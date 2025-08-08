Tesla sa tento rok nezúčastní na autosalóne IAA Mobility v Mníchove, potvrdilo nemecké Združenie automobilového priemyslu.

Na poslednom autosalóne v roku 2023 Tesla predstavila modernizovaný Model 3, no v súčasnosti v Európe stráca pozície. V Nemecku sa za prvých sedem mesiacov 2025 prepadla v registráciách elektromobilov na deviatu priečku – ešte pred pár rokmi pritom viedla rebríček.

Odklon Tesly od veľtrhu prichádza aj v čase narastajúcich protestov a kritiky, ktoré súvisia najmä s politickými postojmi Elona Muska. Nie je však jasné, či to súvisí s rozhodnutím firmu z autosalónu stiahnuť.

WA 33 Paríž - Návštevníci si prezerajú autá na autosalóne v Paríži v utorok 15. októbra 2024. FOTO TASR/AP A Leapmotor C10 car is presented at the Paris Auto Show, in Paris, Tuesday, Oct. 15, 2024. (AP Photo/Michel Euler)
