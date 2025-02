Nový americký prezident Donald Trump začal svoje druhé funkčné obdobie zostra. Okrem iných vecí stačil zaviesť a následne pozastaviť vysoké clá voči Mexiku a Kanade, ale prijal aj colné opatrenia voči Číne a popri tom colné sankcie voči Kolumbii, neochotnej prijímať naspäť migrantov, ktorá sa však „umúdrila“ a sankcie boli aj v tomto prípade rýchlo zrušené.

Niet pochýb, že jedným z budúcich cieľov Trumpových hier s clami je Európska únia. V prípade uvalenia ciel Spojenými štátmi bude medzi najviac dotknutými odvetviami automobilový priemysel, ktorý je aj pilierom slovenskej ekonomiky. Nie je prekvapujúce, že vyše 80 percent respondentov ankety TREND Barometer si myslí, že Slovensko bude takýmto postupom americkej administratívy jednoznačne zasiahnuté. K otázke uvedenej v titulku zaujalo postoj v elektronickom hlasovaní od pondelka 3. februára do utorka 4. februára dovedna 45 osobností slovenskej ekonomiky, biznisu a inštitúcií. Ich odpovede a komentáre publikujeme.

Výrazne. Slovensko ako veľký exportér utrpí

Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ, Eximbanka SR

Slovensko je otvorená ekonomika s výraznou závislosťou od exportu, pričom automobilový priemysel patrí medzi kľúčové odvetvia. Zavedenie colných sadzieb ako ochranného nástroja na podporu domáceho trhu vyvoláva protiopatrenia a vedie k obmedzeniu voľného obchodu. Obchodné bariéry, komplikácie v realizácii obchodných vzťahov a aj samotná rétorika môžu spôsobiť utlmenie medzinárodného obchodu. Ak sa avizované opatrenia naplnia, pre Slovensko to môže znamenať pokles exportu do zámoria, zvýšenú mieru neistoty, nižšiu produkciu, obmedzenie investícií a možné znižovanie zamestnanosti.

Miriam Poništová, CEO DeutschMann Internationale Spedition

Ak k tomu dôjde, dosť výrazne nás to zasiahne, keďže sme našim exportom dosť naviazaní na Nemecko. Automobilky a ich dodávatelia budú musieť siahnuť do rezerv a utrpí v prvom rade výroba u našich výrobcov a ich dodávateľov. Budú musieť redukovať, čím sa automaticky zvýši nezamestnanosť, keďže toto opatrenie ohrozí stovky pracovných miest. Slovensko by bolo pre našu orientáciu na výrobu a export automobilov najzasiahnutejšou krajinou Európskej únie. Clá automaticky pribrzdia export, čo sa dotkne všetkých našich automobiliek a môže nás to v horizonte zopár rokov stáť miliardy. A čo je najväčší problém, obchodné vojny vždy postihnú koncových spotrebiteľov, pretože na nich firmy prenesú svoje dodatočné náklady.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Naša silná naviazanosť na automobilový priemysel pocíti absenciu odbytových trhov. V ostatných oblastiach to bude závisieť od objemu exportov cez EÚ do USA. Bude to „veselé“.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Pracujem v oblasti automobilového priemyslu a vzhľadom na to, že vývoz automobilov vyrobených na Slovensku do USA je veľmi výrazný, dopad colnej vojny medzi USA a EÚ bude dosť bolestivý. Minulé colné a obchodné vojny vždy poškodili všetky zainteresované krajiny a je pre mňa veľká záhada, prečo sa Trump pustil do tohto dobrodružstva, ako keby sme nemali dosť iných horúcich problémov na svete.

Filip Tichý, partner, Grant Thornton

Slovensko je malá a otvorená ekonomika, kde väčšinu veľkých firiem tvoria pobočky zahraničných skupín najmä z Európy, Severnej Ameriky a Ázie. Pocítime preto všetko, čo sa na týchto trhoch bude diať – pozitívne aj negatívne.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Odhadujem, že viac ako si dokážeme predstaviť. Máme proexportnú politiku a u nás vyrobené autá sa exportujú do USA. Nájsť náhradné trhy nebude ľahké, ak to bude vôbec možné. Takéto rýchle a neočakávané zmeny vždy spôsobia problémy.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Otázne je len to, ako dlho to potrvá. Táto obchodná vojna – ako každá iná vojna – bude mať nielen začiatok, ale aj koniec a, samozrejme, následky. Zdá sa, že sa musíme pripraviť na zásadné zmeny v geopolitike a globálnej ekonomike; píšu sa nové pravidlá. Jednou zo zákonitostí ľudských dejín však je, že kyvadlo vychýlené do jednej strany sa vždy po čase vráti späť. Otázne je, kedy to bude a čo ten návrat prinesie.

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal

Žiadna vojna nie je pozitívna, ani obchodná...

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Pri globálnom obchodnom konflikte medzi veľkými ekonomikami môžu byť dopady na Slovensko výrazné. Sme malá, exportne orientovaná ekonomika, silne prepojená s európskymi a svetovými trhkmi. Ak sa obchodné bariéry zvýšia, môže to negatívne ovplyvniť automobilový priemysel, ktorý tvorí veľkú časť nášho HDP. Obchodné vojny často vedú k zdražovaniu surovín a výrobkov. Ak sa narušia dodávateľské reťazce, môžu sa zvýšiť ceny elektroniky, potravín či energií. V prípade konfliktu medzi EÚ a Ruskom alebo Čínou dôjde k rastu cien ropy, plynu a priemyselných komponentov. Ak obchodný konflikt zasiahne zahraničné firmy na Slovensku, môže to znamenať prepúšťanie. Globálna neistota navyše môže spomaliť nové investície, čo ovplyvní tvorbu nových pracovných miest.

Oto Kravec, Managing director Citadela & Trumpeter

V prvom rade to pomôže vládnej koalícií, nakoľko získajú novú komunikačnú tému. Negatívny dopad na Slovensko môže aspoň vyvážiť utvrdenie širšej verejnosti, že naše prepojenie s EÚ nás chráni pred dopadmi globálnych konfliktov, akými je aj obchodná vojna.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Predpokladám výrazné zasiahnutie slovenského hospodárstva. Slovensko je malá, exportne orientovaná ekonomika. Obchodná vojna, ktorú rozpútal Donald Trump, môže zasiahnuť náš automobilový priemysel, ktorý tvorí značnú časť nášho HDP. Nedá sa vylúčiť ani zvyšovanie cien surovín a tovarov. Je otázne, ako dlho potrvá stav globálnej neistoty, ale jeho výsledkom môže byť aj zabrzdenie nových investícií, a teda spomalenie tvorby nových pracovných miest.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Samozrejme, že to Slovensko zasiahne. Ako tvrdo, to vie len človek zasvätený detailne do exportu, nedovolím si vŕtať do toho, ale som si takmer istý, že to bude dosť veľká (ďalšia) rana.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Ivan Štefanec, čestný prezident, Podnikateľská aliancia Slovenska

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Ján Majerský, managing director, Proma

Karol Ponesz, country manager, Mattoni 1873

Attila Danko, konateľ, IBG Slovensko

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Dosť. Problémom bude naviazanosť na Nemecko

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Na obchodnú vojnu sme sa nepripravovali a ťaháme za kratší koniec. Je dôležité sa rýchlo prispôsobiť a nemoralizovať alebo sa neľutovať. Nakoniec vyhrajú tí, ktorí to zvládnu najlepšie.

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

No najmä spôsobí zbytočné, hlúpe škody. Lebo obchodná vojna, nové dovozné clá a prirážky v podaní administratívy Donalda Trumpa prinášajú hlavne politiku siláckych rečí a chaosu.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Colná vojna určite ovplyvní globálne prepojené trhy a dodávateľské reťazce túto zmenu pocítia. Nevidím v tomto smere víťaza, pretože aj Amerika ako iniciátor bude touto vojnou ovplyvnená.

Michal Ukropec CEO, Twinzo

Toto nie je problém len Slovenska, ale celej Európy. Nemecko tým, že išlo 20 rokov iba hore, zabudlo, že sa nachádzame v trhovom prostredí. Európa na čele s ním bude musieť začať uvažovať oveľa viac biznisovo – týka sa to predovšetkým trhu práce, kde bude treba firmám uvoľniť ruky. S rozviazanými rukami sa bojuje ľahšie.

Slavomír Frešo, analytik, Proxenta

Prezident Trump sa snaží zmeniť bilanciu zahraničného obchodu s EÚ v prospech svojej krajiny. Z EÚ ide približne 20 percent exportu do USA, čiže zavedenie ciel z americkej strany na tovar z EÚ bude mať vplyv na značný objem našej produkcie. Do USA smeruje zo Slovenska približne 4,5 percent exportu v objeme 4,9 miliardy eur. Ešte viac to môže dopadnúť na nášho hlavného obchodného partnera Nemecko. U nich približne 10 percent exportu do Štátov predstavujú produkty automobilového priemyslu. To je problém aj pre Slovensko, keďže je s nemeckou ekonomikou výrazne prepojené. Ako následky obchodných vojen môžeme očakávať nižší rast ekonomík s následnými dosahmi na reálne mzdy a zamestnanosť. Možným pozitívom je vytvorenie nových obchodných dohôd.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Priamo nás to veľmi neohrozí, vývoz do USA predstavuje cca 4 percentá z celkového nášho vývozu, no sme veľmi previazaní na Nemecko a keď sa Nemecku obmedzí vývoz do USA, tak to bude mať dopad aj naše vývozy do Nemecka a iných krajín EÚ.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Ján Sabol, člen Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska

Slávka Miklošová, generálna riaditeľka a členka predstavenstva, Komunálna poisťovňa

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva, Premium Poisťovňa

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry

Málo. Zasiahne iba niekoľko vybraných exportérov

Takúto odpoveď na anketovú otázku, ale bez ďalšieho komentára, zvolili:

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Iné/Nevyjadrujem sa

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Zatiaľ sa reálne nič nedeje a Slovensko by sa radšej malo sústrediť na to, čo má plne vo svojich rukách, aby bolo na prípadné negatívne dopady čo najlepšie pripravené. Začať je potrebné u brutálne prebujnenej a neefektívnej štátnej a verejnej správy, ktorá dlhodobo vysáva Slovensko a dusí jeho obyvateľov, podnikanie a rozvoj. Fungovanie štátu je dnes zásadne závislé od dotácií od zahraničných daňových poplatníkov a nových dlhoch, čo je zásadný problém, ktorý však súčasní politici nemajú chuť ani schopnosti riešiť…

Jaroslav Mervart, riaditeľ Chemosvit Chedos

V globalizovanej a prepojenej ekonomike to určite bude mať vplyv aj na Slovensko. Ukazuje sa, že prepojenie na jednu silnú ekonomiku a jeden segment je rizikové. Je potrebná diverzifikácia segmentov aj teritórií a v tomto smere aktívna podpora exportu.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Zavedenie ciel môže mať sekundárne dopady na slovenské hospodárstvo, najmä v sektoroch úzko prepojených s globálnym obchodom, ako sú automobilový priemysel a strojárstvo. Firmy obchodujúce s USA by mali zhodnotiť nové riziká a možnosti právnej ochrany v rámci európskych a medzinárodných obchodných dohôd. V tejto situácii je dôležité, aby podnikatelia dbali na správnu právnu stratégiu pri medzinárodných transakciách, pričom slovenská legislatíva aj rámec EÚ poskytujú nástroje na ochranu obchodných záujmov.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions a.s.

Hlavnou obeťou bude americký spotrebiteľ, ktorému sa všetko predraží. Clá platia dovozcovia a prenášajú ich na spotrebiteľa. Iste, že poklesne dopyt po zahraničných produktoch, výrobcovia sa musia pozrieť po iných trhoch a snažiť sa produkciu umiestniť aj doma, to zlacní výrobky pre domácich spotrebiteľov. D. Trump poškodí hlavne Američanov, ako každý merkantilistický populista.

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko, s.r.o.

Negatívne, v dôsledku cla budú exporty menej konkurenciechopné.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolila aj:

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt