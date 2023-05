V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, koľko dní home officeu umožňujú svojim bežným zamestnancom. Elektronicky hlasovalo medzi stredou 25. mája 2023 a pondelkom 29. mája 2023 celkovo 54 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

Dva dni home officeu

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873

Priemerne to môže byť okolo dvoch dní. Je to rôzne a záleží to od jednotlivých pozícií v spoločnosti. V rámci našich smerníc to máme popísané formou odporúčania. Nemáme striktne dané, ktorých konkrétnych dní sa to týka. Je to na jednotlivých manažéroch, ako si to nastavia. Dôležité je, aby sa nenarušoval chod jednotlivých oddelení a naopak, aby sa vytvárali podmienky k efektívnejšiemu fungovaniu, a tým aj zvyšovaniu výkonnosti.

Martin Melišek, CFO, Softec

Dva dni je náš odporúčaný štandard, tak aby sme skĺbili požiadavky zamestnancov a zároveň umožnili spoločné osobne stretnutia, ktoré stále najlepšie podporujú kreativitu našich tímov.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

V našom zariadení sa staráme o seniorov, a to si vyžaduje osobnú prítomnosť personálu. Umožňujeme však na základe dohody aj home office. Štandardom sú dva dni do týždňa, ale je možné sa dohodnúť aj individuálne. Napríklad keď je niekto na OČR a potrebuje pracovať, tak môže mať home office aj celý týždeň. Ale dohromady nie viac ako 50 percent z mesačného pracovného fondu.

Lucia Ingrová, riaditeľka ľudských zdrojov, Grant Thornton

Z našej skúsenosti zvyšuje možnosť flexibilne si usporiadať pracovný čas spokojnosť ľudí a zlepšuje rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom. Časť ľudí sa doma dokáže lepšie sústrediť, čo zvyšuje ich produktivitu. Zároveň si jednoduchšie zladia pracovné povinnosti s rodinnými, čo redukuje stres a zvyšuje spokojnosť a pohodu. Súbežne je dôležité udržiavať tímového ducha pravidelným stretávaním v kancelárii, preto máme zavedený jeden deň v týždni, kedy sú v office všetci. Po zvyšok týždňa zase využívame online nástroje na zefektívnenie tímovej spolupráce a udržiavanie kontaktu.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Homeoffice je možné vo firme využiť v rozsahu 5 dní za mesiac.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Aktuálne umožňujeme 50-percentný home office s povinnosťou, aby sa celý tím aspoň raz za týždeň stretol v zamestnaní.

Dušan Eľko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia

Homeoffice je pre ľudí, ktorí nemajú záujem sa rozvíjať. Pokiaľ má zamestnanec záujem na sebe pracovať, to z pohodlia obývačky nedosiahne.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Dva-tri dni mesačne po súhlase manažéra.

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

Kanceláriu vnímam ako nástroj a nie cieľ. Poskytujeme našim zamestnancom maximálnu flexibilitu a zároveň nástroje pre prácu z domu či kancelárie. Najlepšie idey vznikajú zároveň v kolektíve a to pri interakciách medzi ľuďmi. Úspech je tímový šport a preto je dôležité, aby sa ľudia efektívne stretávali v kancelárii a mali priestor, kde sa spolu bavia.

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius

Aktuálne, ako IT firma, máme v priemere 2 dni v týždni na prácu z domu. Výber konkrétnych dní je na flexibilnej báze. Práca z domu niekoľko dní v týždni môže byť prospešná pre produktivitu, kreativitu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Môže tiež pomôcť znížiť množstvo času stráveného dochádzaním, ktoré môže byť významným zdrojom stresu a únavy.

Zuzana Drápalová, country manager pre Česko a Slovensko, Inspire Group

Od zamestnancov, ktorí nie sú evidovaní ako “remote workers” očakávame, že budú v kancelárii v pondelok, utorok a vo štvrtok.

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Neobmedzený home office

Milan Černák, managing partner, RSM SK

V RSM nemáme obmedzený homeoffice. Vychádzame zamestnancom v ústrety, aby si zariadili pracovný deň tak, ako im to vyhovuje. Pre nás je dôležité to, že je práca hotová a zamestnanci sú dostupní online.

Lucia Obertová, riaditeľka HR a organizácie, Generali

Už pred pandémiou sme našim zamestnancom poskytovali benefit vo forme home office-u. Po pozitívnej skúsenosti s prácou z domu takmer všetkých našich zamestnancov počas pandémie sme sa ale rozhodli smart working začleniť aj do našej firemnej kultúry. Pri pracovných pozíciách, kde nie je potrebná každodenná prítomnosť priamo v kancelárii, fungujeme v takzvanom hybridnom móde, teda kombinácie práce z kancelárie a práce z domu, pričom výber nechávame na preferenciách zamestnancov. Tento model sa nám zatiaľ osvedčil najviac a spokojní sú aj zamestnanci. Sami totiž rozhodujú o tom, koľko a ktoré dni budú pracovať z domu alebo z kancelárie podľa toho, čo im viac vyhovuje.

Kristína Čambalová, managing director, Kharisma

Na pravidelné porady a brainstormingy chodíme fixne do office, stretnutia s klientmi sú v agentúre alebo u klienta. Čo sa týka práce za počítačom, mnoho ľudí preferuje prácu z kaviarne či z domu. Sú efektívnejší a menej rozrušovaní.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Home office, aspoň čiastočný, je budúcnosťou. Zlepší pohodu zamestnancov, pomáha proti tzv. "ponorkovému syndrómu" najmä v spoločne zdieľaných kanceláriách, eliminuje bossing, mobbing a iné neduhy na pracoviskách, zvyšuje produktivitu, atraktivitu zamestnania a psychickú pohodu zamestnancov. V našich končinách je ešte vždy potrebné si hodiny odsedieť pod dozorom šéfov, aj keď nie je čo robiť a je ťažké výkon čo už len predstierať kvôli šéfovi, najmä na ministerstvách a v iných štátnych inštitúciách.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

V rôznych firmách našej skupiny sú pozície, ktoré vykonávajú naši zamestnanci z domu permanentne, sú pozície na ktorých umožňujeme homeoffice raz do týždňa, ale určite absolútna väčšina pozícii u nás neumožňuje homeoffice. Poskytujeme služby a tie sa vykonávajú prostredníctvom zamestnancov v teréne.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

U nás mali kolegovia už dávno pred covidom možnosť pracovať na diaľku, a to v neobmedzenom množstve. Rovnako to je aj teraz. Neplánujeme to meniť. Paradoxom ale je, že naši kolegovia sú omnoho viac / radšej v office, je to cca 90 na 10 percent v prospech fyzickej prítomnosti.

Martin Cígler, CEO, Seyfor Slovakia

Sme IT firma. Takže tam, kde to ide, vôbec neriešime, odkiaľ zamestnanec pracuje, ale meriame, či a v akej kvalite urobil to, čo urobiť mal. Naháňanie zamestnancov do kancelárií nezvýši pracovný výkon, ale pozitívna emócia z prístupu zamestnávateľa áno.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Home office my neomedzujeme, ale preferujeme prezenčnú formu. Ak niekto potrebuje, tak vychádzame v ústrety. Vzhľadom na možné kyberútoky je lepšie, ak všetci pracujú zo zabezpečených serverov.

Peter Augustinič, executive director, DGT factory

Ako projektovo orientovaná firma poskytujúca služby (dgtfactory.com) máme štandardne povolený neobmedzený homeoffice a sústredíme sa radšej na kvalitu služieb ako na samotnú prítomnosť v office. Približne tretina zamestnancov chodí do kancelárie 3-4 dni do týždňa pravidelne, tretina aspoň 1 deň do týždňa a tretina veľmi výnimočne. Zatiaľ sa nám darí to manažovať, výzvou v skutočnosti je budovanie a udržiavanie firemnej kultúry a vzťahu firma - zamestnanec.

Väčšiu časť týždňa

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY

Ponúkame svojim zamestnancom možnosť prechádzať na takzvaný hybridný model. Ide o striedavú prácu z domu a na pracovisku. Ponúkame túto možnosť však len tým, ktorým sa dá pracovať z domova.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Pristupujeme k home office individuálne. V zásade podporujeme, aby zamestnanci boli v práci čo najviac.

Marek Polic, garant projektov, KROS

Vzhľadom na našu firemnú kultúru, ktorá je založená na úzkej spolupráci na vybudovaných nadštandardných vzťahov, nemáme home office príliš v láske. Na druhej strane nemá význam bojovať proti trendom, ktoré trh práce vyžaduje. Skôr sa snažíme robiť opatrenia tak, aby ľudia chceli chodiť osobne.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Home office je u nás benefit, ktorý je závislý od povahy práce a skúsenosti kolegu, preto sa aj pohybuje v rozmedzí jedného až štyroch dní týždenne. Osobne ale home office nepreferujem, pretože žiadna forma technológie nie je schopná nahradiť aktívne strávený čas s kolegami. Najlepšie riešenia vznikajú náhodou za veľkej miery osobnej interakcie.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Anna Hudáková, business & HR consultant

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak&Co

Martin Guttman, managing director, Tuli.sk

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Maximálne jeden deň

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, Wood&Company

Pre nás je home office neefektívny. Interná komunikácia a stretnutia s klientmi či partnermi tvoria veľkú časť našej agendy. Nehovoriac o firemnej kultúre, ktorá sa najlepšie rozvíja neformálne, napríklad na spoločných obedoch. Je fakt, že istú mieru flexibility naši zamestnanci majú, no o systematickom home office sa hovoriť nedá.

Lukáš Kmenta, country manažér HBS pre Česko a Slovensko

Využitie home office sa líši podľa pracovného zaradenia zamestnanca. Iné pravidlá platia pre oddelenie customer service a iné u obchodníkov v teréne.

Martin Pitoňák, CEO, Stonebridge Capital

Naša firemná kultúra je nastavená tak, že naši spolupracovníci nechcú veľmi využívať home office a radi pracujú v príjemnou prostredí, hovoríme tomu office home. Dôležitá je pre nás živá komunikácia a interakcia, navyše veľa informácií je citlivej povahy. Určite sú ale profesie, kde to prináša benefity. Je veľa štúdií, ktoré hovoria o tom, že doma by človek pracovať nemal, a tak sa to snažíme oddeliť.

Martin Kebísek, predseda predstavenstva, CEMMAC

Povaha 24-hodinovej výroby home office technických pracovníkov neumožňuje. Home office riešime individuálne spravidla len u administratívnych pracovníkov a členov manažmentu s ohľadom na časovú efektivitu a tiež ekologický aspekt cestovania.

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ, MG Teplárenský holding

Sme výrobný podnik a preto možnosť home office-u je veľmi obmedzená na určité profesie a nedá sa teda hovoriť o plošnom benefite. Ale táto možnosť nepochybne pozitívne motivuje zamestnancov.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Home office neumožňujeme

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

V skutočnosti to závisí od vykonávanej práce. Skladníci home office nemajú, redaktori ho majú takmer neobmedzene, ostatní niekde medzi tým. Stále veríme, že mnoho dobrých vecí vzniká pri osobnej komunikácii alebo dokonca pri náhodných stretnutiach pri kávovare.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Umožňovali sme počas pandémie a teraz len ak je to nevyhnutné v rámci THP pracovníkov. Nevieme pri našej práci dávať home office lebo poruchu na vodovodnom potrubí ťažko opravíme z domu.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Vyrábať v továrni ani pestovať poľnohospodárske plodiny sa z domu nedá. A naši "bežní zamestnanci", ako ich označujete v otázke, robia práve to.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com

Homeoffice je blbosť rovnako ako fitlopty a ovocné taniere na recepcii. Dnes, keď všetci melú nezmysly o worklife balance, je dlhý bič to jediné, čo funguje. Bič a termíny. Máme sa všetci až príliš dobre.

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas

Anton Šnegoň, konateľ, Battal