Moderátor Marek Janitor a šéfredaktor TRENDU Ronald Ižip rozoberajú zahraničnú politiku nového amerického prezidenta s ohľadom na vojnový konflikt.

Donald Trump ako „mierotvorca" a jeho globálna stratégia

Nový americký prezident Donald Trump sa prezentuje ako líder, ktorý chce ukončiť vojny. „Trump síce sľuboval mier na Ukrajine do 24 hodín, no realita je omnoho zložitejšia,“ upozorňuje Ronald Ižip. Trump už však zohral úlohu pri mierovej dohode medzi Izraelom a Palestínou, kde jeho tvrdý prístup donútil obe strany k rokovaniam. Tento prístup by mohol uplatniť aj v prípade Ukrajiny, kde zastavil vojenskú pomoc a presadzuje pragmatické riešenia.

Zastavenie pomoci Ukrajine: Taktika alebo realita?

Trumpove rozhodnutie pozastaviť vojenskú pomoc Kyjevu vyvolalo zmiešané reakcie. „Nemôžeme to vnímať ako jednoznačné odstúpenie od podpory. Skôr ide o taktický krok na donútenie oboch strán k rokovaniam,“ vysvetľuje R. Ižip. Trumpova politika môže zmeniť dynamiku konfliktu, no otázkou zostáva, ako na to zareagujú spojenci USA.

Ekonomická situácia Ruska a tlak na Putina

Ruská ekonomika čelí stále väčším problémom. „Oficiálne čísla hovoria o relatívnej stabilite, no reálne dáta ukazujú pokles spotreby energie, vyššiu infláciu a rast firemného dlhu“. Súčasné vojenské výdavky oslabujú hospodárstvo a situácia sa môže podobať na finančnú krízu v Rusku v roku 1998.

Trump, clá a globálna ekonomika

Trumpov protekcionizmus sa opäť dostáva do popredia. „Vyhráža sa 60 percentnými clami na Čínu, ale zatiaľ prišiel len s 10 percentami. Ide o stratégiu – najprv vystrašiť, potom vyjednávať“. Cielene môže Trump zasiahnuť aj Čínu a vyvinúť tlak na jej spoluprácu s Ruskom.

Energetická vojna a Trumpova ropa

Americký prezident avizoval zvýšenie produkcie ropy, čím chce znížiť príjmy Ruska. „Ak Trump zatlačí na Saudskú Arábiu, môže sa zopakovať scenár lacnej ropy, ktorý zdecimoval ruskú ekonomiku v minulosti,“ uvádza R. Ižip. Nižšia cena ropy by mohla oslabiť financovanie vojny a dotlačiť Putina k ústupkom.

Rozbitie starého systému a budúcnosť svetového poriadku

Trump svojimi krokmi mení zaužívané pravidlá svetovej politiky. „Rozbíja systém, ktorý fungoval 70 rokov, no možno je to potrebné, aby sa vytvoril nový, efektívnejší poriadok,“ uzatvára R. Ižip. Aj keď Trumpove kroky môžu vyvolávať neistotu, môžu byť aj katalyzátorom nevyhnutných zmien.