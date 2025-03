Americký Prezident Donald Trump v nedeľnom rozhovore pre televíziu NBC News nevylúčil možnosť, že sa bude usilovať aj o tretie funkčné obdobie v Bielom dome. Ďalší mandát mu zakazuje 22. dodatok ústavy, avšak podľa Trumpa „existujú metódy“ ako dosiahnuť ďalšie štyri roky v úrade.

„Veľa ľudí chce, aby som to urobil,“ povedal Trump. „Ale hovorím im, že máme pred sebou dlhú cestu, viete, naša administratíva je len na začiatku,“ vysvetlil.

Upozornil však, že o myšlienke tretieho funkčného obdobia „nežartuje“ i keď sa teraz sústredí najmä na vykonávanie súčasného mandátu a zatiaľ je príliš skoro sa zamýšľať nad ďalším.

Na otázku, či mu boli predstavené plány, ktoré by mu umožnili uchádzať sa o tretie funkčné obdobie, Trump odpovedal, že „existujú metódy“, ako by sa to dalo urobiť.

NBC sa v tejto súvislosti Trumpa spýtala na možnosť, že by si vo voľbách v roku 2028 vymenil rolu so svojím viceprezidentom J. D. Vanceom. Trump by v takom prípade kandidoval za viceprezidenta a po zvolení by sa Vance mohol úradu prezidenta vzdať, čím by Trumpovi umožnil prejsť na jeho pozíciu. Trump odvetil, že by mohlo ísť o jednu z metód. Ďalšie možnosti však nemenoval.

Tradíciu dvoch funkčných období zakotvili prví americkí prezidenti. Jediný prezident, ktorý vykonával viac ako dva mandáty bol Franklin Delano Roosevelt. Funkčné obdobia boli následne obmedzené 22. dodatkom americkej ústavy z roku 1947.

NBC preto upozorňuje, že Trump by sa mohol pokúsiť presadiť zámer opätovne kandidovať aj ústavnou zmenou, čo je však v americkom politickom systéme mimoriadne náročné. Za nový dodatok by musela hlasovať dvojtretinová väčšina oboch komôr Kongresu a následne by ich museli schváliť až tri štvrtiny amerických štátov.

Trump sa už v minulosti viackrát vyjadril, že sa bude uchádzať o tretie funkčné obdobie. Jeho stranícki kolegovia však uviedli, že tieto vyhlásenia považujú za vtip. Možnosť usilovať sa o tretí mandát však nedávno pripustil Trumpov spojenec Steve Bannon.