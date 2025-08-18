Britskí motoristi si môžu prenajať elektrické vozidlá Tesla za podstatne nižšie ceny než pred rokom. Automobilka poskytuje spoločnostiam prenajímajúcim autá zľavy až do 40 percent. Prispel k tomu aj nedostatok skladovacích kapacít pre vozidlá v Spojenom kráľovstve.
Predaj elektromobilov Tesla v Británii v júli medziročne klesol o približne 60 percent na 987 kusov. Združenie výrobcov a predajcov automobilov uviedlo, že celkový počet registrácií nových áut sa znížil len o päť percent. Predpokladá, že plne elektrické vozidlá budú v roku 2025 tvoriť 23,8 percenta nových registrácií, čo je mierny nárast oproti skoršej prognóze 23,5 percenta.