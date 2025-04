Americký prezident Donald Trump očakáva, že sa dohodne s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom na znížení vysokých dovozných ciel, hoci nulové nebudú. Šéf Bieleho domu dodal, že ak Peking s obchodnou dohodou súhlasiť nebude, podmienky stanoví Washington.

„Dopadne to dobre,“ uviedol Trump na margo možnej dohode s Pekingom. Poznamenal, že so Si Ťin-pchingom má „skvelý vzťah“ a nemá v úmysle byť pri rokovaniach na Čínu tvrdý, ale „veľmi milý“. K dohode by podľa neho mohli dospieť veľmi rýchlo.

Spojené štáty v súčasnosti uplatňujú na dovoz z Číny 145-percentné clá, pričom Peking zaťažuje americký export 125-percentnými poplatkami.