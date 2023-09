V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či považujú za dôležité, aby sa na Slovensku rozbehlo kapitálové financovanie firiem. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 31. augusta 2023 a utorkom 5. septembra 2023 celkovo 43 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Určite. Nedostatok lacného kapitálu silno limituje rozvoj firiem

Tibor Boťánek, riaditeľ, Simplea

Áno, určite by sme mali podporovať zmysluplné domáce projekty. Na jednej strane tak možno pomôcť začínajúcim firmám či startupom s financiami, ktoré na začiatku podnikania potrebujú na lepšie umiestnenie sa na trhu. Na strane druhej tiež ponúka investorom možnosť zhodnotenia vlastných financií pri stabilnom tempe rastu.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Okrem zisku je možné pri chápaní širších súvislostí interných zdrojov považovať za vlastné financovanie firmy aj financovanie cez odpisy. Len je potrebné, aby zákonodarca bol orientovaný aj na kapitálový rozvoj firiem a nie ako predlžená ruka bánk.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry

Otázka typu „či je voda potrebná pre život“. Bez kapitálového financovania - najmä privátneho a inštitucionálneho - bude rozvoj malých a stredných firiem ako stabilnej kostry hospodárstva a transformácia na vzdelanostnú ekonomiku sizyfovská úloha. Adam Smith pozdravuje.

Milan Černák, managing partner, RSM SK

Som presvedčený, že kapitálové financovanie dokáže saturovať nedostatok lacných zdrojov a umožniť potrebný rozvoj firiem. Okrem toho je však dôležité a potrebné vytvoriť aj komplexné a jednoznačné podmienky pre jednoduchšie financovanie firiem.

Martin Volek, riaditeľ, Volis International

Kapitalizačné fondy môžu malým a stredným podnikom pomôcť financovať expanziu na nové trhy, rozvoju nových produktov a služieb. Taktiež financovať výskum a vývoj, ktorý môže viesť k novým inováciám.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Základnou podmienkou rozvoja podnikania v každom štáte je existencia vhodného podnikateľského prostredia, ktoré stimuluje podnikateľskú činnosť a vytvára priaznivé predpoklady na prijímanie podnikateľských rozhodnutí v podmienkach pozitívnych alebo negatívnych rizík. V tomto turbulentnom postcovidovom období, období energetických kríz, vojny u nášho suseda a dopadov na ekonomiku s tým súvisiacich budem vďačný za akékoľvek opatrenie, ktoré podporí poctivých podnikateľov na Slovensku.

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

Rizikový kapitál pre začínajúce spoločnosti a pre rastovú fázu firiem je základom zdravého podnikateľského prostredia a je iným zdrojom financovania ako korporátne dlhopisy alebo bankové financovanie. Každý zdroj financovania firiem nesie so sebou iný rizikový profil a apetít investora / banky niesť riziko straty investície alebo opačne potenciálne vyšší zisk z investovaného kapitálu.

Ivan Štefina, CEO, Repetito, 3peaks

Na Slovensku je zatiaľ kapitálové financovanie firiem veľmi slabé. Nedostatočná informovanosť na komunálnej alebo štátnej úrovni o možnostiach financovania je určite limitujúca pre začínajúce, ako aj existujúce firmy. Máme tu veľa šikovných a talentovaných ľudí s kreatívnymi nápadmi, ktorí s nimi odchádzajú do zahraničia. Zvýšenie dostupnosti lacného kapitálu by výrazne zlepšilo podnikateľské prostredie, motivovalo mladých ľudí k návratu na Slovensko a v konečnom dôsledku prilákalo aj zahraničných investorov.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Určite áno. Kapitálové financovanie má zásadný význam najmä pre rýchlo rastúce a inovatívne firmy. Potenciál z hľadiska rastu je tu zrejmý. Myslím si, že malé a stredné podniky by mohli masívnejšie využívať tento rastový kapitál od súkromných investorov a menej sa pozerať napr. na kontokorentné úvery. Žiaľ, aj dáta hovoria, že iba zlomok spoločností premýšľa nad vstupom súkromného kapitálu od investorov do svojich firiem.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Len neviem, ako sa s tým vysporiadajú Slováci a najmä politici.

Ivan Košalko, prezident, Podnikateľská aliancia Slovenska

Najprv je však potrebné razantne zvýšiť finančnú gramotnosť ľudí a posilniť ochotu prevziať viac zodpovednosti za napĺňanie svojich potrieb. Verím, že rozšírenie možností investovať v druhom dôchodkovom pilieri k tomu prispeje.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla&Partneri

Je to však len jedno z viacerých opatrení potrebných na to, aby sme mali reálnu životaschopnú trhovú ekonomiku. Financovanie hospodárstva vnútroštátnymi zdrojmi je to najlepšie win – win riešenie. Umožní (aj domácnostiam) investovať voľné zdroje, ktorými potom môžu podniky produkovať ďalšie reálne hodnoty a tým tvoriť HDP; zisky investorov aj podnikov pritom „zostanú doma“. Len silná ekonomika môže vyprodukovať hodnoty, ktoré potom môžu socialisti rozšafne prerozdeľovať a klamať voličom, že to oni zariadili blahobyt. Mala by tu však byť sila, ktorá bude voličov sústavne a trpezlivo vzdelávať, že aj v makroekonomických vzťahoch platí: „Bez práce nie sú koláče“.

Vladimír Bolek, člen predstavenstva, IAD Investments

Je nevyhnutné podporiť rozvoj burzy cenných papierov ako miesta pre získavanie kapitálových zdrojov a celej infraštruktúry trhu.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Určite áno, jednoznačnejšiu odpoveď ani neviem dať. Je kopa krajín, z ktorých si môžeme v tejto oblasti brať príklad, ako Nemecko, Estónsko a iné.

Martin Guttman, managing director, Tuli.sk

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta

Áno, ale stačilo by rozbehnúť akciovú burzu a emisie na nej

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, Wood&Company

Kapitálové financovanie je pre zdravé fungovanie ekonomiky zásadné. Bez neho prichádzajú firmy o jednu z možností na financovanie rozvoja. No keďže sme na Slovensku prepásli niekoľko možností rozbehnúť normálne fungujúcu burzu po vzore Prahy alebo Varšavy, musíme sa spoliehať na okolité trhy.

Filip Tichý, partner, Grant Thornton

Vyššie úroky, od ktorých sme si v posledných rokoch odvykli, nútia firmy hľadať aj iné formy financovania. Emisie akcií, dlhopisov alebo IPO medzi slovenskými firmami nie sú veľmi populárne, pritom v západnej Európe tieto možnosti bežne využívajú aj menšie firmy. Private equity segment je na Slovensku tiež zatiaľ relatívne malý. Všetky tieto nástroje inštitucionálne existujú, len sa málo využívajú. Ak sa to v tomto období vyšších úrokov zmení, firmám to určite pomôže.

Martin Melišek, CFO, Softec

Éra extrémne lacných peňazí sa skončila prudkým skokom, čo väčšine firiem vyrába problémy. To ale neznamená, že teraz treba začať podporu, nech to stojí čokoľvek, len aby sme vygenerovali umelý rast. Podporu a rozvoj burzy, ktorá prirodzene pomôže s ocenením a delením projektov na dobré a zlé považujem za vhodné a dlhodobé riešenie.

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS

Zvýšená miera rizika a spôsob zaistenia kapitálovej investície by mali byť dobre ošetrené v legislatíve.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions

Posilnenie vlastného kapitálu emisiou verejne obchodovaných akcií je cestou diverzifikácie financovania, zvyšuje reputáciu podniku a z dlhodobého hľadiska znižuje WACC podnikov. Podporí aj iné formy financovania - od anjelov a venture kapitalistov až po dlhové financovanie vďaka nižším rizikovým prirážkam dlhov obchodovaných spoločností. Na druhej strane núti podnikateľa hrať s odkrytými kartami, čo sa v slovenských podmienkach mnohým nepáči.

Anna Hudáková, business&HR consultant

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Nie. Kto chce, emituje korporátne dlhopisy

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ, Danfoss Power Solutions

Vôbec. Ekonomike celkom stačí bankové úverovanie

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné

Martin Chocholáček, viceprezident, Enterprise Investors

Kapitálové financovanie je ako krvný obeh človeka: ak funguje tak, ako má, tak je aj ekonomika životaschopná a s potenciálom do budúcnosti vrátane príležitostí pre nové nápady. Kľúčové je, aby bolo bez zbytočných zásahov štátu všeobecne dostupné a aby každá jeho forma (biznis anjeli, venture, private equity, burza, atď.) zohľadňovala špecifiká a rizikovosť podnikateľských príbehov. Pre rast a prienik slovenských firiem na zahraničné trhy je kľúčové rozvojové financovanie. V tejto kategórii je celosvetovo najprínosnejšie private equity, pri ktorom majiteľ neprichádza o kontrolu, investor s ním zdieľa podnikateľské riziko a dostáva podporu v know-how. Samotná burza na Slovensku nie je likvidná a aj keby bola, nie je riešením pre drvivú väčšinu firiem.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Áno, považujem to za dôležité. Kapitálové financovanie firiem môže poskytnúť potrebné zdroje pre rozvoj a rast spoločností. To môže zahŕňať rôzne formy financovania ako sú investície od tzv. podnikateľských anjelov, venture kapitálové fondy, alebo aj verejnú emisiu akcií na burze. Tieto zdroje môžu pomôcť firmám investovať do nových projektov, výskumu a vývoja, rozšírenia do nových trhov a zvýšenia svojej konkurencieschopnosti. Pri podpore kapitálového financovania je však dôležité mať na zreteli aj niektoré výzvy a potenciálne riziká, ako sú straty kontroly nad spoločnosťou, náročné podmienky financovania a potreba dodržiavať právne a regulačné normy. Preto je kľúčové, aby existovala primeraná právna regulácia a dohľad nad týmito aktivitami, ktorá by zabezpečila spravodlivé a transparentné postupy.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Nie som si istý, koľko firiem by také financovanie v rozsahu emisie verejne obchodovateľných akcií ročne potrebovalo a či možnosť získavania prostriedkov na burzách okolitých väčších ekonomík nie je dostatočné.

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media