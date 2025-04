Ľudská spoločnosť historicky dlhodobo stojí na normách a konsenzoch – vzorcoch správania a sume vedomostí, ktoré väčšina populácie považuje za hodné rešpektu. Sociálne siete však vytvorili platformu pre agilné a hlučné menšiny, ktoré tieto normy spochybňujú a ohýbajú. Komunikačne aktívne skupiny získavajú v diskurze o mnohých spoločensky dôležitých otázkach neúmerný vplyv, aký by bol pre ne v časoch klasických médií nedosiahnuteľný. Dôsledky sú často negatívne.

Na názor na možnosti zásahu štátu do prostredia sociálnych sietí sa TREND opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 17. a 22. aprílom 2025 sa vyjadrilo dovedna 42 respondentov. Väčšiu časť ich odpovedí a súvisiacich komentárov publikujeme.

Nijako. Sociálne siete podporujú slobodu slova

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Akékoľvek obmedzenie znamená cenzúru. Úlohou štátu je mať účinnú legislatívu a nástroje, ako zvýšiť tlak na prevádzkovateľov sociálnych sietí na ochranu používateľov, ktorí sa stanú obeťou podvodu či útokov cez sociálnu sieť. Nemá a nemal by siete regulovať.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Sociálne siete a tok informácií v tomto priestore sa nedajú regulovať. Teoreticky by sme mohli vypnúť internet a diskusie by sa presunuli z virtuálneho sveta do reálneho sveta. Vyriešil by sa tým nejaký problém? Fungovanie na sociálnych sieťach je o prirodzenej inteligencii ľudí a schopnosti selektovať informácie.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Štát by nemal zasahovať do regulácie sociálnych sietí v otázke ovplyvňovania správania a volieb ľudí. Sloboda prejavu a osobná zodpovednosť jednotlivcov by mali byť prioritou. Namiesto štátnych zásahov je lepšie podporovať mediálnu gramotnosť, kritické myslenie a transparentnosť platforiem, aby si ľudia sami vedeli vyhodnotiť informácie. Štátna regulácia riskuje cenzúru a zneužitie moci, čo by mohlo ohroziť demokratické princípy.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin

Kamkoľvek siahne rukou štát s reguláciou, skončí to problémom. Tento fenomén nám priniesla doba a je nutné akceptovať ho ako fakt. Treba myslieť na to, že dané médiá sú aj obrazom nás. A teda ako sa dá regulovať vox populi? Len vyspelá spoločnosť dokáže zvládnuť nástrahy takejto voľnosti. Dospievanie je búrlivé a, bohužiaľ, aj dlho trvá.

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Menej je viac. Rovnako to však platí aj pre moderátorov sociálnych sietí ako takých. Ukazuje sa, že čím viac sa do slobody slova zasahuje, tým sú názory radikálnejšie. Takže viac slobody sa zároveň rovná viac samoregulácie a názory sú oveľa umiernenejšie. Trh funguje aj tu.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

O obsah na sociálnych sieťach sa má starať ich majiteľ. Skôr majiteľov týchto sietí by som nútil lepšie kontrolovať hejterov, hate speech a akékoľvek ďalšie neznášanlivé komentáre alebo prejavy.

Martin Cígler, CEO, Seyfor Slovensko

Štát, v tomto prípade Slovensko, veľa účinných možností regulovať sociálne siete nemá a zakázať sociálnu sieť nie je dobré riešenie. Takže asi to jediné, čo štát môže, je upozorňovať a vysvetľovať prípadné dezinformácie.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Nie je to nič viac a nič menej, ako nová technológia. Ani Guttenbergovu kníhtlač nereguloval štát, respektíve tam, kde to robil, narobil viac zla ako úžitku a pokrok nezastavil.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Oliver Moravčík, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Slávka Miklošová, generálna riaditeľka, Komunálna poisťovňa

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Regulovať ich. Je potrebné, aby dodržiavali prísne pravidlá

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Sociálne siete sú mocné nástroje, ktoré ovplyvňujú našu spoločnosť v základoch. Štát musí prevziať aktívnu úlohu a stanoviť jasné pravidlá hry. Regulácia nie je cenzúra, ale ochrana občanov pred digitálnou „divočinou“. Investície do mediálnej gramotnosti nie sú luxus, ale nevyhnutnosť pre prežitie v tomto informačnom veku.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Bez patričnej regulácie to nejde. Aj keď je za nedávnym uvoľňovaním pravidiel na sociálnych sieťach argument slobody slova, opak je pravdou. Ak umožňujú šírenie klamstiev a dezinformácií, dochádza k tráveniu informačného prostredia. Stierajú sa hranice medzi faktami a fikciou a rozdeľuje sa spoločnosť. Bohužiaľ, algoritmus sociálnych sietí preferuje zobrazovanie obsahu, ktorý vyvoláva silné emócie. Ide predovšetkým o nenávistné prejavy, hoaxy a konšpirácie. Musí platiť, že čo je zakázané v offline svete, to je zakázané aj v online.

Peter Kubovič, managing partner, HKP Legal

Prísna regulácia by sa mala týkať šírenia extrémizmu a nenávisti, ako aj dezinformácií, hoaxov a konšpirácií...

Martin Melišek, CFO, Softec

Rozhlas a televízia ako médiá, ktoré masívne ovplyvňujú verejnú mienku, majú dlhodobo regulácie a dohľad nad dodržiavaním pravidiel. Sociálne siete sa stávajú svojím vplyvom významnejšie ako klasické médiá a musia pre ne platiť pravidlá, ktoré vynútia aspoň základnú slušnosť a pravdivosť.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Neviem síce, čo presne sú „prísne“ pravidlá, ale domnievam sa, že by malo byť podmienkou, že každý, kto sa prejavuje vo verejnom priestore, má tak robiť pod vlastným menom. Vyhrážky a prejavy nenávisti, rovnako ako pochvaly a slová podpory, by mali prichádzať od konkrétnych osôb, ktoré sú v prípade porušenia pravidiel alebo nebodaj zákonov identifikovateľné. Nič viac.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Attila Danko, konateľ, IBG Slovensko

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Obmedziť ich. Napríklad pre mladých ľudí či pred voľbami

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Sú štáty, kde do 16 rokov veku sú sociálne siete neprístupné, a rovnako sú potrebné aj obmedzenia pred voľbami. To, že sociálna sieť uľahčuje politikom komunikáciu s voličom a rýchlo dokáže posúvať aktuálne aj hoaxy a klamstvá, je pre spoločnosť rovnako škodlivé.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolil aj:

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Iné/Nevyjadrujem sa

Martin Kostič, riaditeľ, Emark

Štát by mal viesť ľudí k tomu, aby sa naučili kriticky myslieť a preberali zodpovednosť za svoj život. Kriticky mysliaci človek si validuje vstupy, validuje si zdroje, spája si súvislosti a rozhoduje sa na základe overených faktov. Človek, ktorý si je vedomý svojej zodpovednosti za svoj život, sa nespolieha na druhých, neočakáva, že mu niekto niečo dá a vníma jasnú súvislosti medzi svojou činnosťou a výsledkami. Takíto ľudia sú potom odolní voči manipulácii a sociálne siete s akýmkoľvek obsahom sú pre nich irelevantné.

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Asi by sa mali uplatňovať nejaké štandardné všeobecné pravidlá komunikácie, ktoré existujú už dnes. Špeciálne pravidlá len pre sociálne siete by asi štát veľmi riešiť nemal a hlavne by nemal túto oblasť zneužívať na narušovanie demokracie a obmedzovanie slobody slova a voľby ako sa to stalo napríklad pri rušení a manipulácii prezidentských volieb v Rumunsku.

Tamás Szőke, CEO GrantExpert.sk

K regulácii sociálnych sietí by sa štát mal postaviť s vedomím limitov vlastných kompetencií. Mám pochybnosti o tom, že Slovensko disponuje potrebnými odbornými kapacitami a regulačnými nástrojmi na efektívnu samostatnú reguláciu tejto komplexnej oblasti. Najefektívnejšou cestou pre Slovensko je dôsledné preberanie a implementácia už existujúcich pravidiel a nariadení Európskej únie (ako DSA a DMA), ktoré boli vytvorené s cieľom riešiť tieto celoeurópske výzvy.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Štát by sa k sociálnym sieťam mal stavať vyvážene – rešpektovať slobodu prejavu, ale zároveň chrániť verejný záujem. Štát by mal regulovať, ako sa zbierajú a využívajú dáta používateľov, aby nedochádzalo k zneužitiu na manipuláciu alebo k porušovaniu súkromia. Celkovo teda nie zákaz, ale regulácia zo strany štátu s dôrazom na transparentnosť, zodpovednosť a vzdelávanie.

Peter Štadler, generálny riaditeľ, Wealth Effect Management

Záleží, kto je na čele štátu. Aby tak nevznikla situácia, že štát si zásahom skôr naháňa preferencie pre podporu stranám, ktoré aktuálne vládnu. Všeobecne sú sociálne média veľkou témou na celom svete. Zakázať ich je nemožné, treba ich teda regulovať keď tak na svetovej úrovni.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Je dôležité, aby štát chránil slobodu prejavu, ale zároveň zabezpečil ochranu pred škodlivým alebo nepravdivým obsahom. To si vyžaduje jasne definované pravidlá, ktoré budú v súlade s ústavnými právami zároveň reflektovať dynamiku digitálneho priestoru.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Štát by nemal len pasívne „chrániť slobodu slova“, ale aktívne boostovať mediálnu gramotnosť. A keď sa už budú motať v našich newsfeedoch, tak nech ku každej konšpirácii povinne pribalia fakt‑check sticker – aby si aj menej trénované publikum všimlo, že názor ≠ fakt. Ale nemám presvedčenie, že aktuálny štátny záujem by chcel toto zrovna riešiť.

Peter Papanek, CEO, Neuropea

Regulácia sociálnych sietí musí reagovať na dynamickú technologickú realitu a nachádzať rovnováhu medzi ochranou verejného záujmu a podporou inovácií. Cieľom nie je brzdiť technologický pokrok, ale vytvárať prostredie, v ktorom inovácie môžu napredovať v súlade s ochranou práv občanov a zachovaním integrity verejného priestoru.

Regulácia veľkých platforiem zároveň pomáha chrániť menšie inovatívne spoločnosti pred neférovou súťažou a dominantným postavením globálnych hráčov. Pravidlá preto musia reflektovať aj ekonomický význam digitálneho sektora ako jedného z pilierov modernej ekonomiky.

V praxi sa už zavádzajú riešenia ako povinné označovanie politickej reklamy , fact-checking programy v spolupráci s nezávislými organizáciami, preventívne opatrenia proti dezinformáciám počas volebných období a vekové obmedzenia kombinované s rodičovskou kontrolou.

Výskumy zároveň potvrdzujú, že algoritmy sociálnych sietí systematicky zvýhodňujú polarizujúci obsah, čo posilňuje spoločenské napätie. Prípad Cambridge Analytica odhalil riziká mikrocielenia a manipulácie voličov, a narastajú aj problémy so závislosťou na sociálnych sieťach, predovšetkým u mladých používateľov.

Globálny vývoj ukazuje rôzne prístupy k regulácii: Európska únia zaviedla Akt o digitálnych službách (DSA) s dôrazom na transparentnosť a ochranu spotrebiteľa, Spojené štáty diskutujú o reforme Sekcie 230, ktorá poskytuje platformám imunitu za obsah používateľov, a Austrália prijala mediálny kódex vyžadujúci, aby technologické platformy platili médiám za využívanie spravodajského obsahu.

Úlohou štátu je preto formulovať modernú, adaptabilnú a vyváženú politiku, ktorá zaručí bezpečné, slobodné a inovatívne digitálne prostredie pre všetkých.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Hrdinovia za klávesnicou využívajú hlavne bezzubosť legislatívy a orgánov v trestnom konaní v rámci sociálnych sietí. Východiskom by mala byť legislatíva naviazania prístupov na identitu človeka a preverovanie príspevkov šírenia nenávisti akýmkoľvek smerom ako prostriedok na uvedomelosť správania sa na sociálnych sieťach a zodpovednosti za slobodu prejavu. Treba si uvedomiť, že moja sloboda prejavu sa končí tam, kde sa začína sloboda niekoho iného.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Toto je zložitá otázka a podľa mňa na ňu neexistuje jednoduchá odpoveď. Treba k tomu asi pristupovať individuálne. Sloboda slova je veľmi dôležitá. Na druhej strane, ak sa nájdu nepravdy a machinácie, treba na ne upozorňovať.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com

Určitá forma regulácie je namieste. Minimálne je potrebné, aby obsah spĺňal základné legislatívne pravidlá typu nulová tolerancia šírenia nenávistného obsahu a podobne. Sloboda slova je super, ale aj tá má svoje hranice.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Netuším, čo sa s tým dá robiť. Regulácie sú podľa môjho názoru hlúposť, ktorá nič nevyrieši. Naopak, zas nechať kohokoľvek vypisovať nezmysly, osočovať, urážať, tiež nie je správne. Neviem, ako toto riešiť.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

Štát nemusí regulovať siete. Stačí ak obmedzí volebne právo. Niekde okolo IQ 80 je hranica mentálneho postihnutia , čiže to by mala by byť aj nutná minimálna hranica pre účasť vo voľbách, pozor, nie ako kandidát, ale ako volič.