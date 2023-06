V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či očakávajú, že budúca riadne zvolená vláda bude ústretovejšia k podnikateľskému sektoru. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 15. júna 2023 a pondelkom 19. júna 2023 celkovo 44 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Určite áno, firmy sú hlavným pilierom ekonomiky

Igor Choma, člen Dozornej rady, Váhostav

Som presvedčený, že akákoľvek budúca vláda bude otvorenejšia k podnikateľskému sektoru ako vlády, ktoré sme tu mali pod vedením Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera. Budúci predstavitelia vlády musia komunikovať s podnikateľmi a naliehavo riešiť ich problémy. Treba začať daňami a výsledky sa dostavia veľmi rýchlo.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Súkromný sektor je motorom ekonomiky a rastu každého štátu. Po turbulentných rokoch v politickej i hospodárskej oblasti podnikatelia potrebujú ako soľ rýchlu, efektívnu a transparentnú podporu. Okrem toho podnikateľský sektor potrebuje legislatívnu stabilitu, ktorej si za posledné roky príliš neužil. Od novej politickej reprezentácie teda očakávam nádej, kompetentnosť, múdrosť a komunikáciu so zamestnávateľmi. Je pred nami veľa zanedbanej práce.

Juraj Sinay, člen výkonného výboru, Zväz automobilového priemyslu

Spoločnosť sa nemôže rozvíjať bez efektívneho priemyslu. Na množstvo opatrení musí niekto zarobiť, a to je priemysel.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Pevne dúfam, že nová vláda bude zložená z ľudí, ktorí vedia, že príjem do štátneho rozpočtu je tvorený ľuďmi a spoločnosťami, ktoré platia dane a nie populistami a neziskovými organizáciami a podobne.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media

Som optimistka.

Skôr áno, ale úsporným balíčkom zákonov sa nevyhne

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Za posledné roky sa podnikateľmi (a pokiaľ mi je známe aj s odbormi) komunikovalo iba málo. Veľa rozhodnutí a zákonov bolo prijatých bez predchádzajúcej konzultácie s firmami, čo je neakceptovateľný stav. Je tu teda veľký potenciál na zlepšenie, a ja dúfam, že sa ho po voľbách podarí naplniť. Firmy potrebujú zdravé a vyvážené podnikateľské prostredie podporujúce inovácie a rozvoj!

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Škoda, že ste nedali aj konkrétne „NEústretové kroky min.vlady“. Podnikateľský trhový sektor by sa mal riadiť štandardnými trhovými mechanizmami a nie neustálym natrčaním rúk k štátu...

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS

Dúfam v to. Snáď budú mať voliči šťastnú ruku a politici splnia predvolebné sľuby.

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak&Co

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners

Skôr nie, zrejme bude hasiť problémy, ktoré sú viac na očiach

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Zatiaľ to tak nevyzerá. Naši spoluobčania totižto volia politikov, ktorí navrhujú vzdušné zámky a riešia nereálne prísľuby. Bohužiaľ, mnoho politikov či poslancov nikdy nemalo zodpovednosť za výplaty a za ľudí.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Záleží, kto tú vládu vytvorí. Ak v nej budú dominovať pravicové strany, dá sa istá ústretovosť k podnikateľskému sektoru očakávať. No vo všeobecnosti si myslím, že skôr sa bude vláda sústreďovať na existenčné problémy ľudí, pretože tie sú viac viditeľné.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Žijeme v dobe populizmu a plánovania na 4 roky. Krajine chýba vízia a snaha ju realizovať.

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva a vedúci organizačnej zložky pre Slovensko, Premium Insurance Company

Skúsenosti z posledných vlád hovoria skôr o opaku a aktuálne preferencie jednotlivých politických subjektov nenaznačujú zmenu trendu smerom, ktorým by krajina potrebovala nevyhnutne ísť nielen v podnikateľskej oblasti. Rôznorodosť zloženia posledných vlád, a tým aj často protichodnosť záujmov politických strán, existujúcich paradoxne v jednej vládnej koalícii, neumožňovala naštartovanie nevyhnutných zmien nielen v podnikateľskej oblasti. V tomto kontexte je napríklad doterajšie konanie tzv. „úradníckej“ vlády svetlým momentom, ktorý je však veľmi krátkodobý a dočasný.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Nemyslím si, že vláda, ktorá bude pri moci, bude výraznejšie podporovať podnikateľov. Ak vyjdú prognózy, tak sa k moci dostane strana, ktorá toto v programe nemá v láske.

Stanislav Verešvársky, managing director, DanubiaTel

Teda aspoň dúfam, že z volieb vyjde vláda, ktorá bude zodpovednejšia a menej populistická, ako tie posledné. A v tom prípade bude mať čo robiť, aby dala verejné financie do lepšieho stavu.

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Anna Hudáková, business & HR consultant

Vôbec nie, štát firmy ešte viac zaťaží daňami a odvodmi

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Podnikatelia nepotrebujú nejakú špeciálu ústretovosť, úplne by stačilo, keby politici neškodili. A to sa, bohužiaľ, nestane. Voliči dlhodobo preferujú ľavicové „ prerozdeľovacie“ strany, ktoré vnímajú podnikateľov ako triedneho nepriateľa, ktorého je treba stále viac regulovať a stláčať a inak to nebude ani po najbližších voľbách. Jediní podnikatelia, ku ktorým budú aj noví mocní ústretoví, budú už tradične tí z okruhu „našich ľudí“ blízkych aktuálnym vládnym politikov a stranám a nejakú masívnejšiu podporu asi opäť dostanú aj vybrané nadnárodné spoločnosti.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, Wood&Company

Politici až na pár výnimiek rezignovali na to, aby sa z nich stali dobrí správcovia štátu a stále viac ponúkajú lacný populizmus. Aj preto mám len „skromné“ očakávania. Napríklad v tom, aby nezaťažovali štátny rozpočet plošnými sociálnymi programami, ale vytvárali kvalitné podnikateľské prostredie, kde sa bude dariť firmám a tým pádom aj ich zamestnancom.

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Pri konsolidácii rozpočtu sa vláda vždy ľahšie uberá zvyšovaním daní a veľmi málo hľadá u seba. Zamestnanosť v štátnej správe nám utešene rastie, na všetko potrebujeme viac pečiatok, naliate stovky miliónov eur do štátnych IT nám bežným občanom a podnikateľom skoro nič neprinieslo.

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius

Niekto bude musieť zaplatiť účet, firmy sa tomu už rozhodne nevyhnú.

Milan Drahoš, country manažér pre Česko a Slovensko, Pepco

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta

Neviem/nevyjadrujem sa/Iné

Marek Polic, garant projektov, Kros

Ťažko na to odpovedať, lebo bude záležať, kto sa dostane k moci. Ja osobne som presvedčený, že štát a podnikateľský sektor majú byť silní partneri. Majú aktívne komunikovať a spoločne sa podieľať na tvorbe zákonov a to tak, aby to bolo v prospech nás všetkých. Stabilnejšie podnikateľské prostredie, rast podnikania a jeho rozkvet pomôže celej krajne.

Silvia Hallová, partnerka, Grant Thornton

Chcem dúfať, že bude. Populistické návrhy tohto parlamentu s takým zásadným dopadom na štátny rozpočet však neveštia zlepšenie podnikateľského prostredia, skôr smerujú k zvyšovaniu daní. Budúca vláda by preto mala svojím prístupom naplniť výzvu: Hľadá sa štátnik s víziou pre Slovensko!

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Odpoveď je zložitá a závislá od mnohých faktorov, vrátane aktuálnej hospodárskej situácie v štáte, politických programov jednotlivých politických strán a priorít budúcej riadne zvolenej vlády, ktoré sa odzrkadlia v samotnom programovom vyhlásení.

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

Bude záležať na tom, ktoré politické subjekty ju budú tvoriť. V každom prípade pri pohľade na dnešné politické spektrum a prítomný populizmus v slovenskej politike je to málo pravdepodobné.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Obávam sa, že žijeme éru, v ktorej sa do popredia dostávajú socialistické a protitrhové myšlienky. A tie, ako nám história mnohokrát ukázala, škodia blahobytu, rastu a rozvoju.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky