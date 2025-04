Transakčná daň silno zasiahne slovenskú ekonomiku, preto by sa mala zrušiť. Na Slovensko, najmä na automobilový priemysel, bude mať negatívny vplyv takisto avizované zavedenie amerických dovozných ciel, uviedli poslanci opozičného KDH.

Transakčná daň sa najviac dotkne živnostníkov, ktorí si museli založiť podnikateľské účty, aby odvádzali poplatok z finančných transakcií štátu, ktorý predstavuje štyri desatiny percenta z každej finančnej transakcie. Okrem toho zasiahne aj zamestnávateľov, pretože za jedného zamestnanca, ktorý poberá priemernú mzdu, budú musieť ročne odviesť štátu 50 eur.

Ďalším problémom je aj „útek“ k hotovosti, pretože mnohé reštaurácie už v súčasnosti vyzývajú ľudí, aby platili za jedlo a služby fyzicky a prevádzkovateľ tak nemusel odvádzať transakčnú daň. V tomto roku chce vláda na dani vybrať približne pol miliardy eur a v budúcom 700 miliónov eur. Daň podľa KDH znechutí podnikateľov nielen na Slovensku, ale aj zo zahraničia, ktorí tu nebudú chcieť investovať.

Rizikom pre SR sú aj 25-percentné clá na dovoz tovarov do Spojených štátov, pretože približne 2,5 percenta hrubého domáceho produktu predstavuje export automobilov do USA. Vysoké tarify môžu ohroziť až 20-tisíc pracovných miest. To spôsobí stratu daní a odvodov, ktoré štát potrebuje. Napríklad v roku 2023 odviedli najväčšie dane a odvody spoločnosti Volkswagen a Kia, ktoré do štátneho rozpočtu priniesli viac ako 500 miliónov eur.