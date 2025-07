Stratégie, ktoré dokážu úspešne predĺžiť život o veľa rokov a znížiť pravdepodobnosť niektorých ochorení, majú ľudia vchádzajúci do vyšších vekových kategórií stále poruke. Na to, aby ich úspešne uplatnili, im však nesmie chýbať odhodlanie a motivácia. Na druhej strane, pomáhať svojim občanom pri udržaní dobrého zdravotného stavu a sociálnej úrovne by mal aj štát.

Na názor na túto problematiku sa TREND v ankete spýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a inštitúcií. V elektronickom hlasovaní medzi 25. a 29. júlom 2025 sa vyjadrilo dovedna 47 respondentov, ktorých odpovede publikujeme.

Určite áno, len musí na sebe pracovať

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Každé obdobie života má silné a slabšie stránky. Keď je človek mladý, má veľa energie, elánu a disponuje dobrým zdravím. Keď je starší, má viac rozvahy, skúseností a znalostí a má možnosť žať, čo zasadil v mladosti. Preto je dôležité už v mladosti rozmýšľať o tom, ako chcem prežiť starobu. Pre mnohých dôchodok znamená prestať pracovať. Osobne si myslím, že dobrou cestou je aj postupné znižovanie záťaže napríklad formou zníženého záväzku.

Peter Krištofovič, majoritný akcionár a predseda predstavenstva, Salve Group

Životné šťastie nie je vrodený fenomén, aj keď vrodené „vstupy“ niekomu uľahčujú a niekomu sťažujú cestu k vnútornému šťastiu a pohode. Otázka zdravotná je tiež kombináciou vrodených vecí a práci na sebe – strava, spánok, pohyb, optimizmus.

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Ale ono je to trochu relatívne – zostarnúť úplne zdravý je tak trochu ilúzia alebo mimoriadna výnimka, keďže tkanivá, orgány, pohybový aparát starnú a opotrebúvajú sa... Ale asi dôležité je zostať aktívny a dokázať prijať vyšší vek a samého seba v staršom veku tak, ako prichádza.

Tamás Szőke, CEO GrantExpert.sk

Áno, nepochybne. Starnúť zdravo a šťastne je prirodzená túžba. Súčasný trend zvyšujúceho sa priemerného veku dožitia ukazuje, že ako spoločnosť robíme pokroky. V blízkej budúcnosti tento vývoj ešte zrýchli využitie AI v personalizovanej medicíne, včasnej diagnostike chorôb, monitorovaní zdravia, podpore aktívneho životného štýlu... Kľúčom k šťastnej starobe však nebudú len technológie. Zostanú ním predovšetkým aktívny prístup k životu, pevné sociálne väzby a pocit zmysluplnosti.

Karolína Topolová, generálna riaditeľka, AAA Auto

Áno, je to možné, ale je potrebné začať na tom pracovať čo najskôr. Starať sa o seba, športovať, viesť zdravý životný štýl. Veľmi pomáha prežívať život so svojimi deťmi, ktoré nám môžu mladosť výrazne predĺžiť.

Martin Cígler, CEO, Seyfor Slovensko

Je to možné. Tomu prvému možno ísť naproti, ale treba mať aj trošku šťastia. To druhé je len na nás. Ale v oboch prípadoch to nie je o tom, že to niekto začne riešiť v šesťdesiatich, to už je neskoro a je to už len o šťastí.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory

Určite áno, človek môže zostarnúť zdravý a šťastný, ak sa počas života stará o svoje telo, myseľ a vzťahy. Dôležitú úlohu zohráva aj pozitívny prístup k životu a schopnosť prispôsobiť sa zmenám, ktoré staroba prináša.

Karin Zápalová, majiteľka, Karin & Partners

Každý človek musí na sebe denne pracovať, rozvíjať svoj pozitívny postoj k životu, tešiť sa z každého nového rána dňa prežitého v zdraví. Šťastie ide ruka v ruke so zdravím a úspechom.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Všetko je to o balansovaní. Ak sa staráme o svoje telo aj myseľ, budú pomalšie starnúť, čo spôsobí, že aj v 80 môžeme byť vitálni.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Starnutie nemusí byť nevyhnutne synonymom úpadku; svedomitým prístupom k fyzickému a duševnému zdraviu, aktívnym udržiavaním sociálnych väzieb a neustálou mentálnou stimuláciou je, myslím, celkom reálne prežiť starobu plnú vitality a spokojnosti.

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Samozrejme. Vyžaduje si to prácu na sebe a snažiť sa mať telo a „ducha“ v rovnováhe – vysokej. Mať nastavené vysoké očakávania od seba a tie postupne napĺňať. Nie je to zďaleka tak o peniazoch, ako o vnútornom nastavení vízie a o tom, ako chcem svoj život dožiť. Nemusí to vyjsť, ale skúsiť to treba.

Erik Schwarcz, partner, Fairsquare

Samozrejme, že áno, len netreba zabúdať na to, že popri finančnom zabezpečení je z hľadiska starnutia ešte dôležitejšie starať sa aj o telesné zdravie a zdravé vzťahy.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Určite sú zdravie, šťastie a aktivita možné až do staroby. V dnešnej stresujúcej a hyperaktívnej dobe je to stále menej pravdepodobné. Záleží na mentálnom nastavení, aktivite, ale aj samotnom šťastí, ako sa to komu podarí. Na druhej strane, stále vyššie percento ľudí pomerne rýchlo zostarne aj v mladom veku.

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Najzásadnejšie je pozitívne myslenie, ktoré ide ruka v ruke so zdravou životosprávou, aktívnym životom a snahou o starorímsky prístup k životu – „carpe diem“.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Zostať zdravý a šťastný sa dá – ak vás medzitým nepoloží slovenský zdravotný systém, neodradí vás každodenný kontakt so štátom a nevyčerpá vás čakanie, kým sa v krajine niečo skutočne zlepší. Ale určite sa to dá. Je to aj vec vnútorného nastavenia a reálnych životných očakávaní.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Najdôležitejšie je nastavenie hlavy a neopustiť sa.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Pracovať na sebe v zmysle mať akú-takú životosprávu. Rovnakým prínosom je aj mať okolo seba blízkych.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Ako sa o seba staráme, rozhoduje o tom, kým a v akom stave budeme na dôchodku.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Podľa profesora Monchi Ouryho u Montrealskej univerzity rozhodne áno :-)

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Relatívne zdravý a šťastný. Starnutie a s tým spojený úpadok fyzickej a mentálnej kondície, samozrejme, nemožno zastaviť silou vôle. Správnou životosprávou a psychickým nastavením (to vyplýva najmä z hodnôt, ktoré prijal) však môže človek ovplyvniť svoje bytie tak významne, že sa bude odlišovať od všeobecného priemeru populácie.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

...a asi by nemal žiť na Slovensku.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ, Danfoss Power Solutions

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Marek Polic, garant projektov, Kros

Anna Hudáková, business & HR consultant

Daniel Dobrovič, Marketingový špecialista, DB Schenker

Áno, dôchodok prinesie menej stresu

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Každý človek by sa mal starať o svoje zdravie (životospráva, pohyb, duševné zdravie), počúvať odborníkov a potom by to malo byť OK. Čím je človek starší, tým je to ťažšie, ale treba sa neustále pokúšať udržať toto tempo. Šťastie je s tým, myslím, spojené, avšak všetko ostatné je v rukách božích, v genetike a náhodnosti. Držím palce všetkým chorým ľuďom, aby nestrácali nádej.

Nie, zdraviu sa nedá rozkázať

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Aj keď zvážime, že byť starý/stará je veľmi individuálny pocit a ešte aj spoločenské vnímanie „staroby“ sa posúva, zdravie rozhodne nie je plánovateľné a garantované. Ale ako osviežujúca anketová otázka to bolo potešujúce.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Na Slovensko nie. Slabá zdravotná starostlivosť spôsobuje u nás najnižší vek dožitia ľudí v zdraví v EÚ. Dnes je cca. len 57 rokov.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Vďaka pracovným podmienkam a pri pravidelnom sledovaní politickej situácie u nás a vo svete je nemožné zachovať si obe spomenuté súčasti. Idem si kúpiť žreb, nech mám aspoň to šťastie.

Iné/Nevyjadrujem sa

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Samozrejme, možné to je, aj keď to závisí od viacerých faktorov. Časť z nich sa dá ovplyvniť, časť je zase závislá od prostredia a spoločnosti. Zostarnúť zdravý a šťastný je na Slovensku možné, vyžaduje si to však vedomý prístup k životu, prispôsobenie sa okolnostiam, určitú dávku šťastia, ale aj správne rozhodnutia. Dôležité tiež je obklopiť sa dobrými ľuďmi a službami, ktoré dokážu kvalitu života posunúť na vyššiu úroveň. My sa o to vo vzťahu k svojim klientom usilujeme na dennej báze.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Áno, je to možné – ak má človek vytvorené podmienky a sám k tomu aktívne pristupuje. Zásadnými sú kvalitná zdravotná starostlivosť, fyzická aktivita, dobré vzťahy a mentálne naplnenie. Za rovnako dôležité považujem, aby štát podporoval dôstojné starnutie – dostupnými službami, prevenciou a komunitnými programami. Takto môže byť staroba nielen pokojná, ale aj zmysluplná.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Šťastie v starobe nie je len o absencii problémov, ale často o vďačnosti, vnútornom pokoji a spokojnosti s tým, čo človek má. Hovorí sa, že ľudia môžu byť v starobe šťastnejší než v mladosti, práve vďaka menším očakávaniam a väčšiemu zmiereniu sa so životom.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Každý máme veľa vecí napísaných v knihe, ktorú radšej nechceme čítať. Môže v nej byť aj šťastná staroba, čo samé osebe neznamená starobu bez práce, dokonca si myslím pravý opak.

Tomáš Vojtek, CSO, Twinzo

Šťastie v dôchodku prísne koreluje s výškou hlavne pasívneho príjmu a príjmu počas života. Je možné byť šťastný a zdravý, ak výška pasívneho príjmu zabezpečuje človeku prístup ku kvalitnej strave, kvalitnej zdravotnej starostlivosti a životu bez existenčného stresu. Je niekoľko štúdií, ktoré toto dokazujú. Problém je, že toto dosahuje možno top päť percent svetovej populácie.

V ankete žiadny z respondentov nevybral ako svoju odpoveď ponúknutú formuláciu: „Určite nie, na starobe nie je veľa pozitív.“