Generácia Z pravidelne spochybňuje hodnotu vysokoškolského vzdelania. K ich pochybnostiam sa nečakane pridal 63-ročný bankár Bill Winters. Generálny riaditeľ Standard Chartered, banky s trhovou hodnotou 26 miliárd dolárov, tvrdí, že jeho MBA štúdium bolo „stratou času“ a zručnosti, ktoré získal počas vysokej školy, za posledných 40 rokov „degradovali, degradovali, degradovali“.

„Študoval som medzinárodné vzťahy a históriu. MBA som si urobil neskôr, ale to bola strata času,“ povedal Winters pre Bloomberg. „Na univerzite som sa naučil rozmýšľať, ale odvtedy sa tieto schopnosti len znižovali.“

Hoci má B. Winters diplomy z Colgate University a University of Pennsylvania, upozorňuje, že titul automaticky nezaručuje vysokú pracovnú hodnotu. Dnes sú to mäkké zručnosti, ako schopnosť komunikovať, empatia či zvedavosť, ktoré považuje za čoraz dôležitejšie – najmä preto, že technické schopnosti do veľkej miery preberá umelá inteligencia.

Podľa štúdie LinkedIn bola v minulom roku najžiadanejšou zručnosťou na pracovnom trhu schopnosť dobre komunikovať. Šéf oddelenia ekonomických príležitostí Aneesh Raman tiež tvrdí, že AI opäť zvýšila význam empatie a aktívneho počúvania.

Mäkké zručnosti sa dokonca stali dôležitým kritériom aj pri výbere manažérov, upozorňuje Fortune. A nie sú to len zamestnávatelia, kto ich vyžaduje – zamestnanci ich považujú za najcennejšie pri pracovnom vzdelávaní. Podľa štúdie Deloitte z roku 2024 považuje tímovú spoluprácu za dôležitú 65 percent zamestnancov, komunikáciu 61 percent a schopnosť viesť 56 percent. Technické zručnosti, ako programovanie či analýza dát, sa umiestnili nižšie – na úrovni 54 percent.

Riaditeľ spoločnosti Personality Peter Križan upozorňuje, že aj slovenský trh práce sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. „V mnohých oblastiach už titul nie je vstupenkou k práci. Rozhodujú reálne zručnosti, výsledky a schopnosť prispôsobiť sa.“

Štyri top vlastnosti, ktoré by sa deti mali podľa Petra Križana učiť: • uvažovanie v súvislostiach (schopnosť vyhodnotiť relevantnosť a použitie informácie) • komunikácia (vedieť odkomunikovať názor a presadiť sa) • prezentačné zručnosti (prezentácia pred veľkou skupinou už aj neznámych ľudí) • leadership (presadiť sa tak, aby ma ostatní nasledovali a verili mi)

Výnimkou podľa neho ostávajú oblasti ako medicína, právo alebo technické smery, kde je formálne vzdelanie stále nevyhnutnosťou. V poslednom čase odborník vidí posun smerom k „skills-based hiring“, kde sa tituly berú ako orientačný bod, no nie ako podmienka.

Na trhu práce sú dnes najžiadanejšie pozície IT a dátových špecialistov, dopyt je aj po technických profesiách či odborníkoch z oblasti obchodu, logistiky a starostlivosti o klienta. Dynamicky rastie záujem o ESG expertov, AI špecialistov a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. „Paralelne s tým sa zvyšuje aj potreba kvalitných remeselníkov a pracovníkov v službách a výrobe,“ hovorí P. Križan.

Poznatky získané v škole sú pri výkone práce stále užitočné, ale nie vždy v podobe, ako si to školy predstavujú, upozorňuje riaditeľ personálnej spoločnosti. „Najväčšou hodnotou školy by nemali byť encyklopedické vedomosti, ale schopnosť myslieť v súvislostiach, argumentovať, pracovať v tíme a učiť sa nové veci,“ uvádza P. Križan a pokračuje: „Tým, že technológia nahrádza pozície, ktoré predtým boli určené absolventom, začína vznikať veľký skok v náročnosti medzi školou a prvou prácou. Absolventi musia preskočiť začiatočnícke pozície a rovno ísť o priečku vyššie.“