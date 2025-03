Jeden z rešpektovaných analytických indexov ukazuje výrazný pokles celosvetovej úrovne demokracie počas uplynulej dekády. Miera participácie obyvateľstva (voličov) na politickom rozhodovaní sa znížila v krajinách ako Rusko, Turecko či India, ale autokratické tendencie možno vystopovať aj v západných krajinách.

Na druhej strane, centralizované rozhodovanie môže evokovať vyššiu efektivitu pri riešení závažných problémov. Preto sa TREND opýtal vybraných respondentov z okruhu slovenského biznisu a ekonomického diania na ich postoj k otázke uvedenej v titulku. V elektronickom hlasovaní medzi štvrtkom 27. februára a pondelkom 3. marca 2025 sa vyjadrilo 50 respondentov. Ich odpovede a komentáre publikujeme.

Rozhodne nie. Menej demokracie je veľký krok späť

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Myslím si, že z dlhodobého hľadiska je liberálna demokracia najvýhodnejším spoločensko-politickým usporiadaním. Je založená na systéme bŕzd a protiváh, ktorý zaručuje, že jednotlivé mocenské orgány sa vzájomne kontrolujú a žiadne rozhodnutie nie je subjektívnym aktom autokrata.

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Signálov oslabovania demokracie vidíme v tradične demokratických krajinách v posledných rokoch bohužiaľ až príliš veľa – okrem iných obmedzovanie osobných slobôd vrátane slobody slova, cenzúru médií, účelové stíhanie politických oponentov ako už takmer štandard a v EÚ už sme sa dočkali dokonca aj rušenia volieb s „nevhodným“ výsledkom. A to všetko od politikov, ktorí sa práve demokraciou najviac oháňajú, pritom jej oni sami kvôli posilneniu vlastnej moci najviac oslabujú...

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Autokracia prináša jeden názor, večného vodcu, ktorý mentálne upadá a sťahuje so sebou celú spoločnosť. Demokracia je neustála súťaž myšlienok, ktorá dáva šancu každému názoru uspieť, aj dobrému aj zlému, avšak celkovo posúva spoločnosť dopredu.

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Ekonomická prosperita krajiny je výrazne determinovaná mierou osobnej slobody ekonomicky aktívnych občanov. Čím menej slobody, tým nižšia prosperita.

Ivan Paule, audítor a partner, TPA Slovensko

Potrebujeme byť momentálne akcieschopnejší. Ale autokracia so svojimi symptómami, ako sú korupcia, prípadne potláčanie práv a potenciálu časti (často zásadnej) obyvateľstva a podobne nie je cestou k prosperite – materiálnej aj mentálnej.

Martin Šmigura, local partner, Wood & Company

Ani náhodou. Za každou autokraciou stojí falošný sľub stability, ktorý sa rýchlo rozplynie pri stretnutí s realitou. História nám jasne ukazuje, že krajiny s koncentrovanou mocou drasticky zaostávajú v ekonomickom rozvoji oproti otvoreným spoločnostiam. Investori vyhľadávajú predvídateľnosť a ochranu práv, nie svojvôľu jedného človeka alebo strany. Vedie to len k úniku talentov a kapitálu, čo je presný opak toho, čo potrebujeme pre konkurencieschopnú ekonomiku.

Martin Cígler, CEO , Seyfor Slovensko

Hovorí sa, že nie je lepší vládca ako osvietený diktátor. Avšak tých Markov Aureliov či Karlov IV veľa nebolo, oveľa viac bolo tých, ktorí si len užívali moc a krajina pod nimi trpela. Ja ten trend vnímam veľmi negatívne.

Attila Danko, konateľ, IBG Slovensko

Je to veľmi nebezpečný trend. Je potrebné opraviť chyby, ktoré sú urobili demokratické vlády a nie zrušiť demokratický systém.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Obdobne aj posilňovanie obrovských monopolov predstavuje veľké riziko.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Autokratické vlády síce vedia efektívne „optimalizovať“ procesy, no z praxe vieme, že ak zákazník nemá na výber, spokojnosť nebýva vysoká. Ak považujeme za pozitívum, že ľudia majú len jednu možnosť, potom by sme mohli rovno nechať vládu určovať, čo všetci chceme.

Martin Melišek, CFO, Softec

Voliči ukazujú, že vývoj demokracie do súčasnej podoby nie je dobrý a potrebuje zmenu. Autokratickí populisti najlepšie využili situáciu, ale verím, že sa rýchlo ukáže nefunkčnosť ponúkaných pseudoriešení. Dúfam, že sa ešte dočkám opätovného rozvoja demokracie, ktorá bude okrem práv jednotlivca zdôrazňovať aj jeho povinnosti a rešpektovanie zákonov.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Nechcem vyznieť zle, ale neviem, ktorý normálny človek toto bude považovať za dobré. Pardon, ak som expresívnejší, ale hovorím to tak ako si to myslím.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Michal Rybárik, predseda, Telekomunikačná únia SR

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Nie. Autokratické riešenia sú väčšinou populistické a nebezpečné

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

A už samotný fakt, že sú lídri čoraz viac autokratickí, ukazuje, že silní lídri s charizmou, víziou a odvážnymi cieľmi pre budúcnosť sa vytrácajú, je ich čoraz menej. Na ich miesto sa potom tlačia práve takíto autokrati, uzurpátori moci bez vízie, etiky a plánov, ktorí uprednostňujú „marketingové“ populistické postupy a metódy a ktorým nejde vôbec o dobré riešenia, ale o to viac im ide, aby to dobre vyzeralo a získalo si podporu a lajky čo najviac ľudí. A to určite nie je dobré – ani pre spoločnosť, krajinu ani pre ľudí, ktorí v nej žijú. Ale to je už zasa aj príbeh o kritickom myslení...

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Autokratické režimy určite neprinášajú dlhodobé udržateľné riešenia pre spoločnosť, ale v dnešnej dobe sú výsledkom dopytu časti voličského spektra a reakcie na politicko-ekonomický vývoj vo svete.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Autokrati vedia, že jazyk transparentnosti, skladania účtov, práva a demokracie bude vždy pre istú časť občanov ich krajín príťažlivý. Aby zostali pri moci, musia tieto myšlienky podkopávať populizmom, kdekoľvek doma či vo svete sa objavia.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Problémom nie je nástup autokratov, ale nástup politikov, ktorí sú presvedčení o nepotrebnosti dodržiavania dohôd a zavedených zvykov a nárast podielu voličov, ktorí nedodržiavanie dohôd a zavedených zvykov považujú za znak sily a kompetentnosti.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Autokratické režimy môžu priniesť rýchlejšie rozhodovanie a stabilitu, ale často na úkor individuálnych slobôd, právneho štátu a občianskej participácie. Historicky sa ukázalo, že demokracie, hoci môžu byť pomalšie a chaotickejšie, poskytujú lepšie dlhodobé výsledky v oblasti prosperity, inovácií a ochrany ľudských práv. Autokracie síce môžu krátkodobo riešiť krízy efektívnejšie, ale často vedú k stagnácii, korupcii a potláčaniu opozície.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Nie je to pozitívny trend. K nosným prvkom autokracie okrem neprípustnej koncentrácie moci patrí aj výrazná miera populizmu, rozklad fungujúcich inštitúcií a hľadanie vymysleného nepriateľa. Demokracia nie je dokonalý systém, jeho nápravou však nemôže byť menej slobody. História nám ukázala, že je to zlá cesta.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Záleží na tom, či autokrat je osvietený vzdelaný a morálny intelektuál, čo je veľmi nepravdepodobné. Alebo psychicky narušený oligarcha, populista a egocentrik bažiaci po moci a bohatstve zneužívajúci nižší intelekt väčšinového obyvateľstva, čo je najčastejší prípad. Slovensko je vzorovým príkladom.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Spoločnosť balansuje na hrane. Mali by sme sa poučiť z histórie.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta

Opakuje sa história z konca 30. rokov minulého storočia, keď sa mohlo zabrániť katastrofe v podobe vojny.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, Ipesoft

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners

Marek Polic, garant projektov, Kros

Anna Hudáková, business & HR consultant

Áno. Riešenie veľkých problémov potrebuje silnejších lídrov

Peter Paška, CEO, Proact People Slovensko

Ľudstvo nenapreduje po jasne vytýčenej línii, či neustále stúpajúcej krivke, celé naše dejiny skôr pripomínajú tanec – dva kroky dopredu, úkrok doprava či doľava, krok dozadu.. Po pseudoliberálnych šialenstvách, s ktorými mala problém sa stotožniť konzervatívnejšie ladená väčšina spoločnosti, je prirodzený príklon k autoritatívnejším lídrom. Po pôsobení zmäteného senilného prezidenta USA, ktorý mal problém so základnou orientáciou v priestore, sa tomu netreba čudovať. V Európe, ktorá nemá jasné smerovanie a pôsobí, akoby stratila kompas, sa dá očakávať niečo podobné, obzvlášť, keď jasne vidieť – hlavne v ekonomike a technológiách – narastajúci náskok Číny a rýchly rast ďalších krajín BRICSu, kde sa politika nepodobá náhodnému pohybu spermií...

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Autokracie môžu priniesť rýchle rozhodnutia a stabilitu, hlavne v časoch krízy, ako ukázala Čína pri pandémii. Na druhej strane, často obetujú individuálne práva a dlhodobú flexibilitu. Demokracie sú pomalšie a chaotickejšie, ale dávajú ľuďom väčší hlas. Či je to „dobré“ alebo „zlé“, závisí od toho, čo si ceníte – poriadok alebo slobodu, efektivitu alebo rôznorodosť názorov.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Nemám pocit, že by vlády vo svete boli čoraz autokratickejšie, to skôr sa nám tak iba zdá z našich svetonázorových pozícií euroúnie.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Ján Majerský, managing director, Proma

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Určite áno. Súčasné časy si vyžadujú tvrdú ruku

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin

Pretože demokracia je o vláde väčšiny. Je nemožné vyhovieť každému. Doba prináša ale iný zásadný problém, a to s akceptáciou prístupu majority protistranou. Čo je stav v celej EÚ. Ak to nie je podľa nás, je to zlé a musíme s tým bojovať. Výsledok? Chaos, nervozita a pravidelné 180-stupňové obraty smerovania štátu podľa „nás“. Škody sú obrovské.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolil ešte jeden respondent.

Iné/Nevyjadrujem sa

Ján Oravec, predseda, Inštitút slobody a podnikania

Je to reakcia na neschopnosť demokracií riešiť zásadné problémy. Svojou kolektívnou nezodpovednosťou dokonca vyrábajú ďalšie. Autokracie majú výhodu, že môžu byť akcieschopnejšie a konať dlhodobejšie. Avšak nie sú zárukou úspechu, lebo k tomu potrebujú osvieteného vládcu, čo zďaleka nie je samozrejmosť.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Neviem, či je vo svete viac autokracie ako pred 20 – 30 rokmi. Určite však demokratické krajiny prechádzajú krízou. Určité obmedzenia základných práv a slobôd vrátane demokratických mechanizmov sú v prípade krízy možné. Avšak len dočasne, prísne na účel prekonania krízy a nesmie sa tým úplne odstrániť demokratický systém; musí najmä zostať zachovaná kontrola mimoriadnych opatrení (to je najmä úloha súdnictva). Takzvané ústavné jadro nemožno zrušiť. Kto má mimoriadne právomoci, ten ich nesmie zneužiť na presadenie svojho vlastného subjektívneho vnímania toho, čo je spoločenské dobro, a musí byť podrobený zodpovednosti (nik nestojí nad zákonom). Demokracia nie je stav, je to nekonečný proces.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Je to bežná súčasť dejín. Ľudstvo vo vyspelom svete sa má aktuálne príliš dobre, rezignovalo na zdravý rozum. A preto prídu rôzne excesy.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Moderná spoločnosť potrebuje flexibilitu, no aj predvídateľné a spravodlivé právne prostredie, ktoré chráni občianske slobody a podporuje dialóg. Každý politický systém musí zachovávať princípy právneho štátu, ochranu práv a rovnováhu moci. Stabilita a rýchle rozhodovanie môžu byť prínosom, avšak nesmú oslabovať demokratické inštitúcie či nezávislosť súdnictva.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Skôr mi vadí, že správa spoločných vecí – ak je vôbec zhoda, čo do týchto spoločných vecí patrí – sa nevykonáva riadne. Naopak, štát si prisvojuje právo rozhodovať o všetkom, čo má na pohľad slúžiť dobru ľudí (napríklad obmedzenie platieb v hotovosti), no v skutočnosti len obmedzuje ich slobodnú voľbu – a to je vlastne tiež autokracia. Myslím, že by sme sa mali vrátiť k myšlienkam velikánov spoločenských vied, napríklad Ludwiga von Misesa a Miltona Friedmana, a inšpirovať sa nimi.

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Ono záleží. Sú krajiny, ktoré nemajú demokratickú históriu a ľudia tam s demokraciou nevedia žiť. Oveľa viac im vyhovuje, keď im niekto povie, čo a ako majú spraviť. Ak má taká krajina lídra, ktorý je rozumný a silný, tak je to pre ňu určite pozitívom (napr. Singapur, Emiráty, v poslednom období Saudská Arábia). Ak je diktátor blázon, tak ľudia a svet majú problém... A tých bláznov je vo vedení krajín viac ako rozumných, aj keď autoritatívnych, lídrov.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Tvrdenie uvedené v otázke predsa vôbec nie je pravdivé. Čo sa za posledné roky zmenilo? Trumpovo víťazstvo v USA? Tak na tom teda nič autokratického nie je! Faktom je, že covid spôsobil, že vládam naprieč svetom sa zapáčilo riadiť všetky oblasti života ľudí. Škodlivý etatizmus ale cítiť hlavne v takzvaných západných demokraciách.