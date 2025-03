V rámci všeobecného výpredaja na amerických akciových trhoch sa spoločnosť Tesla v pondelok opäť dostala pod tlak. Akcie výrobcu elektromobilov odpisovali približne sedem percent a stali sa jedným z najstratovejších titulov indexu Nasdaq.

Investori predávajú akcie Tesly už niekoľko mesiacov. Po novembrovom volebnom víťazstve Donalda Trumpa sa cena akcií spočiatku zdvojnásobila, pretože mnohí očakávali, že automobilka bude ťažiť z blízkosti jej majiteľa Elona Muska k staronovému šéfovi Bieleho domu. Teraz sa akcie vrátili na úroveň, na ktorej boli pred voľbami.

Na cenu akcií vyvíja tlak najmä skepsa na trhu súvisiaca s vývojom dodávok v prvom štvrťroku. Deutsche Bank očakáva, že do konca marca sa na celom svete predalo okolo 345-tisíc Tesiel, čo by bol najslabší kvartál od tretieho štvrťroka 2022. Spoločnosť by mohli ovplyvniť aj dovozné clá, pretože 20 až 25 percent komponentov používaných v jej elektromobiloch pochádza z Mexika.