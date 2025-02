Americký prezident Donald Trump sa vyslovil za pokračovanie budovania kontroverzného ropovodu Keystone XL, proti ktorému sa postavili ochrancovia prírody a zastavil ho jeho predchodca Joe Biden. Trump sľúbil jednoduchšie vydávanie povolení a takmer okamžitý začiatok výstavby. Ak firma TC Energy nebude ochotná pokračovať v projekte, mohla by stavbu prevziať iná spoločnosť.

Projekt predĺženia ropovodu Keystone prepravujúceho ropu z Kanady do USA sa začal pripravovať v roku 2008. Ochrancovia prírody však opakovane upozorňovali katastrofálne následky prípadných únikov ropy z takmer 2 000 kilometrov dlhého potrubia. Proti výstavbe protestovali aj zástupcovia domorodého obyvateľstva.

Ropovod Keystone XL, ktorého časť bola dokončená, mal prepravovať 830-tisíc barelov ropy z kanadskej provincie Alberta do Nebrasky, ktorá by potom cez existujúce potrubia putovala do rafinérií v štáte Texas.