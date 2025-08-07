Štátny zástupca Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 1 podal obžalobu na českého opozičného poslanca Tomia Okamuru a jeho hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) za podnecovanie k nenávisti. Prípad sa týka kontroverzných plagátov z vlaňajšej kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu. Politikovi v prípade preukázania viny hrozia až tri roky väzenia.

Obvodný štátny zástupca Jan Lelek k obžalobe uviedol, že obsah plagátov vzbudzoval či posilňoval negatívne emócie nenávistného charakteru voči migrantom a Rómom.

Polícia začala šéfa SPD stíhať vo februári po tom, čo mu Poslanecká snemovňa odobrala imunitu. Okamura sa proti obvineniu bránil tým, že plagáty nemali s rasizmom nič spoločné.

WA 17 Praha - Líder hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura počas predvolebného mítingu v Prahe v nedeľu 3. októbra 2021. V piatok 8. októbra a v sobotu 9. októbra sa uskutočnia v Česku voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. FOTO TASR/AP Leader far right The Freedom and Direct Democracy (SPD) party Tomio Okamura adresses supporters at an election rally in Prague, Czech Republic, Sunday, Oct. 3, 2021.
