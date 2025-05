Jedným z efektov transakčnej dane je zhoršenie platobnej morálky odberateľov. Dôvodom je snaha o optimalizáciu nákladov zlučovaním faktúr, ktoré majú vo väčšine prípadov neskorší dátum splatnosti, informovala spoločnosť Malcom Finance.

Transakčná daň sa počíta ako 0,40 percenta z hodnoty bezhotovostnej platby, maximálne ale 40 eur. V praxi to znamená, že pri transakciách nad 10-tisíc eur už daň nerastie, čoho výsledkom je, že odberatelia majú motiváciu zlučovať viaceré menšie platby do jednej väčšej a realizovať ju neskôr. Pokiaľ menšia firma vystavuje na rovnakého odberateľa viacero faktúr za sebou, ten chce často vykonať iba jednu platbu, a to k najskoršiemu dátumu splatnosti, aby zaplatil čo najnižšiu daň.

Takéto rozhodnutia ovplyvňujú najmä cashflow malých firiem, ktoré vo výsledku dostanú zaplatené neskôr. „Prax vytvára nevýhodné podmienky pre menších dodávateľov, najmä v doprave a logistike, kde je priemerná faktúra hlboko pod desaťtisícovým limitom transakčnej dane,“ priblížil CEO Malcom Finance Jaroslav Ton.

Zároveň platí, že mnohí podnikatelia sa snažia zvýšené náklady na transakčnú daň preniesť do cien produktov a služieb, čo ale nie je vždy možné. „Najmä menšie a stredné firmy s horšou vyjednávacou pozíciou často nemajú priestor na zvyšovanie cien. V sektore dopravy s dlhodobo silnou konkurenciou to platí dvojnásobne. O to dôležitejšie pre dopravcov je, aby mali faktúry uhradené čo najskôr,“ doplnila spoločnosť.