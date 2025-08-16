Prezident USA Donald Trump mal počas letu z Aljašky do Washingtonu dlhý telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého informoval o svojom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa CNN to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Caroline Leavittová. Dodala, že Trump „momentálne telefonicky hovorí s lídrami NATO“. Trumpov telefonát s európskymi lídrami potvrdila aj EÚ, informovala agentúra AFP.

Zelenskyj, ktorý nebol na summit na Aljaške pozvaný, i jeho európski spojenci sa obávali, že Trump by mohol zradiť Ukrajinu tým, že fakticky zmrazí vojnový konflikt a uzná – aj keď len neformálne – ruskú kontrolu nad pätinou ukrajinského územia, pripomenula agentúra Reuters. Trump sa však v piatok pred rokovaniami snažil tieto obavy zmierniť, keď povedal, že nechá Ukrajinu, aby rozhodla o prípadných územných ústupkoch.

Ukrajinský prezident ešte pred summitom na Aljaške deklaroval, že toto stretnutie by malo otvoriť cestu k „spravodlivému mieru“ a trojstranným rozhovorom, na ktorých sa zúčastní aj on sám. Pripomenul však, že Rusko pokračuje vo vojne. „Je čas ukončiť vojnu a Rusko musí podniknúť potrebné kroky. Spoliehame sa na Ameriku,“ napísal Zelenskyj na Telegrame.

Pred summitom na Aljaške sa európski spojenci Ukrajiny snažili s Trumpom dohodnúť na piatich bodoch ako základe pre možné mierové rozhovory s Ruskom – vrátane prímeria a bezpečnostných záruk, doplnila agentúra AFP.

