Empiricky možno považovať za predpoklady ekonomického úspechu krajiny najmä tri faktory. Prvým je kvalitná a efektívna štátna správa, v ktorej nie je miesto pre korupciu a ktorá vyvoláva dôveru občanov i podnikateľov. Druhým je systematická podpora výskumu a inovácií, ako aj vzdelávanie zamerané na prakticky uplatniteľné znalosti. Tretím pilierom prosperujúcej ekonomiky je kvalitná hospodárska politika podporujúca tvorbu domácej pridanej hodnoty.

Na názor na smerovanie Slovenska a jeho šance stať sa znova úspešnou a rešpektovanou ekonomikou sa TREND opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 22. a 26. májom 2025 sa vyjadrilo dovedna 54 respondentov. Odpovede a komentáre väčšiny z nich publikujeme.

Áno. Chce to len viac času a zmenu smerovania

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Potenciál a možnosti na jeho využitie Slovensko rozhodne má, ale nie s existujúcou politickou reprezentáciou, a to vrátane opozície. Asi bude ešte celkom dlho trvať, kým sa objaví nejaká strana, ktorá nebude myslieť len na svoje pozície a osobné výhody pre svojich ľudí a bude mať chuť a zároveň aj schopnosti potenciál využiť...

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

Myslime a nastavme sa pozitívne. Verím, že áno, treba však urobiť veľmi veľa. Pokiaľ sa schopní ľudia nechajú odradiť a premôže ich frustrácia, Slovensko bude skôr stagnovať. Je potrebné, aby sa obmenila ešte jedna generácia, ktorá, verím, už bude osobnostne hodnotovo a odborne vyzretejšia.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Ja som optimista a verím, že po zásadnej reforme školstva a hospodárstva a pri rozumnej podpore prisťahovalectva kompenzujúceho zlú demografiu by tu bola šanca na to, aby sa Slovensko stalo úspešnou krajinou.

Rastislav Dravecký, riaditeľ, DSI Data

Podstatná je však v odpovedi „mena smerovania“ nakoľko pri súčasnom smerovaní nemá Slovensko šancu na úspech. Dôvod vidím hlavne vo veľmi nízkej úrovni odbornosti v rozhodovaní, odbornej verejnej diskusii a kompetentnosti významnej časti vládnej moci.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory

Áno, Slovensko má potenciál stať sa úspešnou krajinou 21. storočia vďaka svojej polohe, členstvu v EÚ a schopným ľuďom. Kľúčové však bude modernizovať školstvo, podporiť inovácie a posilniť dôveru v inštitúcie.

Jaroslav Mervart, riaditeľ Chemosvit Chedos

Potenciál tu určite je, avšak nie sú vytvorené podmienky na to aby sa tento potenciál využil! Chýba stratégia a koncepcia rozvoja, vhodné podmienky na rozvoj podnikania, zaostávame v adaptácii školstva na zmeny a požiadavky firiem, ako aj v čerpaní EU fondov…

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Samozrejme. Talentu máme na rozdávanie, logicky však odchádza. Štát nerobí pre rozvoj talentu vôbec nič, ale potenciál tu je. To by však museli aj bohatší podnikatelia priložiť ruku k dielu, čo sa veľmi nedeje. Prečo? Pretože nevidia, že keď dobre nakúpia tu, môžu dobre predať vonku. Radšej kúpia draho vonku...

Karol Ponesz, Country Manager Slovakia, Mattoni 1873

Skôr áno. Otázka je za aký dlhý čas. V každom prípade, ak zostaneme demokratickou krajinou, tak to reálne je. Nemá význam hádzať flintu do žita. Sme členom Európskej únie a NATO. Máme euro. To sú významné faktory stability. Okrem toho máme veľa šikovných a schopných ľudí (aj keď sú teraz viditeľnejšie skôr protipóly). Naša geografická poloha má viac výhod ako nevýhod. Cesta k prosperite je určite zložitá – musíme riešiť viac tém, ktoré nás spájajú ako rozdeľujú. V rámci 21. storočia sa to dá stihnúť.

Filip Tichý, partner, Grant Thornton

Malá krajina v strednej Európe ako Slovensko potrebuje na úspech v najbližších 10 rokoch maximálne benefitovať zo začínajúcej technologickej revolúcie postavenej na umelej inteligencii, aby dosiahla dynamický hospodársky rast založený na znalostnej ekonomike. Dnes sme v tejto oblasti na nule a upadajúce školstvo a systém „trestania za úspech“ podporujú viac priemyselnú výrobu ako prechod na znalostnú ekonomiku. Úspech Slovenska pred dvoma desaťročiami aj príklady ďalších krajín však ukazujú, že malá krajina ako Slovensko dokáže prejsť „znovuzrodením“ a kompletnou ekonomickou transformáciou výrazne ľahšie ako veľký štát. 21. storočie bude trvať ešte 75 rokov, takže nič nie je stratené.

Richard Churý, CEO realitnej siete UPgreat

Túto možnosť som zvolil, pretože nikdy netreba strácať nádej. Čelíme energetickej závislosti, demografickému poklesu a odlivu mozgov. Nevyhnutné reformy vzdelania, inovácií a prechodu na odvetvia s vyššou pridanou hodnotou pri súčasnom smerovaní krajiny nemajú ani energiu, ani priestor na štart.

Karin Zápalová, majiteľka, Karin & Partners

Na Slovensku je veľmi veľa šikovných a úspešných ľudí. Je potrebné správne využiť ich potenciál a nastaviť tak smerovanie štátu.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Potenciál rozhodne je, ale je potrebná aj vôľa. Bez politickej zmeny či uvedomenia to ale nepôjde.

Martina Slabejová, výkonná riaditeľka, Americká obchodná komora v SR

Prave sme v AmCham Slovakia dvojdňovú Konferenciu k budovaniu konkurencieschopného a odolného Slovenska so zameraním na štyri základné piliere budúcnosti Slovenska: stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie; podpora talentov; udržateľnosť a inovácie; dôvera v inštitúcie a otvorený dialóg. Tieto oblasti sú hlboko prepojené a tvoria základ našej dlhodobej konkurencieschopnosti. Ak budeme prepájať, zdieľať a konať spoločne – verejný a súkromný sektor, ak budeme digitálne transformovať, aj s etickým využitím umelej inteligencie, môžeme vybudovať silnejšie a konkurencieschopnejšie Slovensko.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Určite máme potenciál napriek tomu, čo sa deje za posledné roky. Ale bez výraznej zmeny riadenia tejto krajiny to nepôjde. Chce to veľmi veľkú zmenu v spôsobe našej politiky a potrebujeme silných lídrov so zdravým rozumom.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Slovensko dosiahlo najvyšší stupeň európskej integrácie, je členom významných ekonomických, hospodárskych a bezpečnostných zoskupení a geograficky sa nachádza v srdci Európy. Potenciál teda rozhodne má, musí však vyriešiť stále výrazné regionálne rozdiely, zmodernizovať a zefektívniť verejnú správu, nastaviť transparentné a predvídateľné podnikateľské prostredie, investovať do vedy a výskumu a najmä zvýšiť kvalitu školstva. Všetko máme vo svojich rukách.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Len treba nechať každému viac voľnosti a umožniť mu jeho osobný rozvoj, čo by v konečnom dôsledku malo podporiť rozvoj celej krajiny.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Chce to zásadnú zmenu smerovania. Návrat ku koreňom našej civilizácie, k slobode a podnikaniu.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin

Určite, určite, ale! Sme schopní toľkých zmien, obetí a zmeny nášho vlastného komfortu? Historicky sme už dokázali veľa, naša sila je v schopnosti prispôsobiť sa a trpieť. A toto bude jediná cesta. Čím skôr začneme, tým skôr to dokážeme a bude nás to trochu menej bolieť.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Áno má a určite to bude trvať dlhšie. Vyžaduje si to ale nielen zmenu smerovania ale aj zmenu politickej reprezentácie.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Máme na to, ale s iba s novou pokrokovou a rozumnou vládou. A bude nás to trochu bolieť, tá zmena kurzu.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Môže, ak voliči zvolia 25. 9. 2027 slušných ľudí. Lebo ako hovorí klasik „Nie demokracia je neefektívna, ale vlády Smeru sú neschopné.“

Slavomír Udič, CEO, Siebert+Talaš

Slovensko má potenciál uspieť. Kľúčom je mentálne nastavenie. Slovensko má obrovský potenciál stať sa úspešnou krajinou. Jednou z našich typických mentálnych čŕt je silná snaha presadiť sa – prirodzená priebojnosť, adaptabilita a túžba dokázať, že označenie outsider je neoprávnené. Ak túto energiu nasmerujeme správnym spôsobom, môžeme túto jedinečnosť premieňať na všeobecnú spokojnosť veľkej časti obyvateľstva.

Podstatou je zhoda na spoločnom cieli. Kolektívne ambície dokážu premeniť individualistickú túžbu presadiť sa na motor spoločného pokroku. Predstavme si situáciu na nástupišti: snažiť sa dostať do vlaku tlačenicou pred dverami môže viesť k zaseknutiu, chaosu a frustrácii. Naopak, vytvoriť rad – aj s vedomím, že nie každý bude vo vlaku prvý – môže priniesť väčšiu istotu, že sa dvere pred nikým nezatvoria. Ak nasmerujeme myslenie spoločnosti na konečný cieľ – nielen „dostať sa k vlaku“, ale prispieť k tomu, kam vlak ide a ako funguje – dokážeme viac, než len naplniť individuálne ambície. Každý človek, každý cestujúci, však musí cítiť istotu, že aj ako posledný v rade má šancu nastúpiť. A práve to je úlohou „dispečingu“ – systému, vedenia, inštitúcií – aby túto istotu zabezpečili.

Táto diskusia, tento podnet na zamyslenie, dáva nádej. Naznačuje, že nechceme budúcnosť len pasívne prijímať, ale máme ambíciu ju aktívne ovplyvniť. Avšak pozor – nezabúdajme sledovať aj ukazovatele odchodov vlakov na nástupišti. Pretože šanca uspieť nestačí. Musíme vedieť aj kedy, kam a ako sa chceme dostať.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Peter Kiss, CEO Metrans /Danubia/

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Tamás Szőke, CEO GrantExpert.sk

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Určite áno. Krajina je na dobrej ceste, treba pokračovať

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Ak sa podarí prekonať systémové prekážky, ako je napríklad korupcia, podarí sa získať strategické investície, bude podporovať inovácie a stabilizuje bankový systém, Slovensko môže držať krok s modernými ekonomikami. Kľúčové bude, ako rýchlo a efektívne krajina dokáže reagovať na globálne trendy. Potenciál na to rozhodne má.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolil aj:

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Nie. Nič nenasvedčuje výraznejšiemu zlepšeniu

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Slovensko najprv potrebuje vládu, ktorá by riešila skutočné, aktuálne záležitosti, dôležité pre krajinu. Vláda musí mať programovú stratégiu pre rozvoj krajiny, nie praktiky „pre našich ľudí“. Súčasný stav predstavuje najmä populistické míňanie bez akéhokoľvek šetrenia na strane nezmyselných výdavkov. Bez rozvojových impulzov, žiaľ, našu krajinu čaká len ďalší úpadok.

Michal Maruška, výkonný riaditeľ, CK DAKA

Smerovanie krajiny majú v rukách predstavitelia štátu a tých volia občania. Preto nám definitívne smerovanie ukážu ďalšie voľby.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Potenciál máme, ale len dovtedy, kým ho nezabetónujeme pod priemernosť, korupciu a malomeštiactvo. Budúcnosť patrí tým, ktorí sa neboja meniť veci – nielen vlády.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Úspešnosť ide ruka v ruke s inováciami a súčasne s otvorenou mysľou. Myslím, že na otázku, či tieto veci na Slovensku fungujú, si pravdivo zodpovie každý sám.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Slovensko určite má aj nadaných, múdrych a vzdelaných občanov, ale tých si občania nevolia. Im závidia a nevážia si ich skutočné hodnoty. Preto krajinu vedú bezcharakterní, nezodpovední a často aj nevzdelaní a nahlúpli populisti. S nimi na čele nemá Slovensko šancu byť úspešnou krajinou 21. storočia.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Tam, kam smerujeme teraz, nevidím svetlú budúcnosť. Pár neziskoviek, ktoré vedia, čo robia, a úspešných jednotlivcov Slovensko nezachráni. Chce to viac.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

SR premrháva pod vedením vlady po PPV23 jednu šancu za druhou a vzďaľuje sa od svojich partnerov v EÚ a NATO v každej oblasti. Najmarkantnejšie sa to prejavuje v sociálnej aj zdravotnej oblasti, ktoré idú doslova opačným smerom. Vajatavé postoje v uvedených zoskupeniach a spochybňovanie nášho členstva v nich plus legislatívne úpravy v oblasti práva tento negatívny jav len podčiarkujú, čo nie je dobrým signálom pre našu spoločnosť. Babráckosť, klientelizmus a korupčnosť pri čerpaní fondov EÚ tieto javy podčiarkujú.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Ján Majerský, managing director, Proma

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, Ipesoft

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

Určite nie. Slovensko čaká dlhodobý úpadok

Martin Melišek, CFO, Softec

Za 25 rokov tohto storočia sme upadali v ekonomike vzdelanosti a kultúre najrýchlejšie z európskych krajín, navyše medzi súčasnými politickými reprezentáciami nevidím lídra, ktorý by dokázal niečo zmeniť, a tak sa mi zdá, že nám definitívne ušiel vlak. Asi jediná cesta je úplný krach a bolestivý reštart, čo nás pravdepodobne čaká.

Iné/Nevyjadrujem sa

Martin Kostič, riaditeľ, Emark

Slovensko má schopných ľudí, ktorí majú drive a expertízu, sú tu firmy, ktoré majú potenciál byť úspešné doma aj vo svete. Avšak, sú tu 3 zásadné limity: (1) Pre slovenskú firmu je čoraz ťažšie pôsobiť v zahraničí a „priznávať“ sa k Slovensku. Náš medzinárodný imidž je zúfalý a nečrtá sa, že by sa to malo čoskoro zlepšiť, klienti sa boja kupovať od firmy z nestabilnej krajiny. (2) Podľa prieskumov, až 62 percent vysokoškolákov chce odísť, z toho 19 percent natrvalo. Tým výrazne klesne ľudský potenciál krajiny. (3) Nestabilita smerovania krajiny zároveň nepomáha zahraničným investíciám. Čiže menej pracovných príležitostí, menej zdrojov na rozvoj. Zmeniť to potrvá roky, keby sme na tom začali pracovať hneď zajtra...

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Slovensko disponuje významným rozvojovým potenciálom, ktorý však podmieňuje dôsledná implementácia reforiem, právna predvídateľnosť a atraktívne investičné prostredie. Napriek aktuálnemu spomaleniu ekonomiky a demografickým výzvam má krajina strategickú polohu, kvalitný ľudský kapitál a prístup k fondom EÚ. Udržateľný rast bude závisieť od schopnosti modernizovať infraštruktúru, zefektívniť verejnú správu a podporiť podnikanie. Ak Slovensko naplní tieto predpoklady, môže sa zaradiť medzi dynamické a konkurencieschopné ekonomiky Európy 21. storočia.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Každá krajina má na to, aby sa stala úspešnou. Slovensko je spravované zle. Hrozne. Už roky. Ale nič nie je nemenné.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Určite má Slovensko solídny potenciál najmä v ľudských zdrojoch a tradícii (v poľnohospodárstve, strojárenstve, službách a pod.). Len si musíme zvoliť konečne vládnu elitu, ktorá bude rešpektovať realitu (najmä tú ekonomickú) a bude ochotná a schopná podľa toho aj konať v záujme strategických celospoločenských, nie krátkodobých straníckych cieľov. Zdá sa to teda nemožné, no jedným z prostriedkov je začať od seba – v každodennom pozitívnom pôsobení v práci, podnikaní a ďalších spoločenských vzťahoch.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky