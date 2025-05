Málokto čakal, že staronový americký prezident Donald Trump prinesie do domácej a svetovej politiky a ekonomiky takú veľkú dávku neistoty, akú má teraz možnosť pozorovať celý svet. Vyvolávajú ho najmä jeho kroky v oblasti ciel, ktorými fakticky rozpútal obchodnú vojnu s významnými partnermi USA. Ťažko zrozumiteľná je aj politika D. Trumpa voči Ukrajine a Rusku.

Na názor na vládnutie 47. prezidenta Spojených štátov sa TREND opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 30. aprílom a 5. májom 2025 sa vyjadrilo dovedna 45 respondentov. Väčšinu ich odpovedí publikujeme.

Bola to čistá katastrofa

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Donald Trump, žiaľ, predstavuje veľkohubú politiku plnú siláckych vyhlásení a chaotických krokov a opatrení, ktoré mnohým krajinám škodia a v konečnom dôsledku škodia aj USA. Potrumpovská história ukáže, koľko škôd takáto politika sily a nerešpektovania pravidiel, spôsobí. Žiaľ jeho politika moci imponuje mnohým – najmä po moci prahnúcim – populistom.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Ako príšera z japonského katastrofického filmu ničí všetko, čo sa dostane do jeho dosahu. Spojenectvá, obchodné vzťahy, štátne inštitúcie a kompetencie štátu. Je to absolútne šialenstvo, samozrejme, ak to nie je súčasťou širšieho plánu na nastolenie totalitného režimu, čo sa v zbedačenej krajine a rozvrátenom svete robí ľahšie.

Peter Kubovič, managing partner, HKP Legal

Trump rozbil všetko, čo bolo zavedené a fungovalo (aj keď nie dokonale) v medzinárodnej politike a obchode po Druhej svetovej vojne...

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Nekoncepčná, arogantná a deštruktívna politika, bez rešpektu a partnerstva. Americkej ekonomike to uškodí vo výsledku viac ako zvyšku sveta. Narovnanie partnerstva bude drahé a už nikdy rovnaké.

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Za asi jediné pozitívum môžeme považovať to, že aj za morom to môžu mať horšie ako my tu, doma. Už je hádam každému jasné, že prezident Trump nemá a ani nemal žiadny plán. Pre Európu to však v dlhodobom horizonte môže byť na prospech – viac sa zomkne a krajiny začnú viac ťahať za jeden koniec – technológie, bezpečnosť, finančná a výrobná nezávislosť od Ameriky a Ázie.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Je to zmes kupčenia, chaosu, narcizmu a vydierania Ukrajiny. Jediné pozitívum vidím v tom, že si Európa konečne uvedomila, že sa má spoliehať vo všetkom len a len na seba.

Martin Melišek, CFO, Softec

Chaos, nevypočítateľnosť a obchodná vojna so všetkými. Niet čo dodať.

Marcela Tokošová, riaditeľka, v. d. Kovotvar

Myslím si, že je iba poskokom svojho viceprezidenta. Z Trumpa zostal iba pomenovaný obal bez zdravého úsudku.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita

Vojnu na Ukrajine chcel ukončiť do 24 hodín. Žiadnu vojnu neukončil, zato však novú vojnu začal – colnú s celým svetom. Navyše naznačil, že Kanada by sa mala pripojiť k USA a pohrozil, že chce obsadiť Grónsko aj Panamský prieplav. Vojnu na Ukrajine chce ukončiť tlakom ku kapitulácii napadnutej krajiny. Podkopáva autoritu NATO a zavádza vo svete právo silnejšieho, čo nedopadne dobre pre malé krajiny ako Slovensko. Hlavným víťazom po jeho 100 dňoch je Rusko.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Tak je to, keď sa diletant, narcis, cynik dostane k moci v najsilnejšej krajine sveta. Amen Maria.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, Ipesoft

Simona Bubánová, managing partner, Creative Department

Branislav Polák, Chief Inovation Officer, Starmedia Co.

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Negatívne, narobil viac problémov ako priniesol riešení

Tamás Szőke, CEO GrantExpert.sk

Jeho pôsobenie je šokujúco iné, než na čo sme boli zvyknutí od jeho predchodcov. Jeho kontroverzný štýl vládnutia vyvolal neistotu v mnohých oblastiach, pričom stabilita medzinárodných vzťahov, ktorá trvala desaťročia, sa postupne rozpadá. Neprekvapilo by ma, keby budúcnosť USA po jeho mandáte pripomínala satirickú predpoveď zo Simpsonovcov.

Slavomír Frešo, analytik, Proxenta

Donald Trump sa ujal exekutívy ako rázny a rozhodný prezident. Zodpovedá tomu nielen počet administratívnych nariadení (aktuálne už viac ako 140), ale aj ich hlboké dopady. Ako najväčší problém vnímam ich nekonzistentnosť. Prichádzajú doslova zo dňa na deň, hneď sa menia, niekedy aj pred vstupom do platnosti. Táto rozkolísanosť a ťažká predvídateľnosť pôsobí oslabujúco nielen na americkú, ale aj na celosvetovú ekonomiku. Ilustruje to napríklad aj klesajúca dôvera amerických spotrebiteľov: v apríli klesol Consumer Confidence Index na 86 bodov, pričom pri nástupe prezidenta Trumpa bol 104,1 bodu. Takýchto príkladov vzrastajúcej neistoty je výrazne viac.

Martina Slabejová, výkonná riaditeľka, Americká obchodná komora v SR

Veríme, že odloženie ciel pre automobilový priemysel o 90 dní nebude len dočasným krokom. Obe strany Atlantiku by mali mať v prvom rade zodpovednosť voči svojim voličom a občanom. Verím, že obe strany si uvedomujú, že naším spoločným cieľom by malo byť podporovať obchodnú výmenu na transatlantickej úrovni, nakoľko uplynulé roky ukazujú, že Európa a Amerika sú najsilnejšími obchodnými partnermi. Tento vzťah vytvára 16 miliónov pracovných miest na oboch stranách Atlantiku, 64 percent globálnych investícií v USA pochádza z Európy, 56 percent amerických globálnych investícií smeruje do Európy, ročne dosahuje celkový obchodný obrat 7,5 bilióna dolárov a spolu tvoria jednu tretinu globálneho HDP. My, AmChams v celej Európe, zdôrazňujeme dôležitosť otvoreného dialógu a spolupráce, pretože jednostranné a protekcionistické opatrenia predstavujú vážne riziko pre predvídateľnosť globálneho podnikateľského prostredia a dlhodobo poškodzujú všetkých zainteresovaných.

Pavol Horňák, partner, Fairsquare

Prezident Trump za veľmi krátke obdobie od nástupu do úradu vydal množstvo výkonných opatrení, ktoré prehlbujú polarizáciu spoločnosti a vytvárajú politickú a ekonomickú neistotu. Jeho doterajšie kroky tiež vyvolávajú vážne obavy o stav americkej demokracie, keď dochádza k porušovaniu práv pri realizovaní imigračnej politiky, či k narúšaniu rovnováhy medzi jednotlivými zložkami moci pri obchádzaní Kongresu a niektorých prípadov ignorovania súdov. Taktiež chaotické zavádzanie ciel a nedôvodné osobné útoky na americkú centrálnu banku a spojencov vytvárajú vážne obavy z budúcnosti aj za hranicami USA. Za pozitívne sa dá celkom určite označiť snaha o dereguláciu mnohých odvetví hospodárstva a úspory vo verejnej správe, či ohlásenie nových investícií v oblasti infraštruktúry a energetiky, ako aj stabilizácia situácie na južnej hranici USA.

Andrej Zaťko, generálny riaditeľ, 365.bank a Poštová banka

Vždy som bol presvedčený, že štáty by lepšie viedli manažéri alebo podnikatelia ako politici. Po skúsenostiach s dvomi výraznými príkladmi posledných rokov dopĺňam aj predpoklad – slušní, hodnotoví, etickí.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory

Za prvých 100 dní v úrade Trump ukázal viac chaosu než skutočného vedenia. Viac sa sústredil na šou a kontroverzie než na plnenie sľubov, pričom jeho rozhodnutia boli často unáhlené.

Rastislav Dravecký, riaditeľ, DSI Data

Je to číročistá ukážka dôsledkov populizmu, ktorými bola pretkaná celá jeho politická kariéra. Za všetky prípady stačí jeden – uzavrie mier na Ukrajine do 24 hodín od nástupu do úradu. Tak ako kompetentne pristupoval k tomuto vyhláseniu, tak ho aj naplnil a tak napĺňa aj iné. Navyše, všetky negatívne hodnotenia a reakcie sú pre neho len fake news. Dont't look up v realite.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Prvých 100 dní Trumpovho druhého mandátu prinieslo turbulentné zmeny v imigračnej, obchodnej a klimatickej politike, ktoré polarizujú americkú spoločnosť. Ak to mám povedať na rovinu, Donald Trump za sto dní nedosiahol nič podstatné okrem fatálneho poškodenia reputácie Spojených štátov vo svete či výrazného posilnenia ruského rubľa, ktorý od Trumpovej inaugurácie posilnil ako žiadna iná mena na svete. Stále sa však nájdu takí, ktorí tvrdia, že Trump vytvára chaos zámerne a že to všetko je súčasťou jeho plánu. Ak je toto jeho plán, tak si všetci zaželajme do budúcna veľa šťastia.

Peter Kiss, CEO, Metrans /Danubia/

Ohlasovanie rozhodnutí, posúvanie uvedenia do platnosti, revízie rozhodnutí a veľká neistota, čo vlastne bude platiť pre koho, kde, kedy.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Za 100 dní sa mu podarilo rozdeliť spoločnosť ešte viac než pred voľbami, no zároveň ukázal, že chaos môže byť aj formou vládnutia – len nie nevyhnutne úspešnou.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Príliš veľa šou, príliš málo pozitívnych riešení.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Neviem nájsť žiaden pozitívny výsledok.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Je to zlé. priniesol chaos, ktorý zrejme potrvá až do 20. 1. 2029, ak sa americkí voliči nespamätajú pri midterm elections.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Ján Majerský, výkonný riaditeľ, Proma

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Pozitívne, hoci sa nájdu chyby

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Snaha o zásadné zoštíhlenie štátneho aparátu a rušenie zbytočných dotácií určite mieri správnym smerom a aj mnohé ďalšie kroky sú z pohľadu Spojených štátov celkom logické, len tá realizácia mohla byť výrazne priamočiarejšia a menej chaotická. Taktickou chybou bol angažmán v ukrajinskom konflikte, to mal nechať na Európe…

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Super, bolo veľmi prospešné pre krajinu aj svet

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin

Pretože splnil všetko, čo som od neho čakal. Ak mal niekto nejakú pozitívnu nádej, tak ma to prekvapuje. Chaos, chaos, chaos a chaos. Odraz doby a nás v tom najnevhodnejšom mieste. Treba uroniť slzu za Thatcherovou, Kohlom a nádejať sa, že raz sa odbornosť a serióznosť vrátia aj do politiky.

Iné/Nevyjadrujem sa

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Bez hlbšej analýzy to pôsobí dosť chaoticky a teatrálne. Má však pritom aj zaujímavých (opatrných) obhajcov, ako napr. Václav Klaus (v ekonomických otázkach), ktorí sa v tom snažia hľadať nejaký racionálny zámer. Ale má aj jasných kritikov, ako je napríklad Juraj Karpiš, ktorí pochybujú, že je to dôsledne premyslený postup. Tak zostáva len dúfať, že aspoň jeho poradcovia tušia, čo sa deje a čo chcú dosiahnuť. Žiaľ, spôsob, akým budú USA ako dlhodobý svetový hegemón (vo viacerých smeroch) riešiť svoje problémy, bude mať určite vplyv aj na zvyšok sveta. Ak by sa mu však predsa len podarilo dosiahnuť koniec vojny na Ukrajine a normalizáciu vzťahov s Ruskom, zrejme by mu zvyšok sveta odpustil mnohé prešľapy.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Z môjho pohľadu chce prezident Trump pôsobiť predovšetkým rázne pri plnení svojho programu. Javí sa, že jeho cieľom je posilniť vnútornú bezpečnosť, ako aj postavenie USA vo svete. Na zmysluplnejšie hodnotenie toho, ako je alebo nie je úspešný, je podľa môjho názoru ešte príliš skoro. Európa by však mala jeho kroky pozorne sledovať a pokiaľ možno sa im čo najlepšie prispôsobiť tak, aby sme vedeli pružne reagovať na ich negatívne dôsledky.

Rastislav Kočan, Managing Partner, Go4insight

Výrazné zníženie svetovej prestíže USA, dlhodobé oslabenie dôvery v americkú ekonomiku, iracionálne a chaotické rozhodovanie, „reality TV“ narcistické vystupovanie, obklopenie sa menej kompetentnými ale zato veľmi lojálnymi ľuďmi, rozhádanie sa s najbližšími spojencami, pohŕdanie súdnym systémom – a ešte aj v princípe správne úsilie o osekanie federálneho rozpočtu realizované katastrofálne.

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry

Asi sa k tomu nedá ani vyjadriť. Dnes ešte netušíme, aké sily sa týmto spustili a čo budú reálne dôsledky tento rok a aj celý zvyšok dekády.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Asi som z inej planéty, lebo to, čo robí a ako, je pre mňa nepochopiteľné.