Zavedenie ciel, ktorými hrozí americký prezident Donald Trump, by vážne zasiahlo spoločnosti a pracovnú silu v Európskej únii, vyhlásil prezident zväzu talianskeho priemyslu Confindustria Emanuele Orsini.

„Hrozba sa netýka iba vplyvu na dynamiku obchodu. Pravda je oveľa dramatickejšia. Je to útok na európske firmy a pracovné miesta,“ uviedol Orsini. Cieľom Trumpovej obchodnej politiky je „deindustrializácia“ európskeho kontinentu, dodal a vyzval Európsku komisiu, aby zvážila „mimoriadne opatrenia pre mimoriadny čas“.

Minister priemyslu Adolfo Urso uviedol, že je potrebné vyhnúť sa obchodnej vojne, pričom vyzval na jednotu západných spojencov. „Nie je čas na rozdelenie Západu, je čas na zjednotenie Západu, pretože výzvy Západu sú spoločné,“ povedal Urso. „Taliansko sa, samozrejme, obáva možnej eskalácie obchodnej vojny, pretože sme významnou exportnou krajinou,“ dodal.

Guvernér tamojšej centrálnej banky Fabio Panetta už skôr vyhlásil, že úplné zavedenie ciel plus odvetné opatrenia EÚ by znížili rast európskeho bloku o pol percentuálneho bodu, pričom najviac zasiahnuté by boli Nemecko a Taliansko.

EÚ uviedla, že bude „rozhodne a okamžite reagovať na neodôvodnené prekážky voľného a spravodlivého obchodu vrátane prípadov, keď sa clá používajú na spochybnenie zákonných a nediskriminačných politík“.