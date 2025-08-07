Štátny zástupca Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 1 podal obžalobu na českého opozičného poslanca Tomia Okamuru a jeho hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) za podnecovanie k nenávisti. Prípad sa týka kontroverzných plagátov z vlaňajšej kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu. Politikovi v prípade preukázania viny hrozia až tri roky väzenia.
Obvodný štátny zástupca Jan Lelek k obžalobe uviedol, že obsah plagátov vzbudzoval či posilňoval negatívne emócie nenávistného charakteru voči migrantom a Rómom.
Polícia začala šéfa SPD stíhať vo februári po tom, čo mu Poslanecká snemovňa odobrala imunitu. Okamura sa proti obvineniu bránil tým, že plagáty nemali s rasizmom nič spoločné.