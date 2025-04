Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa sa pustili do simultánnej obchodnej vojny s celým svetom. Colné tarify zverejnené formou veľkej tabuľky prezentovanej samotným prezidentom vyvolali v zahraničí odmietavé reakcie. Fakt, že v podstate ide o argumentačne neudržateľné čísla, však amerického prezidenta evidentne vôbec netrápi. Hlavní obchodní partneri USA dúfajú aspoň v to, že následnými rokovaniami sa im podarí dospieť k priaznivejšiemu colnému režimu.

Na názor k tejto téme sa TREND opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 4. a 7. aprílom 2025 sa vyjadrilo dovedna 42 respondentov. Ich odpovede na otázku, či očakávajú eskaláciu alebo skôr utlmenie nových obchodných vojen, publikujeme.

Negatívny. Príde k ďalšiemu navyšovaniu a eskalácii

Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva, Union poisťovňa

Zatiaľ nie je zrejmé, či obchodná vojna spustená zavedením vysokých dovozných ciel zo strany USA je len vylepšovaním si ich vyjednávacej pozície alebo ide o zmenu dlhodobej stratégie v medzinárodnom obchode. V každom prípade to zrejme povedie k novému usporiadaniu svetových dodávateľsko-odberateľských vzťahov. A v medziobdobí treba rátať so zdražovaním, infláciou a zrejme aj s recesiou. Pri chaotickom spôsobe prezidentovania Donalda Trumpa to ale už o týždeň nemusí platiť a môže to byť nakoniec celkom inak. Alebo aj nie. Pre Európu to je v každom prípade budíček v oblasti sebestačnosti a orientácie importu a exportu.

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Myslím, že vývoj bude spočiatku negatívny, ale v dlhodobom horizonte to Európu posilní. Máme tu síce stále názory zdôrazňujúce národné záujmy (a ja tomu rozumiem), avšak v dnešnom svete si už nikto sám nevystačí. Európa, ak má odolať tlaku Číny (a neskôr Indie), sa musí zomknúť. Peňazí, aj intelektuálnej kapacity je tu dosť.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Nepovedie to k ničomu dobrému, ekonomike to neprospeje a veľa ľudí schudobnie. Ale každá kríza je šancou k rastu. Osobne si myslím, že konanie USA nie je domyslené do detailu a veľké vyhlásenia budú revidované na úroveň kompromisu.

Peter Štadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

Očakávam skôr ďalšiu eskaláciu počas najbližších mesiacov a následne postupné uvoľňovanie napätia znižovaním ciel po vzájomných dohodách.

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

No, keďže sa to nazýva obchodná vojna, po vojne, keď bojujúce strany „zmúdrejú“, sa nakoniec len počítajú a sumarizujú škody. Obávam sa, že takto to bude aj v tomto prípade. Žiaden prínos – ani ten zamýšľaný – a škody na všetkých stranách. Ale čo už možno čakať od politika, ktorý už roky z tribúny reve „Make America (Aggressivity) Great Again!“ Keď to skončí, nebude to lepší, len po-MAAGA-ný svet!?

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Myslím, že tak ako aj v konvenčnej vojne napätie len a len eskaluje, tak aj v obchodnej bude eskalovať. Svet sa začne obzerať po novej rezervnej mene a bude sa viac separovať. Podnikavci si nájdu svoje chodníčky, tieňová ekonomika viac porastie a s ňou ruka v ruke kriminalita. Ak kriminalita ovládne svet a prerastie s mocou, budú to smutné vyhliadky na toto obdobie.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta

Odchod investorov a výrobcov zo Slovenska, zvyšovanie nezamestnanosti a zhoršovanie už aj tak veľmi zlej finančnej kondície Slovenska.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Slávka Miklošová, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka, Komunálna poisťovňa

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Ľuboš Vančo, partner, KPMG na Slovensku

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Nezmenený. Vysoké clá budú dlho brzdiť globálnu ekonomiku

Karol Ponesz, Country Manager Slovakia, Mattoni 1873

Negatívne dôsledky sa prejavia tak v Amerike, ako aj v Európe. Podľa mňa sa nevyhnutne zvýši inflácia, pribrzdí hospodársky rast a začne zvyšovať nezamestnanosť. Firmy začnú byť opatrné vo svojich investíciách a budú sa zvažovať úsporné opatrenia. Celkovo narastie už aj tak vysoká nervozita – na trhoch aj v domácnostiach. Verím však, že Európa má na to, aby sa spamätala a následne vyťažila z očakávanej krízy. Pri Slovensku som menej optimistický.

Tamás Szőke, CEO GrantExpert.sk

Napriek očakávaniam o upokojení situácie predpokladám, že veľké obchodné mocnosti budú aj naďalej využívať clá ako nástroj na presadzovanie svojich záujmov. Diplomatické rokovania a snaha o vytvorenie nových obchodných pravidiel síce časom nahradia počiatočnú agresívnu rétoriku, ale skúsenosti ukazujú, že ekonomické a politické záujmy krajín zvyčajne prevážia nad ideálmi voľného obchodu. Vznik nových obchodných spojenectiev bude súčasťou tejto hry, pričom každé zoskupenie sa bude snažiť maximalizovať svoje výhody a minimalizovať riziká.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Chceme veriť v pozitívny vývoj, ale pri osobnostných vlastnostiach Trump a Fica, ako sú nepredvídateľnosť, nátlak, vystupovanie z pozície sily, bezohľadnosť, je potrebné veriť, že až skončia, ekonomický vývoj sa vráti na správnu trajektóriu.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita

Pri Trumpovi je veľmi ťažké predpokladať vývoj, avšak nič pozitívne sa očakávať nedá, keďže využíva ekonomickú a vojenskú silu USA na oslabovanie Európy. S Trumpom, podobne ako s Putinom, nie je rozumná reč a tu nepomôžu rokovania, ale iba efektívne protiopatrenia, ktoré pocíti americká ekonomika. Čiže zaviesť clá na americké produkty ako iPhony a pod.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Pozitívny. Príde k rýchlym dohodám a clá sa znížia

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Obchodné vojny sú ako neúspešný rebranding – stojí to veľa peňazí, hluku je viac než výsledkov a nakoniec sa všetci tvária, že to takto vlastne plánovali od začiatku. Podobne to bude aj v tomto prípade. Očakávam, že tieto vojny nebudú mať dlhé trvanie, ale výsledky tohto oranžového manažéra nepredvídateľnosti budú veľkolepo odkomunikované.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Prejaví sa sila inštitúciu skutočnej demokracie v USA. Blázni a narcisti ako Trumph a Musk dostanú po nose a veci sa vrátia do „normálu“. Chvíľu to ale potrvá.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolil aj:

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Iné/Nevyjadrujem sa

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Postupne vyprchajú emócie a nastúpi pragmatizmus, dôjde k postupnému návratu k lokálnej a regionálnej výrobe aj k preorientácii medzinárodného obchodu a čiastočnému obmedzeniu globalizácie a masívnej transkontinentálnej dopravy. Bude to pár rokov trvať, ale celkový efekt bude skôr pozitívny, aj keď bude spočiatku trošku bolieť.

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

V každom prípade očakávam negatívny vývoj, ale nemusí to byť práve eskaláciou ciel. Európsku ekonomiku dusia množstvá nezmyselných regulácií, až náboženský poňatý Green Deal, obrovsky vysoké ceny energií, vymierajúce pôvodné obyvateľstvo a v západnej časti aj masívna imigrácia z kultúrne odlišných častí sveta. A kvalita politických lídrov (osobnostná i odborná), ktorí to riadia a zodpovedajú za to, je žalostne nízka. Korunu tomu dáva rozklad spoločenského konsenzu. Prakticky v každej krajine EÚ je obyvateľstvo rozdelené na dve nezmieriteľné polovice.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Naozaj netuším, ale bude zaujímavé to sledovať a neskôr s výsledkom pracovať. Ak mám hádať, skôr by som sa prikláňal k rýchlej dohode. USA majú štvorpercentnú mieru nezamestnanosti a má problém obsadzovať robotnícke pozície, čo sa vyhostením nelegálnych migrantov iba zhorší. USA presunom výroby domov asi veľa nezískajú.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Nevyspytateľný. Aj vzhľadom na viaceré vyjadrenia Donalda Trumpa k clám, ktoré v priebehu času menil, si nie som istá, či posledný oznam o nových clách je definitívny. V každom prípade, rozbehnutá obchodná vojna poškodí obe strany a zrejme nebude mať víťazov.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Celú situáciu vnímam ako odchýlku od normálu. Takže predpokladám, že časom sa veci opäť vrátia do normálneho stavu. Nebude to pravdepodobne to isté ako predtým, ale vzťahy sa dostanú do situácie, ktorú budeme vnímať ako prijateľnú. Z hľadiska psychológie jednotlivca, ako aj psychológie davu je nenormálny stav (teda odchýlka od toho, čo je vnímané ako normálne) vnímaný ako niečo, čo je obťažujúce (frustrujúce), a preto jednotlivec (rovnako skupina jednotlivcov – napríklad národ) reaguje tak, že sa snaží tento nepohodlný stav zmeniť (odstrániť frustráciu).

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Izolacionistická politika USA prinesie zmätok do medzinárodného obchodu, ale je aj veľkou príležitosťou na vytvorenie bloku neprotekčného obchodu zapojením EÚ, Kanady, Japonska, Južnej Kórey, Austrálie a Latinskej Ameriky. Potenciálne by mohlo benefitovať aj euro, asi by bolo kandidátom na zúčtovanie, neskôr možno aj ako rezervná mena. Len to si musí EÚ upratať protekcionistických lobistov, ktorými je Brusel prelezený.

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal

Ťažko odhadnúť ďalšie kroky nevyspytateľného D. Trumpa, ale zvyšok sveta (vrátane EÚ a SR) sa prispôsobí a časom nájde vyhovujúci modus vivendi...

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Vývoj obchodných vojen bude do veľkej miery závisieť od geopolitickej situácie, technologickej konkurencie, surovinovej bezpečnosti a klimatických opatrení. Obchodnými vojnami sa vraciame do 19. storočia, ale problém je, že vtedy svetová ekonomika nezávisela od medzinárodného obchodu tak ako dnes.

Martin Melišek, CFO, Softec

Napriek nemožnosti očakávať predvídateľné a logické správanie politikov verím v uzavretie dohody o znížení ciel, ale odštartovaná neistota a opatrnosť spôsobí výrazný pokles väčšiny ekonomík sveta. Škody na medzinárodnom obchode budú dlhodobé a jediné pozitívum bude nájdenie nových ekonomických spojenectiev, čo dlhodobo povedie k oslabeniu ekonomickej pozície USA.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Súčasná situácia je mimoriadne dynamická a vyžaduje si dôkladné sledovanie. Zavedenie nových ciel zo strany Spojených štátov amerických a následné odvetné opatrenia iných krajín môžu viesť k zmenám v medzinárodnom obchodnom práve a ovplyvniť obchodné vzťahy na globálnej úrovni. Obchodné vojny taktiež vytvárajú neistotu na globálnych finančných trhoch, čo môže mať vplyv na investičné rozhodnutia a alokáciu kapitálu. Právnické firmy by mali sledovať tieto trendy a poskytovať klientom aktuálne poradenstvo na ochranu ich záujmov v meniacej sa legislatíve.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Budeme sa musieť pripraviť na novú situáciu a podľa toho sa zariadiť.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Ak sa niečo výrazné nezmení na myslení najväčších a najvplyvnejších lídrov, tak všetko bude eskalovať. Každý bude myslieť len sa svoje záujmy a robiť opatrenia najlepšie pre seba. Na konci dňa to bude všade ťažšie. To, čo ma najviac trápi, je, že nálada, emócie na celom svete budú len horšie a negatívnejšie.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Nemám potuchy, Trump je nepredvídateľný a je obklopený ekonomickými diletantami.