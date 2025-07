Európska komisia navrhla nový klimatický cieľ pre EÚ – zníženie čistých emisií skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Tento návrh je súčasťou úsilia EÚ o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Komisia chce, aby sa tento cieľ stal právne záväzným.

Na názor na túto problematiku sa TREND opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 4. a 8. júlom 2025 sa vyjadrilo dovedna 38 respondentov, ktorých odpovede a komentáre publikujeme.

Začína to byť problém, ktorý si vyžaduje systémové riešenia

Karol Ponesz, country manager, Mattoni 1873

Problémy so suchom a klimatickou zmenou na Slovensku predstavujú riziko zvýšených období sucha, ekonomických strát, prírodných katastrof, ohrozenia verejného zdravia, straty biodiverzity a sociálnych napätí. Preto je nevyhnutné, aby vláda prijala strategické a dlhodobé opatrenia na zmiernenie týchto rizík a zabezpečenie odolnosti krajiny voči klimatickým výzvam.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

Situácia je zrejmá a očividná už dlhší čas a Slovensko by sa malo zapojiť do celosvetových diskusií a spolupracovať s renomovanými špičkami z daného odvetvia.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta

Chýba koncepcia a plán jasných konkrétnych krokov od štátu. Peniaze sa míňajú mimo pomoci v tejto oblasti. Voda odteká vodnými tokmi miesto toho aby sa tvorili nové krajinné vodozádržné riešenia.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Sucho ani klimatickú krízu na Slovensku nevyriešime, ale systémové riešenia pre hrozby súvisiace so zmenou počasia potrebujeme.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Problémy sú vážne a prejavujú sa predovšetkým v troch oblastiach. V poľnohospodárstve, v stave vodných zdrojov, v stave ekosystémov. Zmena klímy vedie k častejším a dlhším obdobiam sucha. Čo má negatívny vplyv na krajinu ako takú, ale aj na zvýšenú nákladovosť v hospodárstve SR. To si vyžaduje aj riešenia od vlády SR.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Prístup orgánov verejnej moci (na všetkých úrovniach) by však nemal byť v tom, že si dajú záväzok, koľko peňazí v akom čase minú; takéto „riešenia“ v akejkoľvek oblasti sú totiž zlé (vysoké náklady a nízky výkon). Treba prijímať opatrenia, ktoré sú účinné a nie vždy nutne drahé; to má samozrejme tú „nevýhodu“, že na tom nemôžu zarobiť aj tí, čo sa dokážu prisať na verejnú moc ako pijavice.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Klima sa mení, nepovažujem to však za katastrofu. Je však pravda, že klimatické zmeny sa dotýkajú viacerých systematických nastavení štátu. Hospodárenie štátu s vodnými zdrojmi, energetické potreby ale aj zdravotná starostlivosť. Tieto zmeny napriek tomu, že sú pomerne rýchle budú pre ľudstvo riešiteľné.

Karin Zápalová, majiteľka, Karin & Partners

V dôsledku klimatických zmien počasia a s tým súvisiacim suchom je veľmi dôležité zaoberať sa týmto problémom. Klesá hladina podzemnej a pitnej vody, zavlažovanie úrody pre poľnohospodárov a záhradkárov je veľmi dôležité, mestá majú málo zelených plôch a veľa nepriepustných povrchov.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Zišli by sa vodozádržné opatrenia. Problém nie je málo vody, ale že nám v čase zrážok veľa vody zbytočne odíde z krajiny.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Ide o vážne problémy spôsobené vyššími teplotami a nerovnomernými zrážkami, ktoré negatívne ovplyvňujú najmä poľnohospodárstvo a vodné hospodárstvo. Dôležitá je adaptácia, ktorá by mala zahŕňať vodozádržné opatrenia v krajine ako sú napríklad obnova mokradí, v mestách zber dažďovej vody a zmeny v poľnohospodárskych postupoch t. j. zadržiavanie vody v pôde.

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

A Slovensko ako súčasť Európy môže napomôcť kontinentu mnohými (aj malými) opatreniami – vodozádržnými drobnými stavbami, výsadbou zelených plôch, využívaním alternatívnych zdrojov energií a mnohými zelenými projektami. Veľmi dôležité sú pri tom ale štátne orgány, keďže disponujú najväčšími zdrojmi.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Sucho a klimatické zmeny sú globálny problém a prejavujú sa čoraz viditeľnejšie. Aj keď ide o celosvetový jav, k aspoň zmierneniu jeho dôsledkov môžeme prispieť aj my systémovými riešeniami. Či už je to zadržiavanie vody v krajine, šetrné zaobchádzanie s pôdou alebo zmena vodného hospodárstva.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Myslím si, že každý vnímavý človek v dnešných letných teplotách a dlhodobom suchu vidí, že máme našliapnuté na veľký problém.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Sucho a klimatická zmena sú vážne témy, ktoré si vyžadujú riešenia – o tom niet pochýb. Nie som odborník, ale ako občan cítim, že čakať na zmenu počasia namiesto zmeny prístupu nie je dlhodobo udržateľné.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Sú oblasti ako poľnohospodárstvo, ktoré si budú vyžadovať iné prístupy, ale akú úlohu by v tom mala hrať vláda, zatiaľ nie je jasné.

Martin Melišek, CFO, Softec

Všade vidím každoročné sucho, dlhotrvajúce vysoké teploty a úbytok vody v potokoch, jazerách a priehradách. Takže problém tu máme a dúfam, že nikto nechce zanechať našim deťom spustošenú vyprahnutú a neobývateľnú krajinu, takže na odklad skutočných riešení už nemáme čas.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Peter Kiss, CEO Metrans /Danubia/

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry

Zmeny sa dejú, ale príroda si s nimi poradí

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

K prírode a životnému prostrediu by sme sa mali správať ohľaduplne, ale nemali by sme sa tváriť, že pomocou nezmyselných regulácií, sankcií či dotácií budeme ovládať počasie a vývoj klímy, keď v skutočnosti ide hlavne o peniaze. Klimatické ideológie majú často za cieľ len vystrašiť ľudí a následne povysávať čo najviac verejných prostriedkov a dotácií na takzvané „riešenie“. Je to stále tak nejako rovnaké – vytvoriť problém, vystrašiť všetkých okolo a potom s ohromnými nákladmi a dotáciami akože riešiť. Klasický prístup politikov, s EÚ na čele…

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Celkom ma tieto anomálie s teplotami a suchom štvú. Ale nič moc s tým nedokážeme spraviť. Rozhodujúcou silou bude príroda.

Juraj Sinay, profesor, Technická univerzita Košice

Pri všetkých doteraz známych anomáliách si príroda poradila vo väčšine sama. Zásahy človeka tieto procesy vždy ovplyvnili negatívne.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Iné/Nevyjadrujem sa

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Je to výzva, ktorá si vyžaduje rozumné pravidlá a dlhodobé riešenia, nielen na úrovni štátu, ale aj jednotlivcov. Zmeny klímy sú už dnes na Slovensku citeľné, podľa odborných odhadov budú tieto javy v budúcnosti ešte intenzívnejšie. Včasné a systematické opatrenia nám môžu pomôcť zmierniť dosahy a ochrániť prírodné aj ekonomické zdroje krajiny.

Martin Mittner, country manager, Nestlé Slovensko

Klimatická zmena predstavuje v súčasnosti jednu z najväčších výziev nielen pre Slovensko ale i celosvetovo. Okrem iného má zásadný vplyv aj na poľnohospodárstvo a produkciu potravín, kde je potrebné zásadne prehodnotiť spôsob pestovania plodín. Z tohto dôvodu Nestlé podporuje regeneratívne poľnohospodárstvo, ktoré využíva prírodné princípy pôdneho ekosystému, podporuje ukladanie uhlíka do pôdy a jej prirodzenú schopnosť zadržiavať vodu. Z tohto systému plánujeme získavať až 50 percent kľúčových surovín do roku 2030.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Podľa môjho názoru ide o bežný jav, ktorý sa nevymyká zo zvyčajného rámca súčasného, skoro ustáleného, klimatického stavu.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolil aj:

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

V ankete žiadny z respondentov nevybral ako svoju odpoveď ďalšie ponúknuté formulácie: „Sucho nie je taký vážny problém, aby ho vláda riešila“ a „Je to celé nafúknuté – klimatická zmena nie je hrozba“.