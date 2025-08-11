Mesiac august európskym akciám nepraje. Potvrdzujú to dlhodobé údaje, ktoré ukazujú, že indexy majú tendenciu vykazovať nižšie výnosy, slabšiu likviditu a vyššiu zraniteľnosť voči nepriaznivým správam. Obchodovanie je zvyčajne slabšie, trhy sú citlivejšie. Platí to najmä pre veľké nemecké spoločnosti, ktoré v tomto období zvyknú zaostávať za širším európskym trhom.
Po silnejšej prvej polovici roka 2025 a mierne pozitívnom júli sa letné tempo často vytráca, uvádza Euronews. Index EURO STOXX 50, ktorý je referenčným ukazovateľom európskych blue-chip akcií, v tomto mesiaci v priemere klesol o 1,66 percenta. Iba v 43 percentách prípadov ukončil august v kladných číslach, čo z neho robí najhorší mesiac v roku.
Podobný obraz ponúka širší index STOXX Europe 600, ktorý za uplynulých 24 rokov v auguste priemerne klesol o 0,7 percenta, pričom rovnaké 43-percentné skóre dosiahol v počte pozitívnych výsledkov. Najhorší august zaznamenal v roku 1998, keď EURO STOXX 50 stratil 14,4 percenta. V roku 2001 to bolo mínus 13,79 percenta.
Aj národné akciové trhy vykazujú v auguste oslabenie. Nemecký DAX v tomto období v priemere klesá o 2,2 percenta a končí v pluse len v 47 percentách prípadov. Francúzsky CAC 40 stráca v auguste priemerne 1,47 percenta.
Medzi nemeckými blue-chip titulmi sú viaceré, ktoré august tradične nezvládajú dobre. Spoločnosť Thyssenkrupp v tomto mesiaci priemerne stráca 4,6 percenta a dosahuje pozitívny vývoj len v 30 percentách prípadov. BMW klesá o 4,1 percenta, Volkswagen o 3,3 percenta. Podobne aj Deutsche Bank stráca 3,47 percenta.
Napriek tomu, že indexy EURO STOXX 50 a STOXX 600 sú v roku 2025 zatiaľ vyššie o osem, respektíve sedem percent, augustová štatistika naznačuje opatrnosť. Časť tohto rastu bola len reakciou na zotavenie po aprílovom prepade spôsobenom obchodnými clami, ktoré ovplyvnili globálne trhy.