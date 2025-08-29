Európska únia musí byť pripravená odstúpiť od obchodnej dohody so Spojenými štátmi, ak americký prezident Donald Trump uskutoční svoje hrozby a americká administratíva sa pokúsi oslabiť európsku digitálnu legislatívu. V rozhovore s denníkom Financial Times to povedala podpredsedníčka Európskej komisie Teresa Riberaová.
Politička zdôraznila, že EÚ bola vo vyjednávaní obchodnej dohody voči Washingtonu ústretová. Nemala by podľa nej ale pristúpiť na žiadne pokusy Trumpovej vlády prinútiť ju k zmene legislatívy.
Členka únijnej exekutívy upozornila, že Spojené štáty v rokovaní tlačili na úpravy digitálnej legislatívy dvadsaťsedmičky vrátane nariadenia o digitálnych službách (DSA) a zákona o digitálnych trhoch (DMA).
„Ak tu bude pokus znovu veci otvoriť, potom je na mieste otázka: ‚Dobre, takže obchodná dohoda nebude?’ Nemôžeme sa vzdať našich hodnôt len pre obavy iných," povedala podpredsedníčka EK.
„Môžeme byť milí, zdvorilí a hľadať spôsoby, ako riešiť problémy a nezhody, ale nemôžeme akceptovať čokoľvek, čo (budú požadovať)," uviedla komisárka.
Trump tento týždeň pohrozil zavedením ciel a exportných kontrol proti krajinám, ktorých daňové či regulačné pravidlá podľa neho diskriminujú americké technologické firmy. „Americké technologické firmy vytvárajú na tomto trhu veľké zisky, ale podliehajú rovnakým zákonom a reguláciám ako všetci ostatní," reagovala podpredsedníčka komisie.
Európska komisia medzitým začala plniť svoju časť dohody, keď vo štvrtok navrhla zrušenie ciel na dovoz amerického priemyselného tovaru, čo je súčasť vzájomnej obchodnej dohody, ktorá by mala viesť k spätnému zníženiu amerických ciel na dovoz automobilov z Európskej únie. Dohodu však ešte musia schváliť členské štáty v Rade EÚ a tiež Európsky parlament.
Písomná rámcová dohoda medzi EÚ a USA z minulého týždňa potvrdzuje predbežnú ústnu dohodu z júla. Zahŕňa okrem iného 15-percentný strop pri clách na väčšinu dovozov z EÚ do USA vrátane automobilov, liečiv, polovodičov a dreva.
Podľa komisára pre obchod Maroša Šefčoviča by alternatívou k uzavretej dohode bola politická eskalácia a obchodná vojna s mimoriadne vysokými clami.
Únia sa zaviazala aj k nákupu amerického skvapalneného zemného plynu (LNG), ropy a produktov jadrovej energie v hodnote 750 miliárd dolárov do roku 2028. Európske podniky by potom mali do roku 2028 investovať 600 miliárd dolárov do strategických sektorov v USA.