko: 19 percent
• India: 25 percent (plus dodatočných 25 percent od konca augusta)
Európska únia a 39 ďalších krajín sú zaradené do 15-percentného pásma.
Kanada a Mexiko majú výnimku v prípade, že sú dodržané pravidlá zmluvy USMCA. Ak nie, Mexiko čelí 25-percentnému clu a Kanada dokonca 35 percent.
Viaceré kľúčové sektory sú zatiaľ z nových ciel vyňaté:
• Smartfóny sú úplne oslobodené
• Farmaceutiká sú zatiaľ bez nového cla, hoci D. Trump varuje, že čoskoro môžu čeliť sektorovým clám
• Produkty, ktoré obsahujú aspoň 20 percent hodnoty z amerických materiálov alebo práce, majú čiastočnú výnimku
Zdroj: CNN