V záujme presnejšej diferenciácie zohľadnil TREND popri hlavnom aj sekundárne kritériá. Pri rovnakom skóre pasov rozhodol o ich poradí počet krajín, do ktorých môže držiteľ pasu vycestovať len na základe ETA, teda elektronickej autorizácie na vstup do krajiny. Čím je toto číslo nižšie, tým je pas hodnotený ako silnejší. Ďalším kritériom bol počet krajín, ktoré umožňujú vstup na základe VOA, čo je vízum vydané až po príchode do krajiny. Nepovažuje sa za klasické vízum, preto sa tento prístup nepočíta ako štandardná vízová povinnosť. Tretím kritériom bol počet krajín umožňujúcich elektronické víza (e-visa) – nižší počet znamená potenciálne vyššiu pozíciu v rebríčku.