Americký prezident Donald Trump viedol v stredu v Bielom dome diskusiu o povojnových plánoch pre Pásmo Gazy. Na rokovaní boli bývalý britský premiér Tony Blair, exvyslanec pre Blízky východ Jared Kushner, osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a ďalší vysokí predstavitelia.
Účastníci sa venovali humanitárnej pomoci, otázke rukojemníkov a politickému riešeniu konfliktu. Stretnutie viac ako hodinu a nieslo sa v rámci bežných politických konzultácií.
Witkoff už v utorok avizoval cieľ pripraviť komplexný plán odrážajúci humanitárne motívy prezidenta. Donald Trump zdôraznil, že chce ukončiť vojnu a podporiť mier i prosperitu v regióne.