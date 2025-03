Automobilka Tesla čelí klesajúcej cene akcií, frustrácii investorov, spotrebiteľským bojkotom a niekedy násilným protestom v jej zariadeniach v USA i zahraničí. Je to výsledok politickej angažovanosti jej zakladateľa a šéfa Elona Muska v prospech staronového prezidenta Donalda Trumpa.

Podnikateľský a technologický vizionár Elon Musk sa stal jedným z najbližších spolupracovníkov D. Trumpa, ktorý mu dal priestor na realizáciu ambície zefektívniť štátnu správu. Teraz teda šéf Tesly zatvára (podľa neho) nadbytočné štátne inštitúcie a prepúšťa úradníkov. Na názor, ako to vnímajú, sme sa opýtali vybraných respondentov zo slovenského biznisu a inštitúcií. V elektronickom hlasovaní medzi 14. a 17. marcom 2025 sa ich vyjadrilo dovedna 49 a ich odpovede publikujeme.

Rozhodne negatívne. Krajine nepomôže a pokazí si podnikanie

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

E. Musk nepredstavuje politika, ktorý by získal legitímne právomoci vo voľbách. Ako miliardár a podnikateľ sleduje výlučne svoje obchodné ciele a koncentrácia moci v rukách takéhoto človeka je viac ako nebezpečná. Navyše ani z hľadiska etiky, či morálky u neho nie je čo obdivovať.

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Elon Musk je síce génius, ale stratil aj posledné zbytky zábran. Ťažko dnes povedať, aký presný dosah na jeho biznis to bude mať, avšak pokles hodnoty akcií Tesly, pokles predaja Tesiel a to, že si ľudia dávajú na Tesly logá iných značiek, hovorí samé za seba. Aj Musk má investorov, ktorým musí dvihnúť telefón.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Krásny (učebnicový) príklad neplánovanej sebadeštrukcie.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Bol som obdivovateľom Elona Muska poslednych 10 rokov. Podporoval demokratov, ale teraz mám pocit, že sa zbláznil a svoj bláznivý pohľad na svet prenáša do americkej politiky. A našiel si dobrého parťáka.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Populistické kroky neprospievajú administratíve ani vlastnému podnikaniu. Nekoncepčnosť je znakom doterajšej administratívy Donalda Trumpa a jeho pravej ruky Elona Muska.

Attila Danko, konateľ, IBG Slovensko

Elon Musk nemá osobnostné predpoklady ani schopnosti na takú pozíciu.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Je to arogantný, neempatický narcis. Presne taký ako jeho prezident. Že sa vysoko inteligentní a úspešní ľudia často zbláznia, je aj jeho prípad. Za jeho protiklad by som považoval Billa Gatesa.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Musk si sleduje len a len svoje ciele, ostane za ním spúšť. Slovensko má s tým neblahé skúsenosti po domnienke, že to isté spáchal štvornásobný predseda.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Miroslav Adamiš, riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Negatívne. Zhorší si meno a ublíži svojmu biznisu

Filip Tichý , partner, Grant Thornton

Ciele, ktoré si vytýčilo DOGE, sú správne. Federálny rozpočet a dlh sú vo veľmi zlom stave a treba výrazne znižovať výdavky. Nasadiť nekonvenčný (a trochu disruptívny) biznisový štýl na prebujnenú americkú administratívu je takisto dobrý nápad. Elon Musk je však na to najmenej vhodný človek. Nekomentujem jeho štýl alebo schopnosti. Jeho firmy ale pôsobia v oblastiach s najprísnejšími reguláciami a štátne inštitúcie sú často jeho najväčší klienti. Na čele (federálneho) DOGE je teda najbohatší človek, ktorý má masívne konflikty záujmov.

Martin Šmigura, local partner, Wood & Company

Tento experiment vnímam skepticky. Technokratické riešenia môžu priniesť zefektívnenie, no Muskovo pôsobenie pripomína skôr epizódu reality show než reformu. Oceňujem jeho pragmatický prístup k výdavkom, no človek s takými rozsiahlymi biznisovými záujmami nemôže zostať objektívny. Jeho nestabilita a rozhodnutia, ovplyvnené aj halucinogénnymi látkami, sú v rozpore s tým, čo ekonomika potrebuje – predvídateľnosť a systémové riešenia.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Elon Musk v americkej administratíve pôsobí skôr ako živý dôkaz, že politika sa môže premeniť na neplánovanú tech-zábavu. Jeho futuristické tweetovanie a extravagantné nápady často pripomínajú viac predvádzaciu show než serióznu snahu o riadenie štátu.

Martin Melišek, CFO, Softec

Každý štát potrebuje zlepšiť efektivitu verejných služieb, musí sa to ale robiť so znalosťou problematiky. Prístup účinného zosekania neefektívnych výdavkov prepúšťaním zamestnancov a zoštíhlením firmy sa nedá aplikovať na štát „prepúšťaním neefektívnych občanov“. Elon Mask sa posunul od rušenie zbytočnej byrokracie k búraniu inštitúcií len na základe ekonomických čísel a to nepovažujem za správne.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Pozitívne. Jeho práca má viac výhod ako nevýhod pre krajinu aj firmu

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Elon je rozhodne inšpiratívny po viacerých stránkach. Mne sa páči jeho aktivita aj prístup. Myslím si, že je správne, ak najbohatší človek na svete môže a chce urobiť štát efektívnejším. Obvinenia, že to robí pre vlastný prospech, sú zlomyseľné a on to skutočne už nepotrebuje. Naopak, svet potrebuje viacerých Muskov.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Oliver Moravčík, rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ján Majerský, managing director, Proma

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Formuláciu odpovede na titulnú otázku „Rozhodne pozitívne. Oseká neefektívny štát a zároveň získa veľké výhody pre seba“ vybral ako svoju voľbu jeden účastník ankety TREND Barometer:

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Iné/Nevyjadrujem sa

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Podobnú očistu masívne prebujneného štátneho aparátu vrátane obmedzenia zbytočného prerozdeľovania a dotácií by sme nepochybne potrebovali aj u nás. Výsledkom by boli nielen výrazne zdravšie verejné financie, ale aj posilnenie podnikateľského prostredia a obmedzenie korupcie. Nebolo by to nič ťažké ani časovo náročné, len o to nie je medzi politikmi a ani voličmi záujem…

Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ, Eximbanka SR

Elon Musk bol vymenovaný (DOGE) s cieľom znížiť byrokraciu a vládne výdavky. Myslím si, že z pohľadu Európana sa nám dostáva len malé množstvo skôr negatívnych informácií, z ktorých nie je možné presne posúdiť prínos jeho pôsobenia. Na druhej strane vnímame deklarácie DOGE o jej úlohe pri zoštíhlení administratívy USA a znížení nákladov na administratívu USA. Navrhuje radikálne opatrenia, ako rušenie niektorých agentúr a zavádzanie blockchainu na zvýšenie transparentnosti. Už dosiahol úspory vo výške 36,7 miliardy dolárov, no jeho kroky vyvolali protesty a rezignácie vládnych zamestnancov. Kritici sa obávajú negatívnych dopadov na verejné služby, no podporovatelia veria, že môže priniesť modernizáciu a efektívnejšiu správu.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Myslím, že niet pochýb o tom, že administratívu – a nielen v USA – je nutné zefektívniť. Je neskutočné, čo všetko sa financuje z daní. Návrat k zdravému sedliackemu rozumu je žiadúci. Forma a komunikácia však budia nespokojnosť v už aj tak polarizovanej spoločnosti. Nebojím sa, že by si Elon Mask nebol schopný kompenzovať svoje straty inde. Ostatné je politika, ktorú si zvolil aktuálny prezident a bol schopný o nej presvedčiť väčšinu voličov v USA. My sa musíme prispôsobiť.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Elon Musk je bezpochyby jednou z najvýraznejších osobností súčasnosti a jeho angažovanie sa v americkej administratíve prináša nový pohľad na otázky efektivity a modernizácie štátnej správy. Jeho vplyv však presahuje hranice USA a ovplyvňuje nielen technologické trendy a ekonomiku, ale aj medzinárodné vzťahy. Až najbližšia doba ukáže, či jeho, povedzme, neortodoxné postupy prinesú pozitíva alebo nie.

Peter Štadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

Vnímal by som to naozaj pozitívne, pokiaľ by sa sústredil len na osekanie zbytočných výdavkov na vládny aparát. Svojimi teatrálnymi výstupmi si, žiaľ, kazí svoju druhú časť jeho osobných kvalít, ktoré rozhodne má a nikto mu jeho úspechy nemôže odoprieť.

Martin Cígler, CEO , Seyfor Slovensko

V prípade Muska ako slon v porceláne. Je vždy dobré, keď nejaká vláda zoberie odvahu, zoštíhli štátny aparát a ideálne k tomu pridá zjednodušenie procesov. Bohužiaľ, väčšinou vidíme opačný trend prílepkov a doplnení, ktoré vyžadujú ďalších ľudí v štátnej správe. Ale to, čo Musk predvádza, je trošku chaos boostovaný jeho predstavou vlastnej výnimočnosti. A myslím si, že namiesto zoštíhlenia škodí tak Amerike, ako aj svojmu biznisu.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Elon Musk síce nemá formálnu pozíciu v americkej administratíve, ale jeho vplyv na politiku a rozhodovanie vlády je značný. Ako šéf Tesly, SpaceX, Starlinku a ďalších firiem má silné väzby na rôzne federálne agentúry, najmä v oblasti vesmírneho priemyslu, obrany, umelej inteligencie a elektromobility. Musk sa tiež stretáva s politikmi na vysokej úrovni a verejne ovplyvňuje diskusie o reguláciách, slobode prejavu (hlavne od kúpy Twitteru/X), AI a energetike. Niektoré jeho kroky (napríklad stretnutia s čínskymi lídrami či vyjadrenia o geopolitike) však vyvolávajú kontroverzie.

Slavomír Frešo, analytik investičnej skupiny Proxenta

Považujem za otázne mechanické prepúšťanie administratívnych pracovníkov bez odôvodnenia. Zníženie byrokracie Elonom Muskom môže zvýšiť efektivitu, no plošné prepúšťanie ohrozuje funkcie poskytované americkou administratívou. Očakával by som zo strany E. Muska sofistikovanejší prístup.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Každý byrokratický organizmus má tendenciu rásť, pravidelne odtučňovacie kúry sú vhodné a zdravé. Najprv ale musia byť definované služby, ktoré majú byť zabezpečené (často politická dohoda), potom môže byť ich poskytovanie optimalizované zrušením zbytočných organizácií, respektíve prepustením nadbytočných kapacít. Musk to absolútne nemá pripravené, improvizuje a odhaľuje, akou bublinou v skutočnosti je.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Na razantné hodnotenie je príliš skoro. Jeho počínanie je však neprehliadnuteľné a bolo by naivné si nahovárať, že je to iba o jeho egu. Elon je ikona, a to je vždy dobrý spôsob ako presadiť veci a aj upútať pozornosť.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Ak sa mu podarí dosiahnuť efektívnejšie fungovanie štátu, bude sa to spätne hodnotiť skôr pozitívne. Mohutný štát tvorený množstvom úradníkov a úradov (na čokoľvek, čo len dokáže duša byrokrata vymyslieť), ktoré tvoria ďalšie úrady a úradníkov, je škodlivý. Cieľ osekať tejto hydre hlavy je nesporne zmysluplný, hoci metódy sú možno zvláštne. Nemusí sa to však podariť. Potom sa objaví mnoho „generálov“ čo budú tvrdiť, že „to vedeli“. Odsudzovať ho ale len za to, že „je trochu iný“, by bolo povrchné.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Ak by sa venoval len zoštíhľovaniu americkej verejnej správy, čo by mala byť základná náplň jeho funkcie, svet by to rešpektoval ako vnútornú záležitosť Spojených štátov. Avšak jeho príklon ku krajnej pravici a zasahovanie do vnútorných vecí krajín EÚ vnímam negatívne. Zodpovednosť za jeho kroky má výlučne prezident Donald Trump a je len na ňom, aký široký záber bude Elon Musk mať.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolila aj:

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex