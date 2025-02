Viac ako 35 percent mladej generácie investuje aspoň časť svojich úspor, drvivá väčšina ostatných o tom uvažuje, vyplýva z prieskumu investičnej platformy Fondee, na ktorom sa zúčastnilo 524 respondentov od 18 do 26 rokov. Časť spoločnosti začína s investovaním po dosiahnutí 18 rokov. Nič neušetrí každý desiaty a necelá polovica peniaze nazvyš sporí v banke. Vyše tretina časť svojich úspor vynakladá na investície.

Z tých si štvrtina každý mesiac na investície odkladá medzi 20 až 39 eurami a štvrtina medzi 40 až 99 eurami. Asi 17 percent mesačne šporí od 100 do 199 eur a 16 percent až vyše 200 eur mesačne.

Súčasná generácia do 26 rokov začína chápať dôležitosť investovania, čo im pomôže rýchlejšie a ľahšie dosiahnuť na životné méty, ako je obstaranie vlastného bývania či nezávislosť od iných zdrojov príjmov, ktorá je jedným z najčastejších cieľov sporenia. Druhým je, že sa im peniaze budú raz hodiť a tretím je vidina kúpy bývania.

Málo respondentov uviedlo ako zmysel investovania kúpu spotrebného tovaru. Približne 30 percent opýtaných sa pripravuje na dôchodok nad rámec štátnej penzie. Asi polovica z tak robí cez akciové či dlhopisové ETF fondy. Približne dve pätiny vkladajú do jednotlivých akcií a dlhopisov (44 percent), do podielových fondov (40 percent) a tretina do krypta. Z tých, čo neinvestujú, 45 percent udalo ako bariéru nedostatok znalostí. Približne 40 percent sa bojí straty peňazí, podobnému podielu na investície nezostávajú financie.