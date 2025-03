Byť prázdninovou destináciou nie je zárukou atraktivity. Vedia o tom svoje aj niektoré európske letoviská, ktoré síce majú pláže a takisto aj turistické vybavenie, no označiť ich za atraktívne je prinajmenšom diskutabilné.

Pozrite si rebríček najškaredších európskych letovísk, ktorý zostavil britský denník The Telegraph.

Zdroj: Shutterstock

Monako

Monako je hneď po Vatikáne s rozlohou čosi vyše dvoch kilometrov štvorcových druhý najmenší suverénny štát sveta. Má 38-tisíc obyvateľov a jeho administratívne centrum je známe ako Monte Carlo.

Monako patrí medzi najškaredšie letoviská aj napriek tomu, že jeho okolie je viac než príťažlivé – na jednej strane Stredozemné more, na druhej dramatické kopce. Do zoznamu sa dostalo pre svoju architektúru a urbanistický charakter. Množstvo výškových budov natlačených medzi morom a pohorím vytvára dojem stiesnenosti. Nesúrodosť panorámy posilňuje aj to, že každá budova sa snaží ukradnúť si kúsok výhľadu na more pre seba.

Kniežatstvo stratilo svoj historický charakter práve pre rast počtu výškových budov. Mnohé z nich v sebe ukrývajú luxusné apartmány a kancelárske priestory. Náklady na život a teda aj dovolenkový pobyt sú v tejto bubline plnej extravagancie a luxusu veľmi vysoké. Dobrou správou nie je ani to, že Monako má len jednu verejnú pláž. To však neprekáža turistom, ktorých do kniežatstva ročne zavíta viac než 300-tisíc.