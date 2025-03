Americký prezident Donald Trump opäť obvinil ukrajinskú hlavu štátu Volodymyra Zelenského, že nemá záujem na dosiahnutí mieru na Ukrajine. V príspevku na sociálnej sieti tiež napísal, že Spojené štáty sa so Zelenského postojom v otázke prímeria s Ruskom nemienia zmieriť.

„Toto je najhoršie vyhlásenie, aké mohol Zelenskyj urobiť, a Amerika to už dlho neznesie,“ napísal šéf Bieleho domu s odkazom na nedeľňajší výrok ukrajinského prezidenta, že dohoda o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom „je stále veľmi vzdialená“.

„Je to, ako som hovoril: tento chlapík, kým má podporu Ameriky, nechce mier. Európa na stretnutí so Zelenským otvorene vyhlásila, že bez USA to nedokáže. Asi to nie je práve najlepšie vyhlásenie z hľadiska demonštrácie sily voči Rusku. Čo si myslia?“ pýtal sa ďalej Trump.

Ukrajinský prezident po samite západných lídrov v Londýne vyjadril presvedčenie, že vzťah s USA ostane zachovaný, ale ďalšie rokovania by sa mali konať za zatvorenými dverami.