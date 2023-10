V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či je súčasný model sociálneho štátu na Slovensku udržateľný. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 5. októbra 2023 a pondelkom 9. októbra 2023 celkovo 63 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Určite áno, aj iné krajiny sa prudko zadlžujú

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media

Treba sa v prvom rade pozrieť na príjmy štátu. Tie sa nikdy nezvýšia tým, že sa zvýšia dane. Naopak. Rovná daň 10 percent a nízke odvody by naštartovali podnikanie a chuť pracovať a zarábať. Plus by som sa pozrela v prvom rade na výdavky štátu a tam urobila optimalizáciu.

Áno, ale je potrebné výrazne zvýšiť dane

Dušan Eľko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia

Má dať/Dal - som za posilňovanie na strane príjmov cez rozvoj hospodárstva, hoci je to beh na dlhé trate.

Nie, problémy sa však prejavia až po desaťročiach

Martina Slabejová, výkonná riaditeľka, Americká obchodná komora v SR

Vzhľadom na demografiu Slovenska je súčasný systém sociálnych programov a dávok trvale neudržateľný. Obyvateľstvo starne a rastúce náklady sú nevyhnutné. Preto je dôležité využiť dáta a modelovať scenáre, ktoré dokážu udržať rovnováhu medzi poskytovanou pomocou a ekonomickou stabilitou štátu. Chcem veriť, že ministerstvá financií a práce, spolu so Sociálnou poisťovňou a UHP už takýmito prediktívnymi modelmi disponujú. Ako zástupcovia zamestnávateľov dlhodobo voláme po zmenách v Zákonníku práce, po zmenách v zamestnávaní zahraničných pracovníkov, po zmenách vo vzdelávacom systéme, ktoré by pomohli práve v tejto oblasti.

Martin Choleva, CEO, Gardeon

Určite nie. Treba zmeniť celú koncepciu. Musíme viac pomáhať tým, ktorí pomoc skutočne potrebujú a do práce poslať tých, ktorí ju zneužívajú, a nie je ich málo...!

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva a vedúci organizačnej zložky pre Slovensko, Premium Poisťovňa

1. Nemyslím si, že Slovensko spĺňa parametre sociálneho štátu, ak ho porovnávame so skutočne rozvinutými sociálnymi štátmi. 2. Ak mala smerovať otázka k udržateľnosti sociálneho systému v dnešnej podobe, tak demografia, zvyšovanie zadlžovania verejných financií vrátane sociálnych výdavkov, smeruje o niekoľko rokov do čiernej diery. Nemusí to byť nevyhnutne okamžitý bankrot (bez varovania), pretože narastaním tohto problému (každým ďalším rokom bude tento problém viditeľnejší) to snáď niektorá z ďalších vlád už skutočne začne brať vážne a robiť nevyhnutné kroky. 3. Keď sa zúži problém na penzijný systém (ktorý je najvypuklejší a najzraniteľnejší), tak treba konštatovať, že ľuďom boli vytvorené 3 možné zdroje financovania svojej „staroby“ - 3 piliere. Prvý, priebežný, v budúcnosti nebude schopný financovať penzie, to je jasné už dnes. Reformou pred mnohými rokmi bol vytvorený druhý pilier, kde si sporia ľudia na osobné účty. Tzv. sociálne vlády premiéra Fica zdegradovali tento pilier až 4 pokusmi, 4x ho otvorili a na základe týchto atakov a negatívnej „reklamy“ odišli z neho státisíce ľudí, zhoršili sa parametre investovania prostriedkov z tohto piliera, čím sa reálne a nenávratne poškodilo cca 1,5 milióna sporiteľov. Stále je šanca tento pilier oživiť, ale museli by v prvom rade chcieť zodpovední. Skôr predpokladám tzv. maďarský scenár, že sa pilier zruší, znárodnia sa súkromné prostriedky sporiteľov a dočasne si vláda pomôže v priebežnom systéme, resp. s deficitom verejných financií. Je to len predtucha, rád by som sa mýlil, pretože je to veľmi krátkozraké riešenie. A potom je tu tzv. tretí pilier, na ktorý štát dosah nemá a pre zodpovedných ľudí už funguje viac ako 20 rokov a pre mnohých sa môže stať veľmi zásadnou alternatívnou kompenzáciou znížených (nízkych) starobných penzií. Znovu, ako v drvivej väčšine prípadov, súkromná alternatíva vyhráva túto hitparádu penzijného systému.

Pavel Nechala, advokát, Nechala and partners

Ak nám vyhovujú nekvalitné sociálne služby, nedostatok personálu a plošné rozdávanie financií, potom je to cesta do bankrotu. Musíme si povedať, čo skutočne financovať zo spoločného potrebujeme a prispôsobiť výdavky.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

V súčasnom neustále meniacom sa svete je ťažko nastaviť sociálny systém tak, aby bol dlhodobo udržateľný bez nejakého zásahu. Úlohou zvolených politikov je udržať sociálny systém na čo najvyššej úrovni, ktorá je za daných okolností možná, niekedy aj nepopulárnymi zmenami.

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS

Štátny dôchodok je pozostatok minulého režimu. Každý občan by mal premýšľať o svojej budúcnosti, pripravovať sa na ňu formou sporenia od skorého produktívneho veku. Štát v tomto smere zlyháva v podpore individuálnych penzijných programov, čo zákonite vedie k prehlbovaniu deficitu štátneho rozpočtu. Pokiaľ nebude jasná koncepcia a občiansky zodpovedný dôchodkový systém, povedie to k zrúteniu systému.

Václav Faltus, CEO, zlatezrnko.sk

Udržateľnosť sociálneho štátu závisí od viacerých faktorov, ktoré môžu v priebehu rokov až desaťročí vykompenzovať aktuálne zadlžovanie. Ak by sme sa vrátili k rastu spred covidu-19, urobili reformy dôchodkov a zdravotníctva, za pomoci dobrých politických rozhodnutí a s podporou občanov, mohli by sme aktuálny stav zvrátiť.

Pavol Múdry, dlhoročný člen IPI Slovensko

Možno by bol sociálny štát udržateľný, ale len za cenu výrazného zníženia štátnej administratívy, iných výdavkov štátu, plošného zvyšovania miezd v súkromnom sektore, čo by prinieslo viac odvodov do sociálnej poisťovne a selektovanie štedrých sociálnych dávok pre ozaj potrebných, nie poskytovanie ich plošne.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Myslím si, že pomoc by takmer vždy mala byť adresná. Je nutné investovať do reformy štátu a znížiť jeho výdavky teraz, v dobe nízkej nezamestnanosti. Investície je potrebné smerovať do modernizácie ekonomiky. Prinesú vyššiu diverzitu, odolnosť aj výber daní.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

No ak sa bude systematicky tak ako doteraz likvidovať podnikanie na Slovensku tak kto zarobí na platy politikov a úradníkov? Všetci len chcú kontrolovať a perzekuovať. Kto bude vyrábať na ich platy?

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Všetko sa raz ukáže. Rovnako ako príliš sociálny štát. Plne súhlasím, že o pár rokov, maximálne desaťročí sa to ukáže v plnej sile.

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Erik Vicena, zástupca generálneho riaditeľa pre obchod, PPA Controll

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Anna Hudáková, business&HR consultant

Milan Drahoš, country manažér pre Česko a Slovensko, Pepco

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Určite nie, výdavky štátu ho pošlú do bankrotu

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Ak vnímame skutočnú solidaritu a spravodlivosť ako osobnú zodpovednosť a individuálne konanie bez donucovania iných. Potom chápeme aj to, že prerozdeľovanie čoraz viac podkopáva prosperitu a slobodu ľudí. Preto rozumieme, že takýto sociálny štát nutne smeruje k finančnému kolapsu.

Karol Ponesz, country manager pre Slovensko, Mattoni 1873

Ak sa opäť nezvýšia dane, tak je ilúziou si myslieť, že je možné udržať súčasný sociálny štandard. Otázkou je, aká bude forma zvyšovania daní. Ak nebudeme výrazne konsolidovať, tak zvýšené úroky za naše pôžičky výrazne zasiahnu napríklad hypotéky ale i firemné úvery. Ak sa opäť nezvýšia dane, tak je ilúziou si myslieť, že je možné udržať súčasný sociálny štandard. Opäť na to doplatia lepšie zarábajúci ľudia a hlavne mladí ľudia. Kto to však úprimne povie bežným občanom pred voľbami? A pred voľbami je skoro vždy...

Martin Melišek, CFO, Softec

Vlády na Slovensku sa správajú presne podľa hesla „Po nás potopa“. Hlavné je, aby si kúpili voličskú podporu krátkodobo. Už veľmi dlho sme nemali na Slovensku vládu, ktorá by naozaj zlepšovala ekonomické a podnikateľské prostredie. Zdá sa, že toto celkové zhoršenie už začínajú vnímať aj bežní ľudia, znechutenie z vývoja na Slovensku je naozaj vysoké a politici si hrajú svoju krátkodobú hru.

Ivan Štefina, CEO, Repetito, 3peaks

Súčasný model sociálneho štátu na Slovensku nie je udržateľný, pokiaľ neprijmeme viaceré opatrenia, ktoré by mohli odvrátiť najhoršie. Napríklad investíciami do vzdelávania a odbornej prípravy by sme dokázali zvýšiť zamestnanosť, investíciami do infraštruktúry, vývoja a výskumu by sme mohli zvýšiť ekonomický rast, zmenou systému sociálneho zabezpečenia tak, že by sa znižovali dávky a zvyšovali odvody pre ľudí, ktorí to nepotrebujú a naopak.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, Wood&Company

Sociálny štát je koncept, ktorý je výdobytkom modernej civilizácie. Nejde iba o „čiernu dieru“, ale aj o nástroj, vďaka ktorému majú deti bez ohľadu na pôvod prístup k bezplatnému vzdelávaniu alebo matky možnosť tráviť viac času s deťmi. Na druhej strane, zvlášť v posledných rokoch, sa stal hračkou v rukách „atómovkových“ politikov. Výsledkom je hrozivý stav verejných financií. Ak chceme model funkčného sociálneho štátu zachovať, musíme sa vrátiť k jeho adresnosti, tak aby sme jeho prostredníctvom pomáhali iba tam, kde to skutočne treba.

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Súčasné nastavenie sociálnej podpory nie je vôbec adresné, je príliš široké, zároveň veľmi byrokratické a s minimálnou kontrolou. Štát by mal rozvíjať sociálnu podporu, ale musí ju veľmi cielene adresovať. V súčasnej dobe podporuje aj tých, čo by nemusel. Pri správne nastavenej adresnosti som presvedčený, že s nižšími výdajmi by mohol tým, čo to naozaj potrebujú, pomôcť aj viac ako dnes.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Ukazuje sa, že nie. Slovensko je na tom z hľadiska udržateľnosti verejných financií zle, čo priznávajú aj politici naprieč politickým spektrom. Líšia sa len v pohľade na tempo, akým je potrebné konsolidovať. Uznávam, že nejde o populárne kroky, ale ak sa nezačne šetriť, čakajú nás veľmi zlé časy.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla&Partneri

Obávam sa však, že to nie je len problém Slovenska, ale ide o problém týkajúci sa všetkých ekonomicky rozvinutých (bohatých) štátov. Má to, samozrejme, historické súvislosti. Sociálny štát sa upevňoval po 2. svetovej vojne, kedy bol ale úplne iný demografický vývoj, ako je dnes. Ak neprijmeme novú realitu, prevalcuje nás a nebude sa nás pýtať, či je to politicky alebo inak korektné. Realitu neohnete žiadnymi ideálmi.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions

Máme sociálny systém nastavený v dobrých časoch pri vysokých rastoch ekonomiky, lepšej demografii, výkonnejších finančných trhoch. Medzitým sa rast výrazne spomalil, uviazli sme v strednom príjme, demografia je pod reprodukčnou úrovňou ešte umocnená únikom mozgov bez náhrady. Druhý pilier je sklamaním, po zohľadnení inflácie je stratový. Zopár veľkých zamestnávateľov je zo zahraničia, väčšina pridanej hodnoty sa uplatní v cudzine. Malé domáce firmy sú ničené byrokratickými prekážkami, A zvolená garnitúra, ktorá pravdepodobne sformuje vládu, o tom nemá ani dunstu...

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Pokiaľ bude vládnuť nezodpovedná „ľavica“, ktorá vie len populisticky rozhadzovať a popri tom aj kradnúť, tak sme rýchlo na gréckej ceste. Voľby ukázali, že polovica národa je nahlúpla a chce to tiež.

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Attila Danko, konateľ, International Battery Group

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak&Co

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas

Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum

Ťažká otázka. Vyvážiť sociálnu pomoc, aby sa páčila všetkým, je snáď nemožné. Určitá miera musí byť zachovaná, tak aby bola motivačná, nie len automatická.

Peter Paška, CEO, Proact People Slovensko

Posledné roky sme tu mali doslova orgie populizmu, ad hoc sa prijímali zákony bez vyhodnocovania dopadov na ekonomiku štátu, ale aj samospráv. Zhodneme sa, že takto sa narábať s verejnými prostriedkami nemá. Keď však chceme zabrániť vymieraniu Slovákov, podporiť prorodinnú politiku treba, rovnako treba podporiť najslabšie sociálne vrstvy, postihnuté nárastom cien energií a následnou infláciou. Osobne očakávam sofistikovaný mix opatrení na strane príjmov i výdavkov, som optimista, iný si totiž dovoliť zrejme nemôžeme.

Roman Kučák, partner, Anodius

Udržateľnosť súčasného modelu sociálneho štátu na Slovensku závisí od ekonomických a demografických faktorov. Je potrebné zvážiť reformy na zvýšenie efektivity a dlhodobej udržateľnosti.

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

Je v poriadku a správne, ak sa štát stará o ohrozené alebo znevýhodnené skupiny a pomáha im. Problém je nedostatok adresnosti tejto pomoci a teda výsledok, že tí, ktorí pomoc najviac potrebujú, jej majú nedostatok a štát plytvá zdrojmi na tých, ktorí to nepotrebujú. Toto je najmarkantnejšie vidieť práve v sociálnej oblasti a zdravotníctve, kde prestáva fungovať elementárna starostlivosť o pacientov.

Peter Patek, konateľ, Plastix

Pojem „model“ predpokladá fungovanie definovaných pravidiel. Ak pravidlá neexistujú a rozdáva sa, potom je to populizmus. Vláda musí správne nastaviť pomer medzi solidárnosťou a zásluhovosťou. Optimum závisí od výkonnosti ekonomiky. Ak sa nedarí, treba pripomenúť, že bez zásluhovosti nebude solidarita.

Martin Kebísek, predseda predstavenstva, CEMMAC

Chyba nie je v modeli sociálneho štátu, ale vo vykonávaní jeho správy. Namiesto zvyšovania daní je nutné skôr zefektívniť ich výber, eliminovať daňové podvody a pochybné schránkové firmy, znížiť administratívnu záťaž a prebujnený administratívny aparát funkčným prepojením IT systémov, zefektívniť čerpanie možných dotačných schém EU a zabezpečiť pružné a funkčné súdnictvo. Tak by bolo možné zaručiť efektívne hospodárske prostredie a dostatočné príjmy pri neznižovaní sociálnej úrovne obyvateľstva.

Patrik Kunzo, expert na financie, ekofinancie.sk

Záleží od toho, ako bude nová vláda pristupovať k sociálnej politike štátu. Či ju bude presadzovať bez ohľadu na stav štátneho rozpočtu, alebo bude sociálnu politiku riešiť efektívne aj s ohľadom na ekonomické možnosti Slovenska. Väčšie zadlžovanie si nemôžeme dovoliť a neprinesie nám nič pozitívne.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Je, ale sociálny štát bude silný a udržateľný, iba ak zabezpečíme jeho prosperitu. A to sa dá dosiahnuť len a len rastom konkurencieschopnosti, čo je zase podmienené štrukturálnymi a inštitucionálnymi reformami. V našom prípade reformami, ktoré nám pomôžu zmeniť našu ekonomiku z priemyselnej masovej veľkovýroby na ekonomiku ťahanú inováciami.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Z právneho hľadiska si otázka udržateľnosti vyžaduje komplexnú analýzu. Udržateľnosť úzko súvisí najmä s rastom ekonomiky a demografickými trendami. Som presvedčený o tom, že prioritou každej vlády by malo byť dodržiavanie všetkých zákonných povinností vyplývajúcich z financovania a poskytovania sociálnych služieb. To je reálny predpoklad na to, aby mohol byť zabezpečený pružný právny rámec modelu sociálneho štátu, ktorý dokáže včas reagovať na zmeny a výzvy.

Ján Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Dlhodobo udržateľný, bohužiaľ, nie je. Podnikatelia a pracujúci v súkromnom sektore nemôžu sami uživiť stále rastúci počet štátnych úradníkov, ani stále väčší počet ľudí pokrytých rôznymi príspevkami a dávkami. Už dnes je tento socialistický model financovaný i novým dlhom a dotáciami zo zahraničia. A situácia sa bude len zhoršovať, bohužiaľ, na úkor tých, ktorí to celé platia...

Martin Mittner, country manager, Nestlé Slovensko

Slovensko, podobne ako iné krajiny EÚ, bude v budúcnosti čeliť nepriaznivému demografickému vývoju, a preto aj sociálna politika štátu by mala byť predovšetkým zodpovedná a reflektovať dlhodobú udržateľnosť verejných financií.