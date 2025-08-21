Ambiciózny plán EÚ ukončiť výrobu osobných automobilov so spaľovacími motormi do roku 2035 čelí rastúcemu odporu. Automobilky, politický tlak a ekonomická stagnácia nútia Brusel zmierniť emisné ciele a prehodnotiť legislatívu. Aj tak však zostáva elektromobilita hlavným smerom zelenej politiky Európskej únie v oblasti dopravy.
Na názor na nutnosť prechodu na elektromobilitu v EÚ sa TREND v pravidelnej ankete opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 15. a 19. augustom 2025 sa vyjadrilo dovedna 49 respondentov, ktorých odpovede publikujeme.
Určite nie. Takéto ideologické kroky likvidujú konkurencieschopnosť EÚ
Tibor Gregor, výkonný riaditeľ, Klub 500
Takýto ideologický prístup ohrozuje konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, ktorý už dnes trpí vysokými cenami energií a prebytočnou reguláciou. Elektromobilita je len jednou z možností, a jej presadzovanie bez ohľadu na realitu trhu, infraštruktúru a dostupnosť energií je neudržateľné. Európa by mala podporovať rôznorodé technologické riešenia a má byť na zákazníkovi, ktoré si vyberie. Prioritou musí byť cenovo dostupná energia, pracovné miesta a férové podmienky pre priemysel, nie politické a ideologické experimenty na úkor občanov a firiem.
Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko
„Moderná“ progresívna Európa je dlhodobo až príliš silno v zajatí módnych ideológií, pod rúškom ktorých presadzuje nezmyselné predražené riešenia, ktoré navyše často nemusia byť dlhodobo udržateľné. Tlak na povinný prechod k dotovaným elektroautám je len ďalším krokom týmto smerom. Hlavne keď sa reguluje, dotuje, prerozdeľuje či trestá a politici a úradníci posilňujú svoju moc, sedliacky rozum musí ísť bokom…
Oliver Moravčík, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Už dnes je zrejmý trend vo vývoji automobilov tromi smermi – elektro, vodík, klasické spaľovacie motory, prípadne ich kombinácie. Všetky veľké automobilky realizujú výskum a vývoj v týchto troch oblastiach a rozhodovať bude efektivita, nákladovosť a taktiež politické rozhodnutia na najvyššej úrovni. Určite nie všetci hráči na trhu budú preferovať výlučne jeden smer, ako sa to doteraz dialo v Európe.
Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
Európa si zakladá na rozmanitosti (diverzite), prečo by sme mali urobiť takú hlúposť a koncentrovať sa iba na elektromobilitu?
Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel
Nie som si istý, či elektrické autá v kľúčových parametroch dosahujú dostatočné parametre (dojazd, prevádzka v zimných podmienkach so zapnutým kúrením, uviaznutie v kolónach, bezpečnosť...) a nepočul som zatiaľ uspokojujúcu odpoveď, ako budeme likvidovať to množstvo vyradených batérií. Nehľadiac na to, že elektrina pre elektrické vozidlá nemusí byť vôbec až tak ekologicky vyrábaná... Dúfam, že sa objaví aj lepšia možnosť – vodíkové vozidlá a podobne.
Martin Šmigura, local partner, Wood & Company
Myslím si, že nie. Toto rozhodnutie perfektne ilustruje, ako európski byrokrati premýšľajú. Namiesto podpory inovácií a konkurencieschopnosti sa rozhodnú pre plošné zákazy. Európa mala v automobilovom priemysle globálnu dominanciu, ale teraz ju dobrovoľne odovzdáva Ázii. Číňania nás už dnes predbehli v elektromobilite a my sme sa rozhodli súťažiť s nimi na ich ihrisku podľa ich pravidiel.
Stanislav Hreha, prezident, Asociácia vodárenských spoločností
Nikto ešte nepreukázal, že elektromobilita je ekonomicky a ekologicky lepšia pre ľudstvo. Hoci som zástanca elektrických áut.
Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri
Elektrické autá sú relatívne novou technológiou a zatiaľ to tak aj vyzerá. Prekonáva rôzne detské choroby – nedostatočnosť elektrickej siete, nedostatok siete nabíjacích staníc, problém so surovinami na výrobu batérií, problém s odpadom z použitých batérií a podobne (takže v širšom kontexte možno až taká „ecofriendly“ ani nie je) . Zatiaľ jej vývoj nie je v takom štádiu, aby sme si mohli s istotou povedať, že obstála a účinne nahradí „všetko staré“.
Nie. Politici majú riešiť rámcové pravidlá, nie výrobné plány firiem
Martin Cígler, CEO, Seyfor Slovensko
Názor verejnosti je dnes negatívne ovplyvnený podporou elektromobility a greendealom. A ak mám na tú otázku odpovedať, potom sa treba od týchto influencií zbaviť. Mnoho vodičov potvrdí, že keď si prvýkrát sadli do elektrického auta, spaľovák potom už nechceli. Dealbreakerom dnešných áut sú baterky. Ak by reálny dojazd elektromobilov bol 800 a viac kilometrov, a cena ako pri autách na spaľovacie palivá, nikto by spaľováky nechcel.
Už pred piatimi rokmi v Oslo jazdilo po uliciach o niečo viac ako 50 percent automobilov výhradne na elektrický pohon. A v meste bolo úžasné ticho a pokoj. Ja osobne by som medzi spaľovacími a elektrickými autami nechal rozhodnúť trh. Nedával by som dotácie na nákup elektrických áut, ale výrazne by som zvýhodnil ich pohyb po mestách. A investoval by som do potrebnej infraštruktúry – nabíjačiek a všetkého, čo s nimi súvisí.
Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies
Nebudem teraz polemizovať o vplyve osobnej dopravy v EÚ na klimatické zmeny. Faktom však je, že neustále upriamovanie pozornosti na regulácie, byrokraciu a rozhodnutia, ktoré majú vážny dosah na kvalitu života a často sú nezvratné – namiesto sústredenia sa na inovácie a ekonomiku – spôsobili, že EU je stále slabším hráčom v geopolitike a hrozí nám vážne zhoršenie životnej úrovne.
Peter Štadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Pokiaľ sa neudeje konsenzus na celosvetovej úrovni, škodí to Európe a znižuje jej konkurencieschopnosť, na čo doplácajú, samozrejme, automobilky.
Martin Wiedermann, generálny riaditeľ, Centrálny depozitár cenných papierov SR
Budúcnosť môže priniesť ďalšie technologické inovácie, ktoré môžu zamiešať karty. Preto nie je dobré dopredu čokoľvek obmedzovať alebo vylučovať. Rôzne systémy prepravy majú medzi sebou súperiť, spotrebitelia ich otestujú a nech vyhrá najlepší. Kazetových magnetofónov a gramofónov sme sa tiež nezbavili zo dňa na deň s príchodom CD. Odvtedy sme mali už MP3 na USB a dnes hudbu streamujeme, pričom všetky spôsoby môžu popri sebe existovať. Podobne by to malo byť aj s mobilitou.
Karol Ponesz, Country Manager Slovakia, Mattoni 1873
Myslím, si, že by technológie v rámci automobility mali byť diverzifikované. Možno dáva zmysel mať významný podiel v čisto elektrickej mobilite, ale nie na sto percent. Tu zohráva dôležitú úlohu aj náročnosť investícií do infraštruktúr. Diverzifikácia v rámci ďalších technológií dáva zmysel aj počas nestabilnej globálnej politickej situácie.
Juraj Sinay, profesor, Technická univerzita Košice
Technologicky vývoj v histórii ukázal, že nie je účinné direktívne stanoviť smery pre zákazníkov. Používanie mobility v budúcnosti je treba nechať hlavne na zákazníka.
Lukáš Kmenta, country manažér, HBS
Je to o vybudovaní infraštruktúry, ktorá potrebuje politickú a národnú podporu. Nie je nutné smerovať všetko do elektriny.
Michal Ukropec, CEO, Twinzo
V Európe je do 20 miliónov áut s alternatívnym pohonom. Spolu je však áut cca. 250 miliónov a ak sa ročne sa predá 12 miliónov nových áut, koľko rokov bude trvať obmeniť celý vozidlový park? Ak by páni europoslanci (t. j. tí, ktorých vyhodili z lokálnych parlamentov) poznali matematiku základných škôl, nikdy by s takým extrémnym nápadom neprišli... Takže P/H/EV – prečo nie, ale všetky? To fakt?
Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Trh povie sám, čo chce a čo potrebuje / nepotrebuje.
Martin Melišek, CFO, Softec
Úplný odchod od fosílnych palív v doprave je nutnosť, ale či to bude elektrina alebo vodík, či niečo doteraz neznáme, by som sa neodváži predpovedať. Tempo odchodu je dôležité nastaviť tak, aby to neohrozilo ekonomiku, ale ani nezhoršilo globálne otepľovanie, čo je zložité modelovanie. A osobne dúfam, že ďalší pokrok v batériách urýchli prechod na elektromobilitu.
Áno, ale kontinent potrebuje dlhšie prechodné obdobie
Peter Kiss, CEO Metrans /Danubia/
Elektrifikácia dopravy je kľúčová pre znižovanie emisií a splnenie klimatických cieľov, no jej zavedenie ako jedinej technológie v krátkom horizonte prináša riziká. Európa zatiaľ nemá dostatočnú infraštruktúru – nabíjacie siete sú nerovnomerne rozložené, výroba batérií je závislá na kritických surovinách z geopoliticky nestabilných regiónov a energetické zdroje v mnohých krajinách stále pochádzajú z fosílnych palív. Preto je rozumnejšie zvoliť postupný prechod, ktorý dá priestor na rozvoj alternatívnych technológií – vodíkových pohonov, syntetických palív či hybridných riešení.
Marian Burian, generálny riaditeľ, Arval Slovakia
Verím, že drvivá väčšina pozemnej dopravy môže byť v budúcnosti elektrifikovaná. Avšak na základe doterajších skúseností je zrejmé, že Európa bude ešte potrebovať výrazné investície do infraštruktúry, aby tento prechod zvládla plynulo. Zároveň očakávam, že sa budú naďalej zlepšovať technické parametre elektromobilov – vrátane dojazdu a rýchlosti nabíjania.
Julien Lalande, riaditeľ platformy, FM Logistic
Cesta späť už neexistuje. Budúcnosť automobilovej dopravy v Európe je elektrická. Je to príležitosť pre Európu ukázať smer, špeciálne pokiaľ ide o udržateľnosť. Otázkou zostáva, ako rýchlo bude Európa schopná dodať vozidlá za prijateľnú cenu, najmä v porovnaní s čínskym trhom. A tu je na mieste prihliadať na konkurencieschopnosť celej EÚ.
Rozhodne áno. Je to jediné riešenie pre klimatickú udržateľnosť
Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen
Baterkový elektromobil je technologicky jediné riešenie do budúcnosti dopravy – z hľadiska efektivity a manažmentu energie, špeciálne v kombinácii s autonómnym riadením a zdieľaním automobilov. Ale nie je to jediné riešenie pre klimatickú ochranu, potrebujeme manažovať všetky ostatné odvetvia, aby sa vyrábali produkty efektívne, bez energetických strát a uhlíkovo neutrálne. A kto iný ma začať so zmenou, ak nie ekonomicky najsilnejšie krajiny (EÚ, USA, Čína)?
Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter
Ako spotrebiteľ chcem, aby bola doprava ekologickejšia – ale aj dostupná a funkčná. Budúcnosť nemusí byť výhradne elektrická, ak existujú aj iné čisté riešenia. Dôležité je, aby to nebola len zmena pohonu, ale aj myslenia.
Iné/Nevyjadrujem sa
Martin Mittner, country manager, Nestlé Slovensko
Vývoj ide neustále vpred, a preto si myslím, že by sme mali byť do budúcna otvorení aj inováciám a novým technológiám v automobilovom priemysle – samozrejme, vždy so zreteľom na ich vplyv na životné prostredie a v globálnom úsilí o zmierňovanie vplyvov klimatickej krízy.
Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory
Čisto elektrická budúcnosť nemusí byť najrozumnejšia — aspoň nie v krátkodobom až strednodobom horizonte. Technologická rozmanitosť je za mňa poistka proti slepej uličke, či už využitie aktuálnych alebo iných alternatívnych technológií.
Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti
Budúcnosť dopravy má byť udržateľná, no zákonodarca by nemal zvýhodňovať iba jeden typ technológie, pokiaľ existujú aj iné overené nízkoemisné riešenia – ako napríklad vodíkové pohony či syntetické palivá.
Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group
Budúcnosť automobility v Európe nemá byť výhradne elektrická. Elektromobily zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní emisií, no ich rozšírenie naráža na limity infraštruktúry, dostupnosti surovín a cenovej dostupnosti. Európa potrebuje technologicky neutrálny prístup, ktorý dá priestor aj iným riešeniam – ako sú vodík, syntetické palivá, plug-in hybridy či moderné biopalivá. Cieľom má byť uhlíkovo neutrálna doprava, nie predpisovanie jedinej technológie.
Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart
Nie výhradne elektrická – ale nie kvôli politikom a slobode, ale kvôli bezpečnosti a flexibilite. Problémy so sieťami môžu nastať z dôvodu porúch alebo sabotáží – a dostať sa do situácie, keď nič nebude jazdiť, iba pre dobrý pocit z enviromentálnej zodpovednosti, nie je múdre.
Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park
Mobilita v Európe by nemala byť postavená len na jednom riešení. Čisto elektrická cesta môže priniesť technologickú slepú uličku. Už dnes vidíme limity infraštruktúry, dostupnosti surovín a energetickej kapacity. Rozumnejší je mix: elektromobily v mestách, vodík a syntetické palivá pre diaľkovú dopravu a zároveň podpora znižovania spotreby. Diverzita pohonov je poistkou proti rizikám a zároveň cestou k reálnej uhlíkovej neutralite.
Marek Polic, garant projektov, Kros
Z pohľadu biznisu je to podľa mňa pre celú EÚ veľká konkurenčná nevýhoda. Z pohľadu vplyvu na našu planétu to fakt neviem posúdiť. Ak sú pravdivé analýzy, že iná cesta nie je, lebo planétu zničíme, tak, samozrejme, poďme do toho. Len to ja nedokážem posúdiť.
