Stámilióny ľudí každý týždeň konverzujú s ChatGPT a inými četbotmi založenými na umelej inteligencii. Dlhé hodiny strávené v spoločnosti týchto nástrojov však môžu v niektorých používateľoch vyvolať potenciálne škodlivé presvedčenia.
Posledné týždne sa sociálnymi sieťami začali šíriť správy o tom, že ľudia po intenzívnom používaní četbotov strácajú kontakt s realitou. Ich stav dostal označenie „AI psychóza“ alebo „ChatGPT psychóza“.
Zdá sa, že četovanie s nástrojmi AI podporuje vieru v bludy, ktoré majú často mesiášsky, náboženský alebo romantický charakter. „Je to nový fenomén a vyvíja sa tak rýchlo, že jednoducho nemáme dostatok empirických dôkazov, aby sme pochopili, čo sa deje,“ povedala Vaile Wrightová, riaditeľka pre inováciu v oblasti zdravotnej starostlivosti v Americkej psychologickej asociácii.
Odborníci upozorňujú, že vznikajúcemu trendu treba okamžite venovať pozornosť. Ich obavy sú o to väčšie, že technologické firmy tlačia na využívanie četbotov aj ako alternatívy k terapii so živými odborníkmi. Ignorujú pritom fakt, že tieto konverzácie môžu stav pacientov zhoršovať.
Podľa výskumu Stanfordovej univerzity totiž mnohé terapeutické boty poskytovali pacientom s prejavmi bludov nesprávne rady a odpovedali vhodne len v asi 45 percentách prípadov. „Možno čelíme vážnemu problému v oblasti verejného duševného zdravia. Zatiaľ sme videli len špičku ľadovca,“ dodal pre Telegraph profesor Søren Dinesen Østergaard.
Nebezpečný pomocník
„AI psychóza“ je zatiaľ iba neformálnym označením, nie klinickou diagnózou. Ľudia, ktorí ňou trpia, majú problém určiť, čo je realita a čo výmysel. Vytvárajú si presvedčenia, ktoré sa dajú vyvrátiť, alebo nadväzujú s četbotmi intenzívny vzťah. V niektorých prípadoch používatelia verili, že AI nástroj je vnímajúca živá bytosť, za čo jej hrozí prenasledovanie. Iní zas mali pocit, že vďaka rozhovorom s četbotmi odhalili skryté pravdy v oblasti fyziky, matematiky alebo filozofie.
Psychoterapeut Kevin Caridad, ktorý s firmami konzultoval vývoj AI nástrojov pre behaviorálne zdravie, varoval, že môžu potvrdzovať škodlivé alebo negatívne myšlienky u ľudí s poruchami ako obsedantno-kompulzívna porucha (OCD), úzkosť či psychóza. Vzniká tak spätná väzba, ktorá príznaky zhoršuje alebo komplikuje ich liečbu. Pretrvávajúce používanie četbotov môže zhoršovať prejavy typické pre manické epizódy ako dezorganizované myslenie, hypergrafia alebo ponocovanie.
Známe sú aj prípady, keď AI nástroje povzbudzovali tínedžerov k sebapoškodzovaniu alebo dokonca samovražde. Médiá zas obleteli správy, ako sa jeden z používateľov s anamnézou psychotickej poruchy zamiloval do četbota, ktorého nazval Juliet, a potom sa chcel pomstiť OpenAI, lebo veril, že ju firma zabila. To viedlo k stretu s políciou, pri ktorom muž prišiel o život. K. Caridad sa domnieva, že AI pravdepodobne nespôsobuje vznik nových duševných porúch, ale môže byť ich spúšťačom u osôb, ktoré na ne majú predispozície.
Majú to v „krvi“
Firmy vyvíjajúce AI četboty aj nezávislí výskumníci objavili dôkazy, že pre použité algoritmy majú tieto nástroje tendenciu hovoriť ľuďom to, čo chcú počuť. Navyše sú navrhnuté tak, aby pôsobili živo a ľudsky.
Ďalší problém je, že všeobecné AI systémy nie sú trénované na to, aby používateľovi pomohli rozpoznať vznikajúce manické či psychotické epizódy. Namiesto toho môžu tieto stavy podporovať. Prioritou četbotov je totiž spokojnosť klientov a udržiavanie konverzácie, nie poskytovať im terapie. Modely AI ako ChatGPT preto zrkadlia jazyk a tón používateľa či ho utvrdzujú v jeho presvedčeniach.
Pred škodlivosťou rozhovorov s generatívnymi AI četbotmi varoval v časopise Schizophrenia Bulletin už v roku 2023 aj S. D. Østergaard. Podľa neho bývajú tieto konverzácie také realistické, že človek ľahko nadobudne dojem, že sa rozpráva so skutočnou osobou. Odborníci na duševné zdravie ale zatiaľ nedokážu pacientom zabrániť využívať četboty na účely terapie.
Vývojári AI situáciu nevidia tak čierne. Firma Anthropic uviedla, že len tri percentá konverzácií s jej četbotom Claude mali emocionálny alebo terapeutický charakter. K podobným záverom dospela aj OpenAI.