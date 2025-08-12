Slovensko je vzorovou krajinou pre celý svet, pretože čoskoro bude zo šiestich jadrových reaktorov vyrábať absolútnu väčšinu vlastnej elektriny. Nedávno tento pohľad zvestoval verejnosti premiér Robert Fico a zároveň ohlásil výstavbu ďalšieho reaktora, ktorý postaví americká firma Westinghouse. Podľa všetkého je dohoda o tom už na spadnutie.
Pri budovaní obnoviteľných zdrojov energie vláda už nie je zďaleka taká agilná. Na názor, či je to v poriadku a či Slovensko naozaj potrebuje aj ďalší jadrový zdroj, sa TREND v pravidelnej ankete opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 7. a 11. augustom 2025 sa vyjadrilo dovedna 39 respondentov, ktorých odpovede publikujeme.
Určite áno, Bohunice musí nahradiť nový reaktor
Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit Chedos
Jadrová energia je stabilný, bezpečný a ekologický zdroj energie. A takýto výkonný a čistý zdroj energie bude v budúcnosti určite potrebný kvôli energetickej bezpečnosti Slovenska, a tiež kvôli elektrifikácii priemyslu, elektromobilite, AI,…
Branislav Klocok, generálny riaditeľ , OFZ
Nejde len o Slovensko, EÚ nutne potrebuje nové stabilné nízkoemisné zdroje. Bez ich budovania (nielen na Slovensku) Európa nemá budúcnosť.
Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen
Moderná ekonomika bude potrebovať čo najviac elektrickej energie. Typ a veľkosť, ktorú potrebujeme na Slovensku, by mali určiť odborníci, nie súčasní politici, ktorí za tým vidia svoje benefity.
Dušan Eľko, konateľ, SAM Headhunting Slovakia
Jednoznačne potrebujeme ďalší jadrový zdroj. Závislosť spoločnosti na energiách v čase rapídne narastá a je lepšie energiu predávať ako kupovať.
Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri
Nemôžeme stavať výrobu elektriny len na obnoviteľných zdrojoch energie, keďže slnko nesvieti stále a ani vietor stále nefúka – a elektrická sieť potrebuje stabilné dodávky. Ak jadrové reaktory dosluhujú, je rozumné ich nahradiť. Jadrová energetika bude zrejme ešte dlho potrebná, pritom je ekologicky vhodná. Bude súčasne dobre, ak sa využijú najmodernejšie technológie. Ak chceme jazdiť na elektrických autách a kolobežkách, používať energeticky náročnú výpočtovú techniku a podobne, musíme budovať nové elektrárne.
Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy
Áno, ale nie za vlády Róberta Fica.
Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:
Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska
Stanislav Hreha, prezident, Asociácia vodárenských spoločností
Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex
Ján Majerský, výkonný riaditeľ, Proma
Anton Šnegoň, konateľ, Battal
Áno, ale kľúčová je ekonomika projektu
Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko
Posilňovať stabilné zdroje čistej energie znie strategicky zmysluplne. K tomu je navyše potrebné v celej EÚ vyriešiť celkovú organizáciu energetiky a cenotvorbu. Kroky prijaté v minulosti zatiaľ vedú len k vyššej nestabilite a vyšším cenám…
Oliver Moravčík, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sebestačnosť a nezávislosť Slovenska v oblasti elektrickej energie v horizonte budúcej dekády či dvoch je kardinálnou podmienkou úspešnosti našej ekonomiky.
Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel
Pre korektné vyhodnotenie nutnosti nového jadrového zdroja je, samozrejme, potrebný komplexný energetický audit pre Slovensko. A takisto už niekoľko rokov je aktuálne zabezpečenie alternatívnych energetických zdrojov namiesto ruských. Pre celkovú energetickú politiku je dôležitá aj jasná stratégia pre využívanie alternatívnych obnoviteľných energetických zdrojov.
Martina Rypáková, vedúca oddelenia marketingovej stratégie a komunikácie, Slovenské elektrárne
Jadrová energetika zažíva renesanciu a treba ju podporovať. Zároveň však treba zvážiť všetky faktory, okrem ekonomických aj napríklad to, či bude mať kto elektráreň obsluhovať.
Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin
S úžasom sledujem, ako môže niekto tvrdiť, že energie bude nadbytok. Manifestované politické deklarácie nekorešpondujú s historickou skúsenosťou a prognózami budúcej potreby (videli prognózy spotreby AI?). V danom projekte ide o najčistejšiu a zároveň stabilnú energiu s presahom na desaťročia. Chcelo by to celonárodnú podporu, bez politických floskúl, nakoľko to prinesie aj zdrojovú diverzifikáciu a oslabenie závislosti na zdroji paliva. Prečo sme takí?
Marián Ráno, riaditeľ, Solidita
Dopyt po elektrine bude prudko rásť, a teda myšlienka má rácio. Nový reaktor by sa však mal vyznačovať najvyššou bezpečnosťou, nie najvyššou cenou. Je teda legitímne, aby občania od vlády žiadali ešte predtým, než sa miliardy zo štátneho rozpočtu do projektu investujú, aby jasne komunikovala detaily procesu výberu dodávateľa a prečo je to znova za oveľa vyššiu cenu ako podobné projekty v okolitých krajinách.
Tomáš Vojtek, obchodný riaditeľ, Twinzo
Jadrová energia je jednoznačne najlepšou voľbou do budúcnosti ako čístý a stabilný zdroj k obnoviteľným energiám. Slovensko by malo zároveň využiť rastúce ceny energií a stať sa exportnou krajinou pre čistú energiu z jadra, vody a slnka.
Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter
Potrebujeme stabilný a čistý zdroj energie – otázka ale skôr znie, či Slovensko potrebuje nový reaktor, alebo nový prístup k riadeniu veľkých štátnych projektov.
Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Preboha, už sa pozerajme na peniaze. Nemíňajme bez premýšľania. Premýšľajme a investujme, ak to dáva zmysel.
Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T
Zatiaľ je okolo toho priveľa tajností a podozrení. Šije sa to horúcou ihlou v štýle Ficosmeru. Tušia, že vládnuť už asi nebudú, tak treba rýchlo zhrabnúť províziu, cez netransparentné toky svojich oligarchov. A postsedliaci ani nezbadajú, že ich zasa okradli, ešte aj zatlieskajú.
Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:
Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa
Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions
Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky
Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia
Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.
Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC
Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart
Nie, podpora OZE by bola omnoho lacnejšia
Kateřina Chajdiaková, riaditeľka, Slovenská klimatická iniciatíva
Stále zabúdame na to podstatné – že slovenská energetika dlhodobo zanedbáva otázky bezpečnosti, samostatnosti a decentralizácie. Namiesto aktívneho budovania stabilnej, modernej a odolnej energetiky sa často spoliehame na veľké centrálne projekty s neistou budúcnosťou. Podpora obnoviteľných zdrojov energie nie je len o výstavbe veterných či solárnych elektrární – znamená to predovšetkým pripraviť sieť a legislatívu na to, aby vôbec mohli efektívne fungovať. Dnes to však vyzerá, akoby bolo jednoduchšie investovať do jedného veľkého projektu, ktorý bude – možno – fungovať o 15 rokov, a dovtedy sa tváriť, že máme dostatok energie. To je ale ilúzia, ktorá len brzdí náš rozvoj. Potreba energie bude rásť už teraz – s modernizáciou priemyslu, digitalizáciou, rozvojom elektromobility aj s rastom populácie. A práve preto potrebujeme konať dnes, nie zajtra.
Lukáš Kmenta, country manažér, HBS
Návratnosť investície do jadra je príliš dlhá. Rozhodne efektívnejšie je podporovať decentralizované obnoviteľné zdroje, na ktoré Slovensko už dostalo prostriedky v rámci plánu obnovy. Navyše postaviť nové reaktory je investícia, na ktorú Slovensko v tejto chvíli nemá prostriedky.
Martin Melišek, CFO, Softec
Potrebujeme vhodný mix zdrojov energie a OZE sú na Slovensku dlhodobo zanedbávané. Politické rozhodnutie o novom zdroji energie bez odbornej diskusie o alternatívach je opäť raz príklad rozhodovacieho procesu na Slovensku. A výsledok je podobný ako staviť v lotérii – občas sa to podarí, aj keď zriedka.
Iné/Nevyjadrujem sa
Karol Ponesz, Country Manager Slovakia, Mattoni 1873
V prvom rade by odpoveď mala byť jasná po celospoločenskej debate, ktorá zatiaľ nenastala.
Bez zapojenia verejnosti, expertov a všetkých zainteresovaných strán môže logicky vzniknúť nedôvera k takémuto rozhodnutiu. Ak nevieme, aké dôsledky môže mať takýto projekt pre dlhodobú udržateľnosť, environmentálne aspekty, ako aj sociálnu oblasť, tak ideme do pomerne veľkého rizika.
Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti
Nový jadrový zdroj môže byť strategickou investíciou pre energetickú bezpečnosť a ekonomiku Slovenska – pokiaľ sa bude realizovať transparentne, s ekonomicky reálnym plánom a moderným prístupom k odpadovému palivu.
Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park
Zrejme potrebuje, aj keď o tejto problematike absentuje akákoľvek verejná debata. Vláda nás stavia pred hotovú vec s tým, že nový reaktor sa bude stavať. Faktom je, že nový jadrový zdroj by bol dôležitý pre konkurencieschopnosť pri raste priemyslu, digitálnych technológií a pri prechode k bezuhlíkovej budúcnosti. Avšak jeho výstavba len čiastočne pokryje budúce požiadavky. Aby bol energetický systém spoľahlivý, bude súčasne nutné masívne investovať do obnoviteľných zdrojov. Energetická stratégia by teda mala byť komplexná a vyvážená, debata o tom však neprebieha.
Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:
Michal Rybárik, predseda, Telekomunikačná únia SR
Marek Polic, garant projektov, Kros