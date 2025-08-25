Administratíva Donalda Trumpa tvrdo zasiahla washingtonskú ekonomiku masívnym škrtaním federálnych pracovných miest, grantov a kontraktov. Prvotný šok síce zmiernili výpovedné lehoty a odstupné, no nezamestnanosť už začína prudko rásť, spotreba klesá a realitný trh sa dostáva pod tlak.
Prezident USA zároveň posilňuje kontrolu nad hlavným mestom nasadením Národnej gardy v rámci „očisty od kriminality“, pričom vyhlásil, že mesto „ovládli násilné gangy a krvilační zločinci“.
Čísla hovoria jasne: Washington balansuje na hrane recesie. Vlani jeho HDP vzrástol o 1,5 percenta, no tento rok to má byť 0,9 percenta a v roku 2026 sa očakáva prepad o 1,9 percenta, informuje The Telegraph.
Od januárového návratu D. Trumpa do Bieleho domu dostal Elon Musk za úlohu zoškrtanie bilióna dolárov z federálneho rozpočtu. Úrad pre vládnu efektivitu, ktorý dočasne viedol, si pripísal úspory vo výške 199 miliárd dolárov vďaka hromadným prepúšťaniam a dobrovoľným odchodom viac než 154-tisíc federálnych zamestnancov. Zaviedol sa aj prísny náborový strop – iba jeden nový zamestnanec na štyroch odídených.
Najväčší úder zasiahlo hlavné mesto, kde federálna vláda zamestnáva štvrtinu pracovnej sily – 188 400 ľudí. Od decembra vzrástol počet federálnych pracovníkov poberajúcich podporu v nezamestnanosti 20-násobne a v júli dosiahol 1 502, čo je najvyššia úroveň od roku 1993.
„Škrty sa netýkajú len federálnych zamestnancov, ale aj výskumných programov, grantov pre neziskovky či financovania zdravotníctva a školstva,“ hovorí Lucy Dadayanová z Urban Institute. „Efekt sa šíri ďalej a vedie k prepúšťaniu aj v univerzitách, nemocniciach či mimovládnom sektore.“
V júni mesto stratilo medziročne 6 100 pracovných miest, z toho 4 700 vo federálnej správe a 2 200 v profesijných službách. Podľa hlavného ekonóma Fitzroya Leea ide o poklesy typické skôr pre obdobia recesie.