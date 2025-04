Tripartita pri otázke amerických ciel podporuje riešenia na celoeurópskej úrovni.

Európska únia by mala zároveň podporiť sektorovú pomoc, uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš po mimoriadnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá rokovala o dosahoch rozhodnutia USA zaviesť plošné clá. Slovensko podľa Tomáša ponúka pri riešení dôsledkov situácie kurzarberit a takzvané šrotovné.

„Európska únia by mala diverzifikovať svoj obchod a dereguláciou posilniť vnútorný trh, čo by pomohlo ekonomikám členských štátov,“ podčiarkol minister.

„Podporujeme jednotný európsky postup. Nie sú možné samostatné riešenia na národnej úrovni,“ doplnila prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Brusel sa podľa nej musí zamyslieť nad možným tlmením ambicióznych environmentálnych cieľov.

Ak podľa slov prezidenta Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexeja Beljajeva vypadne z vývozu do USA 20-tisíc áut, štátny rozpočet príde o 1,1 miliardy eur. „Navyše, ak by clá platili dlhodobo, v slovenskom automobilovom sektore by bolo ohrozených deväť- až 15-tisíc pracovných miest,“ spresnil Beljajev.

Pre nasledujúce obdobie je podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislava Machunku kľúčové, aby Európa zvýšila svoju konkurencieschopnosť. „Dlhodobo zaostáva za ďalšími trhmi, ktoré medzi sebou budú nevyhnutne viac kooperovať, či už ide o ázijský alebo juhoamerický trh,“ uviedol Machunka.

Slovensko je dokonca v ešte horšej pozícii ako zvyšok Európy. „Máme zásadné problémy s vysokými cenami energií aj regulačnou záťažou. Nepridáva nám ani legislatíva s vysokými environmentálnymi nákladmi ani oveľa vyššie daňovo-odvodové zaťaženie,“ dodal prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.