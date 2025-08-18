Zamestnanci síce chodia do práce a plnia si úlohy, no robia to v tichosti a s vnútorným trápením. Takýto fenomén, tzv. „quiet cracking“, sa aktuálne vkráda na pracoviská. Riaditeľ pre oblasť well-being v EY Americas Frank Giampietro v rozhovore pre Business Insider uviedol, že mnohí ľudia v súčasnosti ostávajú u svojho zamestnávateľa, no v práci sa im nedarí naplno rozvíjať.
Dôvodom je neisté ekonomické prostredie. Nábor nových pracovníkov klesá a zmena zamestnania je menej výhodná pre rast mzdy než zotrvanie na súčasnej pozícii. Mnohí zamestnanci tak majú pocit, že uviazli — nie preto, že by si to vedome zvolili, ale preto, že nevidia lepšie možnosti.
Tento stav vedie k nízkej angažovanosti, nespokojnosti, oslabeniu morálky, nižšej produktivite a napokon k vyhoreniu. Podľa prieskumu Gallup klesla globálna angažovanosť zamestnancov z 23 na 21 percent, čo predstavuje odhadovanú stratu produktivity vo výške 438 miliárd dolárov. Iba druhýkrát za posledných dvanásť rokov došlo k poklesu — prvýkrát v roku 2020.
Príležitostí na povýšenie je menej, keďže firmy menia hodnotiace procesy, presadzujú návrat do kancelárií a prepúšťajú vo veľkom. V kombinácii s ekonomickou neistotou a tvrdším pracovným režimom v mnohých odvetviach sa zamestnanci obávajú hľadať nové miesto, a to aj v prípade, že by nejaké ponuky našli.
„Veľká skupina ľudí uvádza, že sú väčšinu času v strese, a mnohí z nich pravdepodobne trpia vyhorením alebo sú k nemu blízko,“ uzatvára F. Giampietro.