Predaj elektromobilov Tesla sa v Európe v júli prepadol o 40 percent, pričom klesol už siedmy mesiac po sebe, zatiaľ čo predaj čínskeho rivala BYD sa strojnásobil.

Počet júlových registrácií nových Tesiel dosiahol 8 837, kým počet novoregistrovaných áut značky BYD medziročne „vyskočil“ o 225 percent na 13 503.

Tesle klesol predaj na „starom kontinente“ napriek tomu, že celkový predaj batériových áut vzrástol. Automobilka Elona Muska čelí v regióne viacerým výzvam, medzi ktoré patrí intenzívna konkurencia a pošramotená reputácia.

Tesla ale nezažíva ťažkosti iba v Európe. Globálne tržby spoločnosti v druhom štvrťroku klesli a Musk varoval, že ju čaká „niekoľko ťažkých kvartálov“.

