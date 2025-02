Vyššie priemerné teploty sa na Slovensku podpísali na poklese spotreby plynu domácností už tretí rok po sebe. Jej hodnota je vo všeobecnosti veľmi úzko spojená s počasím, v SR to ale platí viac ako inde, skonštatoval analytik Národnej banky Slovenska Michal Marenčák, podľa ktorého malo teplejšie počasie vplyv aj na vlaňajší pokles spotreby komodity.

V tejto súvislosti porovnal analytik SR so susedným Českom, kde nepredstavujú teploty výlučne jediný faktor ovplyvňujúci spotrebu plynu domácností. „V oboch krajinách spotreba zemného plynu domácnosťami za posledné roky klesla. Kým na Slovensku možno vývoj prisúdiť takmer úplne teplote, v Česku bol pokles nielen väčší, ale aj príspevok iných faktorov, napríklad cien, zohrával omnoho výraznejšiu úlohu,“ vysvetlil.

V Česku sú totiž ceny energií výraznejšie ovplyvnené trhom. Kým v ČR v rokoch 2022 a 2023 rástli koncové ceny zemného plynu medziročne v priemere o 68 a 36 percent, na Slovensku o 20 a 12 percent. Príklad Česka by mal ilustrovať, že ak ceny energií pre domácnosti reagujú na vývoj na trhu, úzka väzba medzi teplotou a spotrebou slabne.

Na slovenské ceny energií by mala vplývať plošná pomoc vo forme subvencií, ktorá podľa analytika prináša isté nevýhody. „Prvou sú obrovské náklady, najmä v čase konsolidácie. Druhou je, že neadresná pomoc nemotivuje domácnosti k investíciám do energetickej efektívnosti, pretože možná finančná úspora je pri umelo nízkych cenách tiež nízka. To vedie aj k negatívnym environmentálnym vplyvom a prehlbovaniu slovenskej závislosti od dovozu plynu,“ zdôraznil Marenčák.