Britskí motoristi si môžu prenajať elektrické vozidlá Tesla za podstatne nižšie ceny než pred rokom. Automobilka poskytuje spoločnostiam prenajímajúcim autá zľavy až do 40 percent. Prispel k tomu aj nedostatok skladovacích kapacít pre vozidlá v Spojenom kráľovstve.

Predaj elektromobilov Tesla v Británii v júli medziročne klesol o približne 60 percent na 987 kusov. Združenie výrobcov a predajcov automobilov uviedlo, že celkový počet registrácií nových áut sa znížil len o päť percent. Predpokladá, že plne elektrické vozidlá budú v roku 2025 tvoriť 23,8 percenta nových registrácií, čo je mierny nárast oproti skoršej prognóze 23,5 percenta.

AZ7 archív Frankfurt nad Mohanom - Na archívnej snímke z 3. apríla 2025 logo firmy Tesla vo Frankfurte nad Mohanom. Česká automobilka Škoda predbehla Teslu v predaji elektromobilov v Európe. To signalizuje, že motoristi na tzv. starom kontinente sa naďalej vyhýbajú vozidlám od firmy Elona Muska na protest proti jeho podpore amerického prezidenta Donalda Trumpa. FOTO TASR/DPA ARCHIV - 03.04.2025, Hessen, Frankfurt/Main: Das Logo des Automobilherstellers Tesla ist an der Außenfassade des Serv
