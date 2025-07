Po prvých sto dňoch fungovania transakčnej dane sa ukázalo, že škodí podnikateľom, znižuje hospodársky rast a zvyšuje využívanie hotovosti. Vo výsledku priniesla všetky negatíva, na ktoré mnohí dopredu upozorňovali, vyhlásili predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska.

„Hlúpa transakčná daň nivočí slovenských podnikateľov, tlmí hospodársky rast a tlačí ľudí – zákazníkov aj firmy – do doby kešu,“ zhodnotil predseda hnutia Michal Šimečka.

Slováci podľa neho nemajú averziu voči plateniu daní, očakávajú ale, že by mali dostávať fungujúce verejné služby. „Je nezmyselné platiť daň z obyčajného prevodu bez ohľadu na to, či je firma v zisku alebo v strate. To je taký nezmysel, ako platiť daň z pohybu alebo z dýchania,“ vyhlásil opozičný poslanec.

Líder progresívcov takisto vyjadril obavy, že štát z transakčnej dane získa oveľa menej, ako plánoval, čo zároveň negatívne ovplyvní výber iných daní. „Aby sa predišlo špekuláciám a obavám, vyzývam ministerstvo financií zverejniť, koľko štát za prvých sto dní na transakčnej dani vybral,“ doplnil Šimečka.