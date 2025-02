Americký prezident Donald Trump dnes oznámi zavedenie 25-percentných ciel na všetok dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov, vrátane importu z Kanady a Mexika, ako aj ďalšie dovozné clá. Tvrdí, že nadobudnú účinnosť takmer okamžite.

Potvrdil, že zrejme v utorok alebo stredu oznámi aj recipročné clá. „Ak nám účtujú 130 percent a my im neúčtujeme nič, nezostane to bez odozvy,“ povedal. Počas svojho prvého funkčného obdobia zaviedol clá vo výške 25 percent na oceľ a desať percent na hliník, no neskôr udelil úľavy niekoľkým obchodným partnerom vrátane EÚ, Veľkej Británie, Kanady a Mexika.