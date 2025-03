Budúci nemecký kancelár Friedrich Merz nečaká na formálne prevzatie najvyššej vládnej funkcie a už teraz jasne formuluje budúce priority. K rýchlemu konaniu ho tlačí geopolitický obrat Spojených štátov vedených staronovým prezidentom Donaldom Trumpom.

K hlavným zámerom budúcej spolkovej vlády patrí podstatné zvýšenie obranyschopnosti krajiny, ktoré chce F. Merz dosiahnuť aj za cenu zmeny ústavných pravidiel stanovujúcich strop pre vládne výdaje. Naopak, v okruhu slovenskej vlády nikto také veci nerieši, hoci práve naša krajina má, vzhľadom na štruktúru priemyslu, potenciál úspešne sa zapojiť do širšieho európskeho vyzbrojovacieho úsilia. A získať z toho aj finančné benefity.

Na názor formulovaný v otázke v titulku sa TREND opýtal vybraných respondentov z okruhu slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 7. a 10. marcom 2025 sa ich vyjadrilo dovedna 45, odpovede a komentáre väčšiny z nich publikujeme.

Určite áno. Krajina má zvýšiť výdavky na zbrojenie a vyrábať viac doma

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Investovať do zbrojenia nie je populárne, ale musíme sa poučiť z histórie a prevziať zodpovednosť za vlastnú obranu v Európe. Desiatky rokov sa ozbrojené sily ignorovali a vytvoril sa obrovský investičný dlh. Kolektívna obrana je prístup, ktorý dokáže poskytnúť efektívne riešenie, ale žiadna krajina nebude investovať za nás.

Martin Cígler, CEO, Seyfor Slovensko

Podobne, ako sa Európa v oblasti obrany leta spoliehala na USA a dnes sa prebúdza do situácie, keď zisťuje že americký ochranný dáždnik tu nemusí byť navždy, by nebolo vhodné, aby sa Slovensko len viezlo a spoliehalo sa, že ak sa niečo nepríjemné zomelie, Európa to za Slovensko vyrieši. Navyše prípadné zákazky pre tradičný domáci zbrojársky priemysel môžu Slovensku len ekonomicky pomôcť.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Určite sa treba vyzbrojiť v súlade s potrebami EÚ. Treba vytvoriť európske NATO. Američanom už nemôžeme dôverovať a ja nechcem osobne zažiť ešte raz ruské tanky v Bratislave.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Primerané zbrojenie pomáha udržateľnosti mieru.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Postupne by sme mali zvýšiť na výdavky zbrojenie na tri až štyri percentá HPD, povedzme každý rok o 0,2 – 0,3 percent HDP.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Attila Danko, konateľ, IBG Slovensko

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Áno. Bude to vhodná diverzifikácia za problémy v automotive

Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ, Eximbanka SR

V posledných týždňoch sa vývoj na globálnej scéne výrazne zrýchlil, čím ukázal, že tradičné spojenectvá už nemusia byť také pevné, ako sa zdali. Tento trend vyvoláva neistotu a paniku v mnohých európskych krajinách, ktoré sa prebúdzajú z dlhodobého pocitu bezpečia.

Ochrana Európy sa musí budovať primárne v rámci samotného kontinentu a Slovensko by malo byť aktívnou súčasťou tohto procesu. Posilňovanie obranných kapacít – dopĺňanie zásob a budovanie nových spôsobilostí – predstavuje príležitosť pre priemysel. Investície v tejto oblasti by mali čo najviac podporiť slovenskú ekonomiku a export. Slovensko disponuje výrobnými kapacitami, ktoré môžu okamžite prispieť k doplneniu zásob európskych armád.

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Ako malá krajina a člen obranného zoskupenia NATO musíme prevziať svoju mieru zodpovednosti za obranu krajiny. V dobe nárastu ohrozenia zo strany Ruska musíme činmi dokázať, že naša samostatnosť a suverenita nie sú len prázdne frázy.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Obrana je dnes must-have, ako najžiadanejší produkt sezóny, a ak EÚ už vstúpila do tejto investičnej éry, Slovensko by si nemalo dovoliť byť na vedľajšej koľaji. Ignorovať túto zmenu by bolo rovnako nezmyselné, ako tvrdiť, že svet sa nezmenil.

Martin Šmigura, local partner, Wood & Company

Nemecko reaguje na realitu, Slovensko žije v ilúzii. Máme ministra obrany, ktorý považuje obranu za zbytočnú, politikov glorifikujúcich Rusko a vládu systematicky sabotujúcu naše partnerstvo v NATO a EÚ. Najprv musíme prestať predstierať, že bezpečnosť krajiny je samozrejmosť, ktorú nám niekto garantuje bez ohľadu na naše správanie.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Európa vrátane Slovenska sa musí začať starať viac o seba. Spoliehať sa len na USA je naivné. Zbrojenie v Európe je nevyhnutné. Mali by sa na to využiť primárne európske spoločnosti. Bolo by chybou začať zbrojiť cez americké zbrojovky.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Jednoznačne áno a zároveň je to skvelá príležitosť pre kontinuitu slovenskej strojárskej výroby, aby sme dali prácu občanom SR a zároveň zvýšili svoj nezávislý podiel na vlastnej obrane. Aby sme neboli, tak ako doteraz, len trpeným partnerom, treba dokázať v prvom rade nám, ale aj EÚ a svetu, že vieme v tejto oblasti zastať slušnú pozíciu. Nielen sprostredkovávať predaj zbraní z ktorých štát SR nemá de facto ani cent.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, Ipesoft

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Anna Hudáková, business & HR consultant

Nie. Výdavky na zbrojenie sú utopené peniaze

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Hoci sa to môže javiť ako naivný pacifizmus, v skutočnosti ide o veľmi pragmatické vnímanie problému. Verejné financie sa topia v problémoch a ekonomika, ak priamo nestagnuje, rastie zúfalo a falošný rast cez výdavky (na dlh) do zbrojenia, nie je dobrou cestou. Treba si vybrať, či budeme „po zuby ozbrojení“, ale s kolabujúcim zdravotníctvom, sociálnym (starobným) zabezpečením, školstvom atď. alebo sa sústredíme v prvom rade na vyriešenie týchto existenčných priorít – najmä skutočného ekonomického rastu – a zbrojiť len z toho, čo dokážeme vyprodukovať ako nadhodnotu (teda rozhodne nie z ďalšieho dlhu). Zadlžovanie sa za účelom zbrojenia je len výstavba ďalšieho jazdného pruhu na diaľnici vedúcej do ekonomického pekla.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Zbrojenie nie je nikdy dobrá cesta, s výnimkou pre záujmové zbrojárske skupiny. Krajina tým vždy stráca a stagnuje.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Určite nie. Chceme mier a zbrojenie tomu bráni

Juraj Sinay, člen výkonného výboru, Zväz automobilového priemyslu

Sme malá krajina s nízkou ekonomickou silou. V prvom rade by sa malo pozerať na občanov SR a potom na efektivitu zbrojárskeho priemyslu.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Iné/Nevyjadrujem sa

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Je potrebné hlavne zachovať pokoj a rozvahu a nepodliehať zbytočnej panike, čo sa v Európe, žiaľ, príliš nedarí. Európa aj Slovensko by mali najmä prestať riešiť nezmysly a zastaviť trend ekonomického úpadku, ktorý ich zbytočne oslabuje a ohrozuje. Bezhlavé a nepremyslené zbrojenie na dlh asi zlepšenie neprinesie…

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Každá rozumná krajina by mala investovať do svojej schopnosti brániť sa. A týka sa to aj investícií do partnerstiev, ktoré posilnia obranu. Na Slovensku to, žiaľ, vyzerá tak, že nie sme normálna krajina.

Jaroslav Mervart, riaditeľ Chemosvit Chedos

Slovensko má tradíciu v zbrojárskej výrobe a aj úspešné produkty. Preto by malo aj tento segment ďalej rozvíjať. Avšak viac rozumne ako masívne…

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry

Ochrana a obrana obyvateľstva a krajiny je jednou z najdôležitejších funkcií štátu. Investície sú nutné. Náklady na nerealizáciu môžu byť násobne vyššie a nevyčísliteľné.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Nikto nemôže míňať nad pomery. Otázka teda znie: Ktoré výdavky sa škrtnú, ak by sme chceli investovať do obrany ? Nie je totiž možné, aby sa ďalej zvyšoval dlh. Iba takáto poctivá diskusia má zmysel.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Nemecko sa rozhodlo výrazne posilniť svoje ozbrojené sily v reakcii na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe, najmä v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine. Investície do armády presahujú stovky miliárd eur. Slovensko ako menšia krajina s obmedzeným rozpočtom si musí stanoviť realistické priority. Masívne zbrojenie ako v prípade Nemecka by mohlo byť pre Slovensko ekonomicky neudržateľné, ale rozumné a cielené investície do obrany sú nevyhnutné. Ak by Slovensko zanedbalo svoju obranu, mohlo by sa stať slabým článkom NATO a vystaviť sa zvýšenému riziku v prípade eskalácie konfliktov v Európe.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Nielen Nemecko, ale padlo rozhodnutie, že do masívneho zbrojenia pôjde všetkých 27 krajín únie. Bolo by zrejme chybou, ak by sme ostali v tejto otázke bokom a osamotení. Ak Spojené štáty skutočne pôjdu len cestou vlastných záujmov a prestanú riešiť bezpečnosť na európskom kontinente, EÚ musí tento výpadok nahradiť.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Slovensko je súčasťou širšieho európskeho bezpečnostného rámca, a preto akékoľvek rozhodnutia v oblasti obrany by sa mali prijímať s ohľadom na naše medzinárodné záväzky a reálne ekonomické možnosti. Vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu je nevyhnutné viesť odbornú diskusiu o primeranosti takýchto opatrení.

Peter Paška, CEO, Proact People Slovensko

Videli ste už dobrovoľné nástupy ukrajinských mládencov do armády? Čím dlhšie trvá konflikt, tým sú šance Ukrajiny na úspech nižšie, je to očividné a zrejmé. Veľakrát omieľaná ruská požiadavka v roku 2021 bola len autonómia ruských regiónov a neutralita Ukrajiny. Dnes je očividné, že nešťastní Ukrajinci budú musieť obetovať oveľa viac. Nekonečná škoda zmarených životov...

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Nie som odborník na obranu. Myslím si ale, že Slovensko aktuálne nemá na nič peniaze, ani na zbrojenie. Nie sme Nemecko.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Slovensko by si najprv malo vybrať, kam chce patriť. Pri defétistických rečiach našich vládnych „slniečkarov“ som na pochybách, či to nie je vyhadzovanie peňazí. Ak si vyberie spojenectvo, malo by sa dohodnúť so spojencami, čím k obrane najlepšie prispeje. Zbrojenie „na Kaliho“ nie je efektívne a k našej bezpečnosti neprispieva.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com