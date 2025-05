Warren Buffett sa stal investičnou legendou, ale zároveň prejavuje veľkú mieru skromnosti a umiernenosti vo vystupovaní. Jeho koncentrácia na prácu a odmietanie luxusných pôžitkov sú povestné. Dlhodobo sa drží v top desiatke najbohatších ľudí na svete. V oblasti, v ktorej sa preslávil, pôsobí už 60 rokov – práve taký dlhý čas stál ako výkonný šéf na čele spoločnosti Berkshire Hathaway. Vo veku 94 rokov sa napokon rozhodol odovzdať funkciu svojmu následníkovi, 62-ročnému Gregovi Abelovi. Z týchto príkladov by sa mohlo zdať, že v segmente dlhodobého finančného investovania je dôchodkový vek výhodou.

Na názor na pôsobenie manažérov v dôchodkovom veku v biznise všeobecne sa TREND opýtal vybraných predstaviteľov slovenského podnikateľského a ekonomického života. V elektronickom hlasovaní medzi 7. a 12. májom 2025 sa vyjadrilo dovedna 49 respondentov. Ich odpovede a komentáre publikujeme.

Pozitívne. Skúsení profesionáli by mali byť pracovne aktívni čo najdlhšie

Peter Stadler, CEO, Wealth Effect Management

V prvom rade treba povedať, že Warren Buffett je absolútny fenomén doby a výnimka. Pokiaľ je však človek schopný ísť s dobou a je obklopený skvelým tímom, ktorý dokáže subsidiovať chýbajúce a strácajúce sa prvky vytrácajúce sa vekom, tak to môže fungovať skvele. Vek znamená predovšetkým skúsenosti a tie sú nenahraditeľné.

Ján Majerský, výkonný riaditeľ, Proma

Úspešní ľudia dokážu informácie transformovať na znalosti a tieto vedia používať pre svoje podnikanie a úspech. Warren Buffet je toho dôkazom. To je dôvod prečo skúsení a úspešní profesionáli a podnikatelia by mali byť čo najdlhšie aktívni a svoje skúsenosti odovzdali mladším, ktorí majú potenciál ich reprodukovať v podnikaní.

Miriam Poništová, CEO, DeutschMann Internationale Spedition

Osobne vnímam prácu manažérov v dôchodkovom veku veľmi pozitívne. Skúsení profesionáli, ktorí majú za sebou desiatky rokov praxe, predstavujú pre každú organizáciu neoceniteľné bohatstvo. Ich rozsiahle skúsenosti, schopnosť kriticky myslieť, strategicky plánovať a prijímať rozhodnutia, ktoré sú výsledkom dlhodobého pozorovania trendov a vývoja v odvetví, sú hodnoty, ktoré sa nedajú získať zo žiadnej knihy ani rýchlokurzu. Mnohokrát práve títo manažéri stoja za najväčšími úspechmi firiem, pretože dokážu nielen predvídať riziká, ale aj efektívne zvládať krízové situácie, ktoré môžu nastať v dynamicky sa meniacom podnikateľskom prostredí.

Zároveň je dôležité zdôrazniť, že manažéri v dôchodkovom veku nie sú „prežitkom minulosti“ ani prekážkou rozvoja mladších kolegov, práve naopak. Ich prítomnosť vo firme by sa mala vnímať predovšetkým ako obrovská príležitosť na generačný transfer vedomostí a skúseností. Mladí manažéri, ktorí ešte len začínajú svoju kariéru, môžu benefitovať nielen z odborných znalostí starších kolegov, ale aj z ich ľudského prístupu, reálneho pohľadu na svet práce, ako aj z množstva cenných rád, ktoré vychádzajú z praxe a životných skúseností. Takýto kontakt je často pre mladých pracovníkov nenahraditeľný a môže ich v budúcnosti ochrániť pred mnohými chybami či unáhlenými rozhodnutiami.

Je úplne prirodzené, že s vekom sa môže meniť aj spôsob práce, tempo, či prístup k novým technológiám. No práve v tom spočíva ďalšia výnimočná stránka starších manažérov – schopnosť prispôsobiť sa, učiť sa nové veci a zostať otvorený moderným trendom, pričom zároveň dokážu zachovávať zdravý nadhľad a rozvahu. Práca v kolektíve, kde dochádza k prepojeniu mladších a starších generácií, vytvára pre firmu unikátnu synergickú hodnotu. Skúsení manažéri dokážu svojich mladších kolegov podporiť nielen po odbornej, ale často aj po osobnostnej stránke.

Karol Ponesz, country manager, Mattoni 1873

V rýchlo sa meniacom svete bude kľúčovým faktorom úspechu skĺbiť schopnosti a danosti viacerých generácií. Vynechaním možnosti využitia dlhoročnej praxe profesionálov by prišla každá firma o neoceniteľné skúsenosti pri rozhodovaní. Empíria je nenahraditeľná pre rýchle a menej chybné rozhodovanie.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Ak má predmetný manažér chuť a je v dobrej fyzickej a psychickej forme, bolo by mrhaním nevyužiť jeho skúsenosti aj za cenu skráteného úväzku a redukcie zodpovedností.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Práca je vždy lepšia ako povaľovanie sa. Bez ohľadu na to, či ide o manažéra, alebo či ide o prácu dobre platenú. Ak človek vládze (fyzicky aj psychicky), tak prečo nie.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Samozrejme, je to aj individuálne. Niekto je vyhorený už v šesťdesiatke a môže pôsobiť skôr ako „žaba na prameni“, iní (ako páni Buffet či Munger – už zomrel) dokážu byť aktívni a inšpiratívni aj vo vysokom veku. Skúsenosti sa nedajú kúpiť ani vyštudovať, tie prináša len život a to si vyžaduje čas.

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Platí že osobné skúsenosti sú na nezaplatenie.

Dušan Eľko, konateľ, SAM Headhunting Slovakia

Životné skúsenosti, rozvahu a diplomaciu nenahradí žiadna AI. Profesionálne sa venujem téme zamestnávania 50+ a je žalostné, ako spoločnosti ignorujú túto bázu znalostí a skúseností.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Peter Kiss, CEO, Metrans /Danubia/

Tamás Szőke, CEO, GrantExpert.sk

Martina Mundierová, CEO, MST Partners

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry

Vidím pozitíva aj negatíva. Majú skúseností, ale niekedy ich brzdí zotrvačnosť

Karolína Topolová, generálna riaditeľka, AAA Auto

Schopnosť reagovať na zmeny sa u manažérov posúva do čoraz vyššieho veku. Bola by preto škoda ich stratiť, keďže sú zároveň nositeľmi historických znalostí a skúseností. Na druhej strane ich výkonnosť môže byť limitovaná ich zdravotným stavom, ak sa s vekom zhoršuje.

Martin Wiedermann, generálny riaditeľ, Centrálny depozitár cenných papierov SR

Je to individuálne. Základné kritérium majú byť výsledky a nie vek, pohlavie a ja neviem čo. Ak vie a chce stále doručovať hodnotu akcionárom (investorom) a rentabilita pridanej hodnoty oproti nákladom na seniorného manažéra je primeraná, tak svoje miesto v organizácii stále má. WB je toho jasným príkladom.

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Toto sa nedá paušalizovať, každý manažér je iný, záleží na jeho schopnostiach, prístupe, energii i osobnosti i na prostredí, v ktorom pracuje. Pohodlnosť a zotrvačnosť vedia brzdiť manažérov v každom veku…

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Preto je dôležité stanoviť, čo presne má byť cieľom takéhoto manažéra – či preniesť čo najviac skúseností do tímu alebo rozvíjať biznis stratégie na základe skúseností a či stanoviť podmienky pre rozvojové stratégie realizované už mladšími kolegami, ktorým sú prenechané príslušné právomoci. A samozrejme, sú aj ďalšie možnosti...

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Tento aktívny vek je neuveriteľný aj samotný Buffett je výnimočná osobnosť. Preto generalizovať tu nie je na mieste. Naopak, rozhodne je pozitívnym príkladom. Pre mnohých ešte dlho bude takáto dlhodobá seniorská aktivita nedosiahnuteľná. No s rastúcou kvalitou života a technologickým pokrokom sa to bude meniť. Pracovná aktivita seniorov prinesie hodnotný pokoj a rozvahu na riešenie problémov. Ak dokážeme vytvoriť prostredie, ktoré seniorom umožní aktívne prispievať bez ohľadu na vek, spoločnosť na tom môže len získať.

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Asi záleží hlavne na ich vlastnom nastavení. Sú ľudia, ktorí sú radi, že z biznisu zmiznú a idú odpočívať na Bora Bora. Iní chcú byť pri ňom čo najdlhšie a na oddych nemyslia. Ako Buffet. Bez ohľadu naň by však mali mať nástupcu pripraveného. Ako Buffet. Ten chlap je génius. Sedí to však každému? Nie.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Okrem negatív. Pozitívne na ich zamestnávaní sú praktické skúsenosti, odbornosť, znalosť zamestnávateľa, schopnosť odhadnúť možné riziká, lojálnosť k firme...

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

To nie je o veku, ale predovšetkým o schopnostiach a zachovania si jasnej mysle. Poznám 70-ročných mladíkov a tiež 50-ročných starcov.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Ak niekto vo veku 94 rokov stále inšpiruje svet biznisu, nehovoríme o dôchodku, ale o výdrži, ktorú mladší môžu len závidieť. Kľúčom nie je vek, ale relevantnosť.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Každý prípad sa posudzuje individuálne. Skúsenosti sú rozhodne plusom.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Hovorí sa, že vek je len číslo. Sčasti s tým súhlasím. Ak je manažér aj starší, ale stále v obraze, stále dokáže vnímať súvislosti, príjmať zmeny, sledovať trendy a vyhodnocovať, tak v spojení so skúsenosťami je to v poriadku. Ak mu vek už nedovoľuje byť taký, potom sa stáva brzdou firmy.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Juraj Sinay, člen výkonného výboru, Zväz automobilového priemyslu

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, Ipesoft

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

Negatívne. Ľudia za zenitom majú „odovzdať žezlo“ mladším nástupcom

Karin Zápalová, majiteľka, Karin & Partners

Mladí ľudia sú dnes draví a rýchlosť v rozhodovaní je dôležitá. Ľudia vo vyššom veku už nemajú také ambície pracovať na nových spôsoboch a inovatívnych veciach. Firma musí napredovať, byť moderná a to ide najlepšie s mladým tímom a vedením.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Nesúhlasím s tým, aby ľudia nad 78 rokov šoférovali, a rovnako aby riadili štáty alebo firmy. Je to jednoducho rizikové, a máme okolo seba hneď niekoľko prípadov, ktoré to potvrdzujú. Warren Buffett je naozaj asi iba výnimkou, a nie pravidlom.

Martin Melišek, CFO, Softec

S vekom energia ubúda a každý musí nájsť svoj správny čas na prechod do dozorných pozícií alebo do dôchodku. Skúsenosti, ktoré starší manažéri majú, sa dajú odovzdávať aj bez priameho zapojenia do manažérskej práce.

Iné/Nevyjadrujem sa

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit Chedos

Dobrí manažéri v dôchodkovom veku často vynikajú bohatou databázou znalostí. A ak sa k tomu pridá „drive“, ktorý je niekedy väčší ako u mladej generácie, tak dosahujú vynikajúcu produktivitu. Netreba však zabúdať na to, že v tomto veku je kľúčovou úlohou práve príprava novej generácie manažérov!

Martin Mittner, country manager, Nestlé Slovensko

Vnímam to pozitívne. Demografický vývoj jednoznačne ukazuje, že populácia starne a seniori budú tvoriť čoraz významnejšiu časť obyvateľov. Preto sú aktívni seniori čoraz dôležitejší pre trh práce a ekonomiku. Okrem toho to môže mať skutočne pozitívny vplyv na kvalitu ich života.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Warren Buffett je špeciálny prípad – jeho dlhoročné skúsenosti, pokojná povaha a dôslednosť robia z neho výnimočného lídra aj vo vysokom veku. Výkon manažérov v dôchodkovom veku závisí od mentálnej sviežosti, fyzickej vitality, ochoty prispôsobiť sa novým podmienkam. Starší manažéri môžu byť kľúčoví ako mentori pre mladšiu generáciu lídrov. V prípade Buffetta je jeho odchod zároveň prirodzeným krokom, už roky pripravoval nástupníctvo a delegoval veľa rozhodnutí na svojich najbližších spolupracovníkov.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Ak to vyhovuje obom stranám, teda manažérovi aj firme, pričom táto symbióza prináša výsledky, je to jednoznačne pozitívny stav. Vyšší vek znamená viac skúseností a ak sa na to manažér cíti a má chuť pracovať, nevidím v tom problém.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Manažéri v dôchodkovom veku predstavujú hodnotný ľudský kapitál. V slovenskom kontexte je dôležité otvoriť otázku plánovania medzigeneračného prechodu majetku, ako aj plánovania nástupníctva v rodinných podnikoch. Oproti iným európskym krajinám, ako aj Česku, Maďarsku či Poľsku, slovenská legislatíva zaostáva vo vytváraní vhodných podmienok, a tak musia slovenskí podnikatelia využívať zahraničné inštitúty.