Koniec vykurovacej sezóny sa blíži. Európsky plynárenský sektor vstupuje do kľúčových mesiacov, ktoré slúžia na doplnenie zásob. Zásobníky zostali po poslednej zime z dvoch tretín prázdne. Obchodníci kalkulujú s tým, že plyn je v lete zvyčajne lacnejší. To im za normálnych okolností umožňuje uskladniť veľké objemy a predať ich so ziskom počas ďalšej vykurovacej sezóny, keď dopyt opäť stúpne.

Tento rok nie je ale nič normálne. Prvá naozaj studená zima od chvíle, keď Európa stratila väčšinu dodávok potrubného plynu z Ruska, vyčerpala zásoby rýchlejšie než obvykle. Situáciu ešte zhoršilo zastavenie posledných tokov cez Ukrajinu v januári. Výsledkom je napnutý trh, kde ceny letného plynu zostávajú vyššie ako ceny pre budúcu zimu. To oslabilo finančný stimul na skladovanie plynu a zvyšuje neistotu na trhu.

Kľúčovou otázkou je, ako zasiahnu vlády, aby zabezpečili doplnenie zásob – a za akú cenu. Aj keď do ďalšej zimy zostáva ešte dosť času, obchodníci tvrdia, že prvé týždne apríla ukážu, či sú hráči na trhu pripravení začať s nákupmi plynu napriek nepriaznivej cenovej štruktúre, alebo budú vyčkávať.

„Treba nájsť krátkodobé riešenie, ktoré umožní začať vtláčanie plynu do zásobníkov, aj keď sú dnes ceny obrátené,“ povedal generálny riaditeľ obchodného giganta Vitol Group Russell Hardy pre Bloomberg. V súčasnosti sú ceny plynu približne o 50 percent vyššie než pred rokom – tesne nad úrovňou 40 eur za megawatthodinu.

Európska komisia stanovila, že zásobníky musia byť do 1. novembra naplnené na 90 percent. Nedávne návrhy a diskusie o flexibilite tohto cieľa vyvolali veľkú neistotu, čo rozhýbalo trh a udržalo obchodníkov v neistote.