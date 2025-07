Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen nebude EÚ schopná uzavrieť so Spojenými štátmi obchodnú dohodu pred uplynutím lehoty stanovenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten dal bloku ultimátum, že ak to krajiny do 9. júla nestihnú, Washington na Úniu uvalí 50-percentné clá.

EÚ sa z tohto dôvodu snaží s USA uzavrieť aspoň menej podrobnú rámcovú dohodu, uviedla vo štvrtok šéfka Komisie pred rokovaniami vo Washingtone. „Je to náročná úloha, pretože blok a Spojené štáty majú medzi sebou najväčšiu mieru obchodovania na svete. Ročne dosahuje hodnotu 1,5 bilióna eur,“ citoval U. von der Leyen denník Financial Times.

Spojené kráľovstvo podľa nej pri rokovaniach s USA takisto stavilo na rámcovú dohodu. Spolu s Vietnamom je jedinou krajinou, ktorej sa to podarilo. Obe dohody však ponechali v platnosti americké „recipročné“ clá. Vietnam súhlasil s 20-percentným clom a Spojené kráľovstvo s desaťpercentným.