Pred nástupom súčasnej vlády sa slovenskej ekonomike darilo slušne, ale minulý rok rast prudko klesol a aj tento rok ostáva nízky. Nebude to zrejme primárne vinou externých faktorov – hospodársky rast ekonomicky podobných krajín Česka a Poľska zostáva solídny. Vláda hovorí o konsolidácii a zavádza opatrenia na pomoc rozpočtu, ide však najmä o zvyšovanie daní pre podnikateľov, nie škrty vo výdavkoch štátu. Výsledok v mikroekonomickej sfére sa dostavuje – tržby slovenských firiem v minulom roku stagnovali a čistý zisk klesol.
Na názor na konsolidáciu a jej dôsledky v podnikateľskej sfére sa TREND v pravidelnej ankete opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 22. a 26. augustom 2025 sa k téme vyjadrilo dovedna 46 respondentov. Ich odpovede a komentáre publikujeme.
Zásadne negatívne. Následky budú ťažké a dlhodobé pre celú ekonomiku
Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko
Ďalšie zvyšovanie daňovej a odvodovej záťaže len ešte viac vyžmýka a oslabí tých, ktorí už dnes celý štátny aparát živia a udržujú pri živote. Štát už konečne musí začať zefektívňovať svoju činnosť a znižovať svoje výdavky. Ušetriť pár miliárd ročne nie je nič ťažké, len sa do toho politikom nechce. Viac prerozdeľovania pre nich znamená väčšiu moc i väčšiu šancu sa na ňom priživiť – a toho sa nevzdajú. Ani tí koaliční, ani opoziční...
Tibor Gregor, výkonný riaditeľ, Klub 500
Vládna konsolidácia má pre slovenský biznis mimoriadne negatívne dôsledky. Je postavená na zvyšovaní daňovo-odvodového zaťaženia firiem, zatiaľ čo štátna správa k šetreniu prispieva minimálne. Namiesto podpory konkurencieschopnosti a investícií sa zvyšuje finančná aj administratívna záťaž podnikov, čo ohrozuje tvorbu pracovných miest aj ekonomický rast. Konsolidácia v tejto podobe znamená brzdu pre podnikateľské prostredie, ktoré už dnes čelí vysokým cenám energií a nepredvídateľnej legislatíve.
Michal Rybárik, predseda, Telekomunikačná únia SR
Konsolidácia by bola prijateľná, ak by zahŕňala aj výdavkovú stránku a zvýšenie efektívnosti štátnej správy a úrovne verejných služieb. Ak však vláda zvyšuje dane a zároveň si dvíha platy, prideľuje doživotné renty a financuje papalášske podujatia, vysiela jasný signál: občania a podnikatelia sú tu len na platenie. Takýto prístup vedie k neochote platiť dane a úpadku – skôr to pripomína nútené príspevky gamblerovi než zodpovednú konsolidáciu.
Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin
Ako pílenie konára, na ktorom to celé stojí. Zaťaženie podnikateľského sektoru bolo enormné úž pred samotnou konsolidáciou, teraz sa to dostáva do neúnosnej miery, keď rozmer následného problému zásadne a hlavne dlhodobo poznačí našu ekonomiku. Ak niekto vie, ako túto informáciu dostať ku kompetentným, privítam každú radu.
Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex
Kým štát nezačne zoštíhľovať štátnu správu a eliminovať vyplácanie rôznych dotácii na obskúrne projekty a tretí sektor, nemôže byť o konsolidácii ani reči. Momentálne vládou prijaté opatrenia iba spomalili ekonomiku a ničia strednú triedu.
Miriam Poništová, CEO DeutschMann Internationale Spedition
Konsolidácia na Slovensku? To je ako pozerať sa, ako horí dom a tešiť sa z úspor na kúrenie. Ekonomika krváca. Zatiaľ čo sa všetci tešíme z „efektívnosti“ a „synergií“, realita je brutálna: Tisíce ľudí prídu o prácu. Regióny sa vyprázdňujú. Konkurencia mizne ako sneh na jar. A vieme čo sa deje, keď ostane len jeden hráč na trhu? Ceny idú hore. Kvalita ide dole. Inovácie sa zastavia.
Konsolidácia nie je prirodzený vývoj trhu – je to organizované ničenie. Keď sa malé firmy spájajú s veľkými, nie je to partnerstvo. Je to pohltenie. A následky? Menej pracovných miest v regiónoch. Centralizácia rozhodnutí do zahraničia. * Strata jedinečnosti slovenských značiek.
Sledujeme, ako sa naša ekonomika mení na pobočku zahraničných korporátov. A tvárime sa, že je to dobrá správa. Otázka nie je, či konsolidácia ovplyvní slovenský biznis. Otázka je, či po nej ešte vôbec bude existovať slovenský biznis.
Marián Ráno, riaditeľ, Solidita
Keďže deficit verejných financií sa neznižuje, nie je možné hovoriť o konsolidácii, ale len o opatreniach zvyšujúcich dane pre ľudí, aby štát mohol viacej míňať na seba. Následkom je zásadné utlmenie zahraničných investícií, odchod firiem z trhu a úpadok ekonomiky a krajiny ako takej.
Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter
Konsolidácia má byť vraj liek na slovenskú ekonomiku – no zatiaľ to vyzerá, že pacientom je hlavne biznis. Od ľudí, ktorí ju manažujú, sa dá čakať asi toľko pozitívneho, ako od diétneho plánu zostaveného cukrárom.
Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy
Zbabraný konsolidačný balíček má a bude mať výrazný krátkodobý aj dlhodobý negatívny vplyv na ekonomiku, ktorý sa najviac prejaví v roku 2026, no doznievať bude ešte osem rokov.
Martin Šmigura, local partner, Wood & Company
Krajne neodborne. Je to klasický príklad politického myslenia v štýle: riešiť symptómy namiesto príčin. Štát má deficit, tak si vezme viac od ekonomiky. Lenže bez rastúcej ekonomiky sa žiadny deficit nevyrieši trvalo. A ekonomika nerastie, keď ju škrtíte. Je to, ako keby ste chceli schudnúť tým, že prestanete jesť. Síce sa to dočasne podarí, ale dlhodobo si zničíte metabolizmus.
Martin Melišek, CFO, Softec
Už dávno platí, že Slovensko má veľmi vysoké daňové a odvodové zaťaženie, podpora podnikania zo strany vlády je viac deklarovaná ako vykonávaná a vonkajšie podmienky sa zhoršujú. V tejto situácii robiť „konsolidáciu“ najmä zvyšovaním daňového a odvodového zaťaženia je ekonomická samovražda, ktorá sa začína prejavovať zatváraním podnikov alebo ich sťahovaním do zahraničia. A do toho prichádza druhé kolo opatrení na zabrzdenie ekonomiky. Nie je čo dodať.
Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri
Namiesto podpory ekonomickej aktivity, čo by následne prinieslo aj zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu, prebieha jej dusenie. Je to nerozumné.
Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:
Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions
Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska
Ján Majerský, výkonný riaditeľ, Proma
Milan Michalik, obchodný riaditeľ, PPA Controll
Michal Janči, CEO, Bosen Group
Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia
Negatívne. Konsolidácia je nutné zlo, no je potrebné ju akceptovať
Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit Chedos
Konsolidácia je nepochybne potrebná, avšak na forme záleží! Podmienky na podnikanie sa zhoršili, sme v recesii, a teda je potrebné hľadať formu, ktorá firmy ešte viac nezaťaží, ale naopak, podporí. Reforma a digitalizácia verejnej správy, cielená podpora inovácii, a zlepšenie podmienok na podnikanie môžu spojiť ciele, ktoré sleduje konsolidácia so zámerom zabezpečenia konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Je potrebné hľadať cestu, ktorá ekonomiku podporí, nie zničí!
Miriam Filová, hovorkyňa, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Zodpovedná konsolidácia musí byť postavená predovšetkým na strane výdavkov. Slovenská ekonomika už dnes čelí značným výzvam a akékoľvek ďalšie daňové zaťaženie by mohlo ohroziť investície, konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Potrebujeme štíhly štát, nie vyššie dane.
Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Rozporuplne. Na jednej strane ako potrebné zlo – spraviť už konečne poriadok vo verejných financiách, na druhej strane ako mizerne premyslené, chaotické...
Erik Schwarcz, partner, Fairsquare
Konsolidácia ako taká je ozdravným procesom pre verejné financie a pokiaľ sa deje na strane výdavkov štátu, tak môže byť pre biznis neutrálna. V našich podmienkach však môžeme očakávať, že príde k ďalšiemu zaťaženiu biznis sektora ďalšími daňami, čo je pre toto prostredie výrazne negatívne. Prirodzeným záujmom podnikateľov sú stabilné a udržateľné verejné financie, a tak je samotná konsolidácia určite vítaná, mala by sa však robiť rozumne a udržateľne a s ohľadom na budúcnosť tejto krajiny.
Richard Churý, CEO, UPgreat
Samozrejme, že konsolidácia vplýva na podnikanie negatívne – vyššie daňové zaťaženie a znižujúca sa kúpna sila obyvateľstva sú pre biznis citeľnou brzdou. Napriek tomu je bez konsolidácie riziko pre verejné financie, ekonomiku a tým aj pre podnikanie ešte väčšie. V tomto zmysle ju vnímam ako nevyhnutné zlo, ktoré musíme akceptovať. To, či je realizovaná správne, radšej nebudem komentovať.
Lukáš Kmenta, country manažér, HBS
Bohužiaľ, neočakávam pozitívny vplyv na podnikateľský sektor. Ovplyvní to negatívne kúpyschopnosť zákazníkov a spomalí hospodársky rast.
Dušan Eľko, konateľ, SAM Headhunting Slovakia
Zlé je, že štát nerobí nič pre zvýšenie príjmov podnikateľského prostredia, t. j. atraktivitu podnikateľského prostredia pre investorov. Vyššie príjmy podnikateľov = vyššie príjmy do rozpočtu. Chápem ale, že na to treba čas a tu nikto nepozerá viac ako 12 mesiacov dopredu.
Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made
Len keby vláda na druhej strane nerozhadzovala na nezmysly. Takto to nikam nevedie.
Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:
Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies
Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky
Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.
Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, Ipesoft
Anton Šnegoň, konateľ, Battal
Veľmi pozitívne. Konsolidácia prinesie fiškálnu stabilitu a zlepší výhľad biznisu
Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen
Ale nie v podaní tejto vlády, ktorá celú konsolidáciu hádže na ľudí a na firmy. Mali by začať od seba.
V ankete žiadny z respondentov nevybral ako svoju odpoveď ponúknutú formuláciu: „Pozitívne. Slovenský podnikateľský sektor sa zocelí a posilní ho to.“
Iné/Nevyjadrujem sa
Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon.tech
Konsolidácia ako taká je nutná. Spôsob, akým sa vykonáva, je cesta do pekla. Schopnosť podnikateľského prostredia konkurovať iným štátom sa dramaticky znižuje. Schopnosť firiem konkurovať v zahraničí sa znižuje tiež. Keby sa akákoľvek firma správala pri konsolidácii ako štát, už je dávno v konkurze.
Silvia Hallová, daňová partnerka , Grant Thornton
Konsolidácia verejných financií je potrebná. Negatívne však vnímam spôsob „nediskusie“ s verejnosťou a podnikateľmi, doterajší výber opatrení najmä na príjmovej strane štátneho rozpočtu a ohrozovanie dôchodkového systému v 2. pilieri. Konsolidácia úplne rezignovala na opatrenia, ktoré by, naopak, stimulovali ekonomiku a prirodzene viedli aj k rastu daňových príjmov.
Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions
Na Slovensku žiadna konsolidácia neprebieha, len sa vyťahujú prostriedky z ešte fungujúcich časti ekonomiky a míňajú sa na politickú korupciu obyvateľstva a obohacovanie sa klientov vlády, aby čo najneskôr zistili, ako sme na tom v skutočnosti.
Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC
Ku dňu písania tejto odpovede som ešte o žiadnej konsolidácii nepočul. Bezhlavé zvyšovanie daní môže konsolidáciou nazvať len Orwell. Konsolidáciou by bolo, ak by sme nemíňali viac peňazí, ako máme.
Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group
Konsolidácia verejných financií je pre Slovensko nevyhnutná, no podnikatelia ju vnímajú dvojako. Ak prinesie stabilitu a dôveru investorov, môže byť impulzom pre rast a nižšie financovanie. Ak sa však zúži len na vyššie dane a rýchle škrty, ohrozí konkurencieschopnosť, najmä malých a stredných firiem. Rozhodujúce bude, či vláda skombinuje úspory s reformami, to sa však vôbec nedeje!
Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory
Vplyv konsolidácie na slovenský biznis bude do veľkej miery závisieť od toho, akým spôsobom ju vláda nastaví. Osobne si myslím, že je kľúčové, aby sa šetrilo predovšetkým na výdavkovej strane, teda zefektívnením fungovania štátu, redukciou zbytočnej administratívy či lepším využívaním existujúcich zdrojov. Pevne verím, že sa konsolidácia tentokrát nedotkne podnikateľov tak výrazne ako naposledy, keď sa viaceré opatrenia veľmi negatívne premietli práve na podnikateľský sektor.
Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart
Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Benefity politikov a balíky peňazí ministerstiev, z ktorých sa môže ujsť „našim ľuďom“, sú nedotknuteľné. Firmy a občania sú nepriatelia, takže je logické, že by to celé mali zaplatiť. A netreba zabúdať, že to je celé vina všetkých Ukrajincov a jedného Gruzínca.
Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park
Podnikatelia čelia vyšším daniam vrátane novej transakčnej dane, čo zvyšuje ich náklady a môže ovplyvniť konkurencieschopnosť. Niektoré firmy môžu skončiť alebo prerušia činnosť, keďže často nemajú priestor na manévre, zvlášť pri sektoroch s regulovanými cenami. Zvýšenie DPH a nové dane posunuli ceny nahor, čo zasa tlmí súkromnú spotrebu, a to podnikatelia vo finále pocítia najviac v nižších tržbách. Takéto finančné napätie, neistota a nižšia predvídateľnosť v podnikateľskom prostredí spomaľujú investičné rozhodnutia. Podniky sa držia pri zemi a čakajú. Vláda by mala viac kombinovať príjmové opatrenia s výdavkovými škrtmi a dať do systému viac rovnováhy.
Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti
Konsolidácia verejných financií je z makroekonomického hľadiska nevyhnutná, najmä v kontexte rastúceho dlhu a záväzkov Slovenska voči EÚ. Nemôže však stáť len na škrtoch a zvyšovaní daní – fiškálny tlak už dnes obmedzuje ziskovosť a investície firiem. Zo strany štátu je potrebné zabezpečiť predvídateľné pravidlá a konštruktívny dialóg, inak riskuje stratu dôvery a oslabenie konkurencieschopnosti ekonomiky.
Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Aká konsolidácia? Tu sa nejaká deje? Jedine ak drankanie peňazí od daňových poplatníkov. Nič iné sa tu nedeje. Tí, čo majú šetriť, nešetria.